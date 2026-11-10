Akın, COP31'de yerel yönetimlere iklim mücadelesinde daha fazla söz hakkı istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Akın, COP31'de yerel yönetimlere iklim mücadelesinde daha fazla söz hakkı istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Akın, COP31\'de yerel yönetimlere iklim mücadelesinde daha fazla söz hakkı istedi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Akın, COP31\'de yerel yönetimlere iklim mücadelesinde daha fazla söz hakkı istedi
Haber Videosu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, COP31'de iklim mücadelesinde yerel ve merkezi yönetimlerin işbirliği yapması gerektiğini söyledi. Akın, yerel yönetimlerin daha fazla söz sahibi olması gerektiğini, finansmana erişim, hazırlık süreçlerinin sorun olduğunu vurguladı.

(ANTALYA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, iklim değişikliğiyle mücadelede yerel ve merkezi yönetimlerin birlikte hareket etmesi gerektiğini belirterek, yerel yönetimlerin karar alma süreçlerinde daha fazla söz sahibi olması gerektiğini söyledi. Akın, iklim projelerinin hayata geçirilmesinde finansmana erişim ve uzun hazırlık süreçlerinin önemli sorunlar arasında yer aldığını vurguladı.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) için bulunduğu Antalya'da ANKA Haber Ajansı'na konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kentin iklim politikalarını, yerel yönetimlerin karşılaştığı güçlükleri ve zirvedeki temaslarını değerlendirdi. İklim değişikliğiyle mücadelenin her bölgenin kendine özgü koşulları dikkate alınarak yürütülmesi gerektiğini belirten Akın, şöyle konuştu:

"İklimle mücadele, iklim kriziyle mücadele her bölge için ayrı ayrı sonuçları olan ve çözümleri ayrı ayrı olan konular. Onun için biraz önce yaptığım konuşmada da onun özellikle altını çizdim. İklim krizi sınır tanımıyor. Yani o bölgenin bir sıkıntısı varsa o yan bölgeye de sirayet ediyor. Ama etkileri ve kendi koşulları ayrı ayrı çözümleniyor.

Onun için bölgesel olarak çalışılmalı, küresel olarak çözüm üretilmeli. Bununla ilgili biraz önce bu konuların hepsini tek tek, madde madde gündeme getirdik. Tabii burada bizim Balıkesir'imiz çok büyük bir coğrafya. Yani baktığınız zaman 300 kilometre bir sahil şeridimiz var. 20 ilçemiz de Türkiye'nin en büyük coğrafyalarından bir tanesi. Yani bir tarafta farklı bir iklim varken diğer tarafta ayrı bir iklimle karşı karşıya kalabiliyorsunuz."

"HAYALET AĞLARDAN KURTULMAK İÇİN BİR PROJE BAŞLATTIK"

Akın, Balıkesir'in deniz ekosistemlerinin korunmasına yönelik çalışmalarını şöyle anlattı:

"Bizim Balıkesir'imiz çok büyük bir coğrafya. Yani baktığınız zaman 300 kilometre bir sahil şeridimiz var. 20 ilçemiz de Türkiye'nin en büyük coğrafyalarından bir tanesi. Yani bir tarafta farklı bir iklim varken diğer tarafta ayrı bir iklimle karşı karşıya kalabiliyorsunuz.

O yüzden bütün bunları hem denizlerimizin temizliğini, hem Marmara Denizi'ne bir tarafımız, diğer tarafımız Ege Denizi'ne kadar uzanıyor. Yani iki ayrı denizi kapsayan, adaları olan, içinde adalarımız da var biliyorsunuz. Avşa, Marmara adaları da içinde. Bunları da kapsadığı için farklı bir özelliğe sahip.

Bu yüzden de denizlerin temizliği, aynı zamanda denizlerde yok olmuş hayalet ağları var biliyorsunuz ve o denizin içinde balık ölümlerine neden oluyor, çevre kirliliğine neden oluyor. Biz bu hayalet ağlardan kurtulmak için bir proje başlattık ve onda da uluslararası bir ödüle layık görüldük. Bu konuda da dünyada çok yapılan bir şey değil. Mesela bir tek bu bile bizim oradaki ekolojik dengemizi bozuyor. Denizler ayrı bir nokta.

