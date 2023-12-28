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Akdeniz Üniversitesinde öğretim üyeleri için "Akademik Tören" düzenlendi - Son Dakika
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Akdeniz Üniversitesinde öğretim üyeleri için "Akademik Tören" düzenlendi

Akdeniz Üniversitesi'nde 2023 yılında akademik unvan alan, unvanı yükseltilen ve kadroya atanan öğretim üyeleri için 'Akademik Tören' düzenlendi. Törende konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, Akdeniz Üniversitesi'nin kentteki üniversitelerin amiral gemisi olduğunu belirtti. Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ise üniversitenin başarılarını ve gelecek projelerini paylaştı.

Akdeniz Üniversitesinde öğretim üyeleri için "Akademik Tören" düzenlendi
28.12.2023 - 18:16,
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Akdeniz Üniversitesinde, 2023 yılında akademik unvan alan, unvanı yükseltilen ve kadroya atanan öğretim üyeleri için "Akademik Tören" düzenlendi.

Üniversite yerleşkesindeki Atatürk Konferans Salonunda gerçekleştirilen törende konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, kentin turizm, tarım, ticaret ve sanayinin yanı sıra bir eğitim şehri olduğunu söyledi.

Akdeniz Üniversitesi'nin kentteki üniversitelerin amiral gemisi olduğunu belirten Şahin, "Akdeniz Üniversitesi güçlü akademik kadrosu ve büyük hizmetlerle bu görevi en güzel şekilde ifa ediyor. Burada gerçekten bilim yapılıyor, insanların hizmetine sunulacak şekilde işleniyor. Bunun en güzel örneğini de tıp fakültesi veriyor. Ömer Özkan gibi bir büyük değeri yetiştiriyor ve ülkeye sunuyor. İnanıyorum ki Ömer Özkan ekolü üniversitede kökleşecek, büyüyecek, gelişecek ve ismiyle kurumsallaşacak. Sadece plastik cerrahide, organ naklinde değil, tıp fakültesinde ve diğer fakültelerde de bir anlayış, yaklaşım olarak hak ettiği yeri bulacaktır." diye konuştu.

Şahin, üniversitede önemli çalışmalara imza atıldığını belirterek Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ve ekibini tebrik etti.

Eğitim kenti olmakta Antalya'nın büyük bir potansiyel barındırdığını vurgulayan Şahin, özellikle uluslararası öğrenciler, yabancı dil eğitimi ve yabancı dilde eğitime önem verilmesinin ciddi katkılar sunacağını kaydetti.

Rektör Özkan ise gecesini gündüzüne katarak, ülkesi ve insanlık için durmadan çalışan akademisyenleri tebrik etti.

Üniversitenin birçok alanda başarılı işlere imza attığını aktaran Özkan, "Organ nakli alanından kanser tedavisine kadar geniş bir kullanım alanı olan yerli ve milli ilacımız için klinik çalışmalara geçildi. Yakın bir zamanda projemizin tamamlanmasıyla ülkemize geniş bir kullanım alanı olan bir ilaç kazandırmanın, Türkiye'de bu alanda bir ilke daha imza atmanın sevincini yaşayacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Elde edilen tüm başarıların sadece üniversite değil Türkiye'nin güçlenmesi için önemli olduğunu vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:

"Bugün Filistin'deki olaylar, güçlü bir devlet olmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Türkiye her alanda zirvede olsun ki dünya üzerindeki hiçbir güç gerek ekonomik gerek askeri anlamda ülkemizi tehdit edemesin. Filistin'de çocuklar bombalanmasın, Doğu Türkistan'da kardeşlerimize zulüm yapılmasın, kardeş ülkemiz can Azerbaycan'da Karabağ ilelebet Türk yurdu olarak kalabilsin. Türkiye güçlü olsun ki topraklarımıza uzanan hain eller ülkemize uzanamadan sınır ötesinde kırılsın. Şehitlerimizin kanı yerde kalmasın."

Özkan, Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi'ndeki saldırıda şehit olan 12 askeri minnetle andığını sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından 114 öğretim üyesinin binişlerini giyme merasimi yapıldı.

Törene, MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, rektör yardımcıları, fakülte dekanları, öğretim üyeleri ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA
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