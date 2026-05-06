Akhisar Belediye Başkanı Kayserili: "Yaz Boyunca Merkezde Olduğu Gibi Köylerimizde de Yollarımızı Yenilemeye Devam Edeceğiz"

(MANİSA) - Akhisar Belediyesi'nin 2026 yılı mayıs ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Ekrem Kayserili yönetiminde gerçekleştirildi. Belediye çalışmalarına ilişkin meclis üyelerine bilgi veren Kayserili, "Yaz ayları boyunca hızımızı azaltmadan merkezde olduğu gibi köylerimizde de yollarımızı yenilemeye devam edeceğiz" dedi.

Konuşmasına geçen günlerde İzmir'de meydana gelen trafik kazasında şehit olan Akhisarlı polis memuru Serkan Hızlı'yı anarak başlayan Kayserili, şehit polise Allah'tan rahmet; ailesine ve emniyet teşkilatına başsağlığı dileklerini iletti. Ardından Kayserili, Akhisar genelinde sürdürülen belediye çalışmalarına ilişkin meclis üyelerine bilgi verdi.

"Sıcak asfalt çalışmalarımıza da son sürat devam ediyoruz"

Kayserili, "Sıcak asfalt çalışmalarımıza da son sürat devam ediyoruz. Özellikle şu sıralar Seyitahmet Mahallemizde yoğunlaştığımız asfalt çalışmalarımızı her mahallede aralıksız devam ediyoruz. Yaz ayı boyunca da hızımızı azaltmadan merkezde olduğu gibi köylerimizde de yollarımızı yenilemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Şehir trafiğini rahatlatmaya yönelik projelere de değinen Kayserili, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Ay Yıldız Kavşağı'nda yapılacak Köprülü Kavşak Projesi için ilk adımın atıldığını ve zemin etüt çalışmalarının başladığını belirtti. Yakın zamanda Akhisar Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilecek Çağlak Festivali'ne de değinen Kayserili, köklü geleneğin bu yıl da konserler ve spor organizasyonlarıyla dolu dolu gerçekleştirileceğini söyledi. Festivalin 16 Mayıs'ta Güreş etkinlikleri ile başlayacağını dile getiren Kayserili, 18 Mayıs'ta kortej yürüyüşü gerçekleştireceklerini kaydetti. Farklı branşlarda yarışma ve turnuvaların düzenleneceğini belirten Kayserili, tüm vatandaşları festivale davet etti.

Kayserili'nin konuşmasının ardından meclis gündemine geçildi.

Gündem maddeleri görüşüldü

Gündemin 1. maddesinde yer alan 2025 Mali Yılı Kesin Hesabı'na ilişkin cetvel ve belgelerin incelenerek karara bağlanması Plan Bütçe Komisyonu'ndan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin 2. maddesinde Akhisar Sanayi ve Ticaret Odası uhdesinde bulunan Hashoca Mahallesi'nde yapılması planlanan "Otopark ve Dükkan" projesine ilişkin yapım ve işletme ortaklığı kapsamında, Akhisar Sanayi ve Ticaret Odası ile protokol imzalanması için Belediye Başkanı Ekrem Kayserili'ye yetki verilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 3. maddesinde kent genelinde bulunan spor tesislerinin bakım, onarım ve yenileme çalışmalarında kullanılmak üzere gerekli malzeme ve ekipmanların Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması için gerekli işlemlere ilişkin protokol yapılması ve bu kapsamda Belediye Başkanı Ekrem Kayserili'ye yetki verilmesi hususu meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi. 4. ve 5. gündem maddelerinde; Manisa Büyükşehir Belediyesine ait olup 10 yıllığına Akhisar Belediye Başkanlığı'na tahsis edilen Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi karşısındaki otopark ile Çarşamba Pazarı altındaki otoparkın giriş-çıkış ve aylık abonelik ücretlerinin, gelir fiyat tarifesine eklenmesi ve otoparkların en fazla 10 yıla kadar kiraya verilmesi hususları meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 6. maddesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda; Gördes ilçesi doğalgaz boru hattı güzergahında bulunan, Akhisar Belediyesi'ne ait Karaköy Mahallesi'nde yer alan taşınmazın bir kısmı üzerinde BOTAŞ Genel Müdürlüğü lehine daimi irtifak hakkı tesis edilmesi hususunun ilgili komisyona havalesi oy birliği ile kabul edildi. 7. gündem maddesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin talebi doğrultusunda; Dayıoğlu Mahallesi'nde bulunan, Akhisar Belediyesine ait "mera" vasıflı taşınmazların, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesi hususunun ilgili komisyona havalesi oy birliği ile kabul edildi.

1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği görüşüldü

Gündemin 8. maddesinde İlçe Müftülüğü'nün talebi doğrultusunda; Akselendi Mahallesi'nde yer alan, Akhisar Belediyesi'ne ait Kurtuluş Camii İmam Evi'nin, imam evi olarak kullanılmak üzere Akhisar İlçe Müftülüğü'ne tahsis edilmesi hususunun ilgili komisyona havalesi oy birliği ile kabul edildi. 9. gündem maddesinde; İnönü ve Hashoca Mahallesi'nde bulunan alanların, elektrikli şarj istasyonu kurulması amacıyla 10 yıllığına kiraya verilmesi hususunun ilgili komisyona havalesi oy birliği ile kabul edildi. 10. gündem maddesinde Seyitahmet Mahallesi'nde bir vatandaşın içkili yer bölgesi tespiti ile ilgili teklifi ilgili komisyona havalesi oy birliği ile kabul edildi. 11. gündem maddesinde Akhisar ilçesi Seyitahmet Mahallesi'nde ilgili alana, Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından trafo alanı amacıyla 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması teklifinin ilgili komisyona havalesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 12. maddesinde Hürriyet Mahallesi'nde bulunan, Ayşe Daraman'a ait yapının "Akhisar Belediyesi Yakup Daraman Taziye Evi" adıyla mahalle sakinlerinin kullanımına yönelik taziye evi olarak düzenlenmesi, yapım sürecinde ayni ve nakdi destek sağlanması, taraflar arasında protokol yapılması ve protokol imzalama yetkisinin Belediye Başkanı Ekrem Kayserili'ye verilmesi hususu komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabul edildi.