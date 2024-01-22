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Akhisar Halk Eğitimi Merkezi'nden Filistin'e Yardım Eli - Son Dakika
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Akhisar Halk Eğitimi Merkezi'nden Filistin'e Yardım Eli

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Gazze'de İsrail'in saldırıları altında yaşam mücadelesi verenlere yardım amacıyla Akhisar'daki halk eğitim merkezinde çocuk mont ve eşofman dikimi başlattı. 25 kursiyerin üreteceği kıyafetler ay sonunda Filistin'e gönderilecek.

Akhisar Halk Eğitimi Merkezi\'nden Filistin\'e Yardım Eli
22.01.2024 - 16:59,
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Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün, Gazze'de İsrail'in saldırıları altında yaşam mücadelesi verenlere insani yardım ulaştırılması amacıyla hazırladığı proje kapsamında Akhisar'daki halk eğitim merkezinde çocuk mont ve eşofmanı dikimi başladı.

Halk eğitimi merkezindeki 25 kursiyerin üreteceği kıyafetler Filistin'e gönderilecek.

Akhisar Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mahmut Pehlivan, Bakanlığın projesi kapsamında Gazze'de zor şartlar altında yaşayan Filistinlilere yardım eli uzatma kararı aldıklarını ifade etti.

Buradaki atölyede üretilecek kıyafetlerin ay sonunda Filistin'e ulaştırılmak üzere Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderileceğini aktaran Pehlivan, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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