AK Partili Ali Şahin: Netanyahu Mescid-i Aksa'yı yıkmak için bu savaşı peydahladı

14.03.2026 13:31  Güncelleme: 13:41
Haberler.com yayınına katılan AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Netanyahu'nun "Hepimiz krallığa ulaşacağımızı, Mesih'in dönüşüne tanıklık edeceğimizi kabul ediyoruz" açıklamasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Netanyahu veya İran'daki Siyonist çete, Mescid'i Aksa'yı yıkmak için bu savaşı peydahladılar. Bunun kolay olacağını düşünmüyorum. Mescid-i Aksa İslam aleminin kırmızı çizgisidir" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun son açıklamaları ABD-İsrail ile İran Savaşı'ndaki gerilimi daha da tırmandırırken, AK Parti Gaziantep Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Üyesi Ali Şahin'den dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Haberler.com yayınında Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Şahin, İsrail'in uzun yıllara dayanan hedefinin Mescid-i Aksa olduğunu savunarak, savaşın arkasındaki asıl niyetin bu olduğunu söyledi.

NETANYAHU: KRALLIĞA ULAŞACAĞIZ

Netanyahu'nun "Hepimiz, krallığa ulaşacağımızı, Mesih'in dönüşüne tanıklık edeceğimizi kabul ediyoruz. Ancak bu, önümüzdeki perşembe gerçekleşmeyecek" sözleri geniş yankı uyandırdı. Netanyahu'nun bu sözleri "Hedefinde Mescid-i Aksa'yı yıkmak var" iddialarını beraberinde getirdi.

"MESCİD'İ AKSA'YI YIKMAK İÇİN SAVAŞI PEYDAHLADILAR"

Haberler.com yayınında sunucu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Ali Şahin, Netanyahu'nun açıklamalarının yalnızca siyasi bir mesaj olmadığını, daha derin bir zihniyetin dışa vurumu olduğunu ifade etti. Şahin, "Mescid'i Aksa'yı yıkmak için bu savaşı peydahladılar" dedi.

Yaşanan savaşın bu düşüncenin sonucunda gerçekleştiğini savunan Şahin şu ifadeleri kullandı:

"Netanyahu yaptığı açıklamayla İran rejimini güçlendirdi ve İran halkını birleştirdi. İsrail'i ortak tehdit olarak ilan ederek Şii ve Sünni dünyayı birleştirmiş oldu. İsrail'in şuuraltında Mescid'i Aksa'yı yıkarak Süleyman Mabedi'ni tekrar inşa etmek gibi kadim bir hayali var. Bu, bu savaşın bir sonucu değil. Aslında bugünkü savaş o düşüncenin bir sonucu. Bugün İran Savaşı'nın sonucu olarak Netanyahu veya İran'daki Siyonist çete, Mescid'i Aksa'yı yıkarak Süleyman Mabedi'ni inşa etmek istemiyor. Süleyman Mabedi'ni inşa etmek ve Mescid'i Aksa'yı yıkmak için bu savaşı peydahladılar. Bunun kolay olacağını düşünmüyorum. Böyle bir düşünce bütün İslam alemini harekete geçirmek demektir. Mescid-i Aksa İslam aleminin kırmızı çizgisidir"

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • eser demir eser demir:
    Eğer yıkılacak olursa en çok reis ve onun tayfası sevinir 16 32 Yanıtla
  • ismail Demirpolat ismail Demirpolat:
    Herşey sizin için kırmızıydı sözde. Ama her ne hikmetse bir anda pembe oluveriyor çizgiler. Kulları kandırmak kolay da Allahı kandırmak imkansız. 18 4 Yanıtla
  • VillaUmut VillaUmut:
    Ne çekti dünyamız şu dini safsatalardan.. 8 5 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