İklime baktığınız zaman doğa olarak Alaçam Ormanları Balıkesir'de, Kaz Dağları Balıkesir'de, Kapıdağ Yarımadası Balıkesir'de. Çok büyük ormanlıklar da var. Afetle mücadele de aynı zamanda iklimle mücadele içinde yer alıyor. Bir taraftan altyapı, bu da dirençli bir şehir olması lazım iklimle mücadele edilebilmesi için.

Altyapısı, suyu, kanalizasyonu, ormanları, denizi, doğal yaşamı ve tüm alanlarıyla bir bütün olarak, bütünsel olarak bakan bir noktadayız."

"YEREL YÖNETİMLERİN DAHA FAZLA SÖZ SAHİBİ OLMASI GEREKİYOR"

İklim politikalarının uygulanmasında belediyelerin karşılaştığı en büyük engelin ne olduğu sorusunu yanıtlayan Akın, teknik kapasite, bilgi birikimi ve kurumlar arası işbirliğinin önemine dikkati çekti.

Akın, şunları söyledi:

"Bence birinci engel, bu mücadeleyle ilgili çalışırken yeterli ekipman, yeterli bilgi birikimine ihtiyaç oluyor. Ama tabii bu sadece yerel yönetimlerin yapabileceği bir şey değil. Burada yerel yönetimlerin de işin içinde olduğu, yerel ve merkezi yönetimin yani hep birlikte hareket ettiği bir noktada olması gerekiyor. ve yerel yönetimlerin biraz daha fazla söz sahibi olması gerektiğine de ayrıca inanıyorum."

İKLİM PROJELERİNİN FİNANSMANINA ERİŞİM

İklim projelerinin finansmanına erişimin de önemli bir sorun olduğunu vurgulayan Akın, şöyle konuştu:

"Şimdi burada bir konumuz da finansmanı. Yani bunları planlıyoruz. Mesela altyapı yatırımı yapacağız. İleri biyolojik arıtma tesisimize yakın zamanda inşallah başlıyoruz Balıkesir'de ki çok büyük ihtiyaç bu. Bütün körfezin, Edremit Körfezi'nin temizliği için bunların finansmanı çok önemli. Bunlar yüz milyonlarca avroluk yatırımlar."

Akın, İlBank'nın COP31 kapsamında duyurduğu SURFF girişiminin finansmana erişim açısından önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Biz projeler hazırlıyoruz ama projeler yeterli görülmüyor. O noktada İlbank devreye girdi. Bu çok önemlidir. Bizler için önemli bir fırsattır. SURFF adı altındaki bugün duyurusunun başlangıcını COP31'den yaptılar. Burada dünyadaki diğer uluslararası kredi kuruluşlarıyla Türkiye'deki projeleri birleştirip onları hazır hale getirdiler. Çünkü bunlar o kadar uzun sürüyor ki mesela ben bir belediye başkanı olarak projemi yapsam onun projenin hazırlanması süreci dört yılı buluyor. Yani bu çok uzun bir süre. Bu SURF'le bu çok kısa bir sürede hayata geçiyor ki biz bunu şu anda SURF aracılığıyla mesela Fransız Kalkınma Ajansı'yla hayata geçirdik yeni bu süreçte."

COP31 kapsamında dört gün boyunca beş ayrı konuşma yapacağını belirten Akın, uluslararası temaslarında iklim finansmanı, enerji, su kıtlığı ve iklim adaleti konularını gündeme getireceğini söyledi. Akın, "Buradaki hem iklimle ilgili konuşacağız, enerjiyle ilgili konuşacağız, su kıtlığı ve önümüzdeki süreçlerde su verimliliğini konuşacağız. Yine iklimin finansmanını konuşacağız ve bana göre en önemlisi iklim adaleti. İklim adaleti çok önemli bir konu. Onu konuşacağız."

Diğer ülkelerin büyükşehir belediye başkanlarıyla deneyim paylaşımında bulunacaklarını belirten Akın, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadeleye hazırlığı ve izlenecek yol haritasının da görüşmelerin gündeminde olacağını ifade etti.

Kaynak: ANKA
Balıkesir Büyükşehir BelediyesiAhmet AkınBelediyePolitikaAntalyaGüncelCOP31ÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
Hayatını kaybeden futbolcunun kızına 18 yıllık vefa sözü Hayatını kaybeden futbolcunun kızına 18 yıllık vefa sözü
Fenerbahçe’de yaprak dökümü Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
Ata’ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi Ata'ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
Fabrika patlamasında ