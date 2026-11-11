AK Partili Orhan Yegin, muhalefete belediye kreşlerini örnek gösterdi

Haber: Berfin BAYIR

(TBMM) - AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Kuran kurslarının denetlenmesi gerektiğine ilişkin eleştiriler üzerinden muhalefete tepki göstererek "'Acayip şekilde çoğalan Kuran kursları var, bunların da denetlenmesi lazım. Bu ara çok' denildi. Aslında orada bir subliminal mesaj var, biliyor musunuz? Bu ülkede sadece Kuran kurslarında mı sorun yaşanıyor? Başka kurslarda sorun yaşanmıyor mu arkadaşlar? Belediyenize ait kreşlerde sorunlar yaşanmadı mı?" diye sordu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi, 2025 yılı kesin hesabı ve Sayıştay raporu görüşmeleri sürüyor.

Komisyonda söz alan İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Aile ve Nüfus On Yılı Vizyon Belgesi'ni eleştirdi. Belgenin başlık itibarıyla olumlu olduğunu ancak içeriğinde somut politika önerilerinin bulunmadığını belirten Usta, nüfus meselesinin bir beka sorunu olarak ele alınması gerektiğini söyledi.

Belgenin 69 sayfadan oluştuğunu, ancak ilk 10 sayfasının takdim ve sonuçlara ayrıldığını ifade eden Usta, şöyle konuştu:

"En sonda söyleyeceğimi başında söyleyeyim: Kusura bakmayın ama bu belgenin içerisinde herhangi bir vizyon, bir politika da biz göremedik. Çalışma başlık itibarıyla güzel bir çalışma, olması beklenen bir şey. Ancak böyle bir vizyon belgesini birazdan irdeleyeceğiz içeriğini, olması gereken şeylerin olmadığını görüyoruz. Tabii bu nüfus meselesinin bir beka meselesi olduğunu, hani her şeye 'beka, beka' diyorsunuz da esas beka meselesinin bu olduğunu bilmek lazım."

Belgede somut araştırmalara ve saha çalışmalarına yer verilmediğini kaydeden Usta, vizyon, misyon, değerler ve ilkeler başlıkları altında ortaya konulan iddiaların herhangi bir araştırmaya dayandırılmadığını söyledi. Evlilik kurumunun teşvik edilmesine ilişkin değerlendirmeleri de eleştiren Usta, bu yaklaşımın hangi akademik araştırma veya saha çalışmasına dayandığının açıklanmadığını belirtti. Usta, şöyle devam etti:

"Böyle çok katmanlı bir konuda, çok sağlıklı birtakım araştırmalarla bu işin ortaya konulması gerekirdi. Maalesef biz onu göremedik. Hiçbir ekonometrik analiz yok, somut bir argüman yok, bir politika önerisi de burada göremiyoruz. Bunu gerçekten küçümsemek için söylemiyorum ama yapay zekaya verin bunun 'input'larını, 'İşte şöyle şöyle bir şey istiyorum' deseniz, bir saatte size hazırlayacağı metni bir vizyon belgesi diye toplumunuzun önüne koymanızı ben doğrusu çok yakışık bulmadım, çok doğru bulmadım."

USTA EMEKLİLERİN VE GENÇLERİN DURUMUNA DİKKATİ ÇEKTİ

Belgede gençlerin nitelikli evlilik ve refahının stratejik öncelik olarak belirlenmesini de eleştiren Usta, "Bugün siz 'yaşlı refahı' diyorsunuz, emeklilerin durumu ortada. 5 milyondan fazla emekli en düşük emekli maaşından maaş alıyor, emeklilerin yüzde 80'i açlık sınırının altında maaş alıyor. Yani bunu nasıl görmüyorsunuz veya bunu görmenize rağmen nasıl böyle cümleler kuruyorsunuz, onu anlamak mümkün değil" dedi.

Gençlerin istihdam ve eğitim dışında kalma oranlarının yükseldiğini savunan Usta, bu oranın yaş sınırına bağlı olarak yüzde 25-30 civarında değiştiğini söyledi. Usta, "Bu belge bu şekilde baktığınızda içi tamamen boş bir belge" ifadelerini kullandı.

YEGİN: İNSANIN OLDUĞU HER YERDE SORUN VAR

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin ise muhalefetin sosyal hizmet alanında yaşanan olaylar üzerinden bütün hizmetleri eleştirmesine tepki gösterdi. Hizmetlerin insan eliyle yürütüldüğünü belirten Yegin, "Bir yerde bir hata olmuş, bir çocuk evinde bir problem olmuş, bir kötü hadise yaşanmış. Bir yerde bir yurtta sevimsiz bir hadise yaşanmış, başka bir şehirde, başka bir yerde bakanlığa bağlı bir birimde gerçekten çok canımızı sıkacak hadise olmuş. Arkadaşlar, hizmetin malzemesi insan. Siz mevcut yapınızdaki insanlarla beraber bir politika, bir hedef ortaya koyup milletin menfaatleri doğrultusunda bunu gerçekleştirmek için mücadele ediyorsunuz ama yanlış yapanlar çıkıyor" diye konuştu.

Siyasetçilerin de kendi içlerinde yanlış yapan kişilerle karşılaşabileceğini söyleyen Yegin, "Siz siyaset yapıyorsunuz, içinizde sizi utandıracak adamlar çıkmadı mı, çıkmıyor mu? Ama biz 'O insanlar çıktı' diye hepinizi bir torbanın içerisine koyup, 'Tüh, hepiniz böylesiniz' diyor muyuz?" dedi.

Kurumlarda yanlış yapanlarla devletin mücadele etmesi gerektiğini ifade eden Yegin, muhalefetin de yaşanan sorunları dile getirirken bütün hizmetleri ve çalışanları hedef almaması gerektiğini savundu.

