Akın, COP31\'de yerel yönetimlere iklim mücadelesinde daha fazla söz hakkı istedi

(ANTALYA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, iklim değişikliğiyle mücadelede yerel ve merkezi yönetimlerin birlikte hareket etmesi gerektiğini belirterek, yerel yönetimlerin karar alma süreçlerinde daha fazla söz sahibi olması gerektiğini söyledi. Akın, iklim projelerinin hayata geçirilmesinde finansmana erişim ve uzun hazırlık süreçlerinin önemli sorunlar arasında yer aldığını vurguladı.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) için bulunduğu Antalya'da ANKA Haber Ajansı'na konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kentin iklim politikalarını, yerel yönetimlerin karşılaştığı güçlükleri ve zirvedeki temaslarını değerlendirdi. İklim değişikliğiyle mücadelenin her bölgenin kendine özgü koşulları dikkate alınarak yürütülmesi gerektiğini belirten Akın, şöyle konuştu:

"İklimle mücadele, iklim kriziyle mücadele her bölge için ayrı ayrı sonuçları olan ve çözümleri ayrı ayrı olan konular. Onun için biraz önce yaptığım konuşmada da onun özellikle altını çizdim. İklim krizi sınır tanımıyor. Yani o bölgenin bir sıkıntısı varsa o yan bölgeye de sirayet ediyor. Ama etkileri ve kendi koşulları ayrı ayrı çözümleniyor. Onun için bölgesel olarak çalışılmalı, küresel olarak çözüm üretilmeli. Bununla ilgili biraz önce bu konuların hepsini tek tek, madde madde gündeme getirdik. Tabii burada bizim Balıkesir'imiz çok büyük bir coğrafya. Yani baktığınız zaman 300 kilometre bir sahil şeridimiz var. 20 ilçemiz de Türkiye'nin en büyük coğrafyalarından bir tanesi. Yani bir tarafta farklı bir iklim varken diğer tarafta ayrı bir iklimle karşı karşıya kalabiliyorsunuz."

"HAYALET AĞLARDAN KURTULMAK İÇİN BİR PROJE BAŞLATTIK"

Akın, Balıkesir'in deniz ekosistemlerinin korunmasına yönelik çalışmalarını şöyle anlattı:

"Bizim Balıkesir'imiz çok büyük bir coğrafya. Yani baktığınız zaman 300 kilometre bir sahil şeridimiz var. 20 ilçemiz de Türkiye'nin en büyük coğrafyalarından bir tanesi. Yani bir tarafta farklı bir iklim varken diğer tarafta ayrı bir iklimle karşı karşıya kalabiliyorsunuz.

O yüzden bütün bunları hem denizlerimizin temizliğini, hem Marmara Denizi'ne bir tarafımız, diğer tarafımız Ege Denizi'ne kadar uzanıyor. Yani iki ayrı denizi kapsayan, adaları olan, içinde adalarımız da var biliyorsunuz. Avşa, Marmara adaları da içinde. Bunları da kapsadığı için farklı bir özelliğe sahip.

Bu yüzden de denizlerin temizliği, aynı zamanda denizlerde yok olmuş hayalet ağları var biliyorsunuz ve o denizin içinde balık ölümlerine neden oluyor, çevre kirliliğine neden oluyor. Biz bu hayalet ağlardan kurtulmak için bir proje başlattık ve onda da uluslararası bir ödüle layık görüldük. Bu konuda da dünyada çok yapılan bir şey değil. Mesela bir tek bu bile bizim oradaki ekolojik dengemizi bozuyor. Denizler ayrı bir nokta.

İklime baktığınız zaman doğa olarak Alaçam Ormanları Balıkesir'de, Kaz Dağları Balıkesir'de, Kapıdağ Yarımadası Balıkesir'de. Çok büyük ormanlıklar da var. Afetle mücadele de aynı zamanda iklimle mücadele içinde yer alıyor. Bir taraftan altyapı, bu da dirençli bir şehir olması lazım iklimle mücadele edilebilmesi için.

Altyapısı, suyu, kanalizasyonu, ormanları, denizi, doğal yaşamı ve tüm alanlarıyla bir bütün olarak, bütünsel olarak bakan bir noktadayız."

"YEREL YÖNETİMLERİN DAHA FAZLA SÖZ SAHİBİ OLMASI GEREKİYOR"

İklim politikalarının uygulanmasında belediyelerin karşılaştığı en büyük engelin ne olduğu sorusunu yanıtlayan Akın, teknik kapasite, bilgi birikimi ve kurumlar arası işbirliğinin önemine dikkati çekti.

Akın, şunları söyledi:

"Bence birinci engel, bu mücadeleyle ilgili çalışırken yeterli ekipman, yeterli bilgi birikimine ihtiyaç oluyor. Ama tabii bu sadece yerel yönetimlerin yapabileceği bir şey değil. Burada yerel yönetimlerin de işin içinde olduğu, yerel ve merkezi yönetimin yani hep birlikte hareket ettiği bir noktada olması gerekiyor. ve yerel yönetimlerin biraz daha fazla söz sahibi olması gerektiğine de ayrıca inanıyorum."

İKLİM PROJELERİNİN FİNANSMANINA ERİŞİM

İklim projelerinin finansmanına erişimin de önemli bir sorun olduğunu vurgulayan Akın, şöyle konuştu:

"Şimdi burada bir konumuz da finansmanı. Yani bunları planlıyoruz. Mesela altyapı yatırımı yapacağız. İleri biyolojik arıtma tesisimize yakın zamanda inşallah başlıyoruz Balıkesir'de ki çok büyük ihtiyaç bu. Bütün körfezin, Edremit Körfezi'nin temizliği için bunların finansmanı çok önemli. Bunlar yüz milyonlarca avroluk yatırımlar."

Akın, İlBank'nın COP31 kapsamında duyurduğu SURFF girişiminin finansmana erişim açısından önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Biz projeler hazırlıyoruz ama projeler yeterli görülmüyor. O noktada İlbank devreye girdi. Bu çok önemlidir. Bizler için önemli bir fırsattır. SURFF adı altındaki bugün duyurusunun başlangıcını COP31'den yaptılar. Burada dünyadaki diğer uluslararası kredi kuruluşlarıyla Türkiye'deki projeleri birleştirip onları hazır hale getirdiler. Çünkü bunlar o kadar uzun sürüyor ki mesela ben bir belediye başkanı olarak projemi yapsam onun projenin hazırlanması süreci dört yılı buluyor. Yani bu çok uzun bir süre. Bu SURF'le bu çok kısa bir sürede hayata geçiyor ki biz bunu şu anda SURF aracılığıyla mesela Fransız Kalkınma Ajansı'yla hayata geçirdik yeni bu süreçte."

COP31 kapsamında dört gün boyunca beş ayrı konuşma yapacağını belirten Akın, uluslararası temaslarında iklim finansmanı, enerji, su kıtlığı ve iklim adaleti konularını gündeme getireceğini söyledi. Akın, "Buradaki hem iklimle ilgili konuşacağız, enerjiyle ilgili konuşacağız, su kıtlığı ve önümüzdeki süreçlerde su verimliliğini konuşacağız. Yine iklimin finansmanını konuşacağız ve bana göre en önemlisi iklim adaleti. İklim adaleti çok önemli bir konu. Onu konuşacağız."

Diğer ülkelerin büyükşehir belediye başkanlarıyla deneyim paylaşımında bulunacaklarını belirten Akın, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadeleye hazırlığı ve izlenecek yol haritasının da görüşmelerin gündeminde olacağını ifade etti.