Akdeniz Üniversitesi\'nde Yapay Zeka Çağında İletişimin Geleceği Sempozyumu Düzenlendi

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Akdeniz Üniversitesinde bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu, "Yapay Zeka Çağında İletişimin Geleceği" temasıyla gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Antalya Bölge Müdürü Sabri İşbilen, İletişim Fakültesi Konferans Salonu'ndaki programda, medyanın geleceği ve yarınla ilgili bir gerçeğin masaya yatırılmasının, akademik olarak değerlendirilmesinin son derece önemli olduğunu belirtti.

Yapay zeka konusunda gerek iletişimcilerin gerekse toplumun önemli ölçüde fikir ayrılığı yaşadığını aktaran İşbilen, şunları kaydetti:

"Yapay zekanın özünün tartışılmasından ziyade kullanılması ya da belli başlı örnekler gösterilerek engellenmesi yönünde görüşler beyan edilmektedir. Biz yapay zekayla medyanın entegrasyonunun bir mecburiyet olduğunu düşünüyoruz. Medya dünyasındaki partnerlerimizi, paydaşlarımızı bu konuda cesur olmaya davet ediyoruz. Yapay zekanın veri analizi, ses analizi ve algoritmaları sayesinde hedef kitleye ilişkin sunduğu içerik seçeneklerini medya evrenini daha da öteye götüreceği konusunda herkes hem fikir. Yapay zeka enformasyon kaynağı olabileceği gibi dezenformasyona da araç olabiliyor. Nitekim 7 Ekim'den bu yana İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarının uyguladığı soykırımın yanında yapay zeka teknolojilerini kullanarak uyguladığı dijital terörizme hepimiz tanık oluyoruz."

İşbilen, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının öncülüğünde başta iletişim fakülteleri olmak üzere tüm paydaşların yapay zekayla ilgili atacağı adımları desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Merih Taşkaya ise yapay zekanın sadece mühendislik ve yazılım meselesi olmadığını dile getirdi.