KURAN KURSLARI TARTIŞMASINA KREŞLERİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Yegin, Kuran kurslarının denetlenmesi gerektiğine ilişkin eleştiriler üzerinden de muhalefete tepki gösterdi. Sorunların yalnızca Kuran kurslarında yaşanmadığını belirten Yegin, "Acayip şekilde çoğalan Kuran kursları var, bunların da denetlenmesi lazım. Bu ara çok denildi. Aslında orada bir sübliminal mesaj var, biliyor musunuz? Bu ülkede sadece Kuran kurslarında mı, oraya giden çocuklardan mı zaman zaman böyle ufak tefek topluma, kamuoyuna yansıyan sorunlar oldu? Başka kurslarda sorun yaşanmıyor mu arkadaşlar? Kreşlerde yaşanmıyor mu? Belediyenize ait kreşlerde sorunlar yaşanmadı mı?" diye sordu.

Sorunların insanın bulunduğu her yerde yaşanabileceğini savunan Yegin, "İnsanın olduğu her yerde sorun var. Devlete düşen bu sorunları yok ederek, güzelleştirerek orayı götürmek; muhalefete, siyasete, bize düşen de evet sorunları görmek, altını çizmek ama hizmeti ve o hizmeti güzelleştirmek isteyen insanları kötülemek, suçlamak, sübliminal mesajlar üretmek değildir. Böyle ucuz siyasete gitmek değildir" dedi.

"YOKSULLUĞU SİYASİ SERMAYE OLARAK GÖRMEDİK"

Muhalefetin iktidarın yoksulluğu siyasi sermaye olarak görmekten vazgeçmesi gerektiği yönündeki eleştirilerine de yanıt veren Yegin, sosyal yardımların kapsamının genişletildiğini söyleyerek "Demek ki onlar her mağduriyeti bir siyaset malzemesi görüyorlar. Demek ki onlar halkın her bir sorununu siyaseten ajitasyon yapacak bir siyaset malzemesi olarak görüyorlar. Biz hiç öyle görmedik" diye konuştu.

İktidara geldiklerinde dört başlıkta yürütülen sosyal yardımların bugün 60'a yakın başlığa çıkarıldığını belirten Yegin, şöyle devam etti:

"Geldiğimizde dört başlıkta yapılan sosyal yardımları biz bugün devletin hassasiyetini artırarak, birileri bunu yoksulluk artışı olarak tanımlamakta ısrar ediyor, devletin hassasiyetini, kimsesizlerin kimsesi olma vasfını güçlendirerek, tahkim ederek bugün 60'a yakın başlığa taşımışız diyoruz."

Yegin, sosyal yardım mekanizmalarının Dünya Bankası tarafından övüldüğünü ve başka ülkelere model olarak gösterildiğini de savundu. Yardım kararlarının alındığı kurullarda belediye başkanlarının da bulunduğunu ifade eden Yegin, bu hizmetlere yönelik eleştirilerin sonuç vermeyeceğini söyledi.

YEGİN'DEN KADININ ÖZGÜRLÜĞÜ TARTIŞMASINA TEPKİ

Kadınların yoksulluğu ve aile politikalarına yönelik eleştirileri de yanıtlayan Yegin, nüfus artışıyla ilgili risklerin farkında olduklarını ve bu tartışmaları önemsediklerini söyledi. Kadınların anneliğe mahküm edildiği yönündeki eleştirilere tepki gösteren Yegin, muhalefetin yaklaşımını sert sözlerle eleştirdi. Yegin, şöyle konuştu:

"AKP'nin ailenin öneminin altını çizmesi, devletin kadına yüklediği çocuğunu yetiştirme vazifesiyle ücretsiz, sigortasız, güvencesiz işçi diye köleliğe mahküm etmekmiş. ya var ya, boynunuz devrilsin diyesim geliyor şu cümleleri kuranlara. Böyle bir şey olmaz. Bu nasıl bir yaklaşım, nasıl bir zihniyet?"

İnsanları insan yapan değerlerin duygu ve sorumluluklar olduğunu ifade eden Yegin, "Duyguyu hayatın içinden çekerseniz, vefayı, dayanışmayı, fedakarlığı, sevgiyi, şefkati, merhameti, gururu, muhabbeti ilişkilerin içerisinden, hayatın içerisinden çekerseniz size de ihtiyaç yok. Zaten makineler var, teknoloji var, yapay zeka var. Biz insanız. Bizi insan kılan şey duygularımızdır. Bizi insan kılan şey sorumluluklarımızdır" dedi.

Konuşmasının sonunda kadın özgürlüğüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yegin, kadınların annelikten ve aile kurmaktan uzak durmasının özgürlük olarak sunulmasını eleştirdi. Kadınların istismar edilmesi, kılık kıyafetleri nedeniyle eğitim ve istihdamdan uzak tutulması ve kadına yönelik şiddetle mücadele edilmesi gerektiğini belirten Yegin, şu ifadeleri kullandı:

"Kadının özgürlüğünü annelikten uzak durmakla, aile kurmamakla, marjinal örgütlerin, terör örgütlerinin ideolojik tuzağına düşürülen gencecik kızların dağlara kaçırılmasına, terörün baronlarının insaf ve iştahına gözünün olduğu bir sistemin yaşatılmasıyla tanımlayamazsınız. Kadının özgürlüğünü iş arayan kızları, savunmasız kadınları belediyede işe başlatma vaadiyle tacir ve istismar edenlerden kurtararak, kadını kılık kıyafeti sebebiyle eğitimden, istihdamdan uzak tutanlarla ve 'Ya benimsin ya kara toprağın' zihniyetiyle mücadele ederek sağlayacağız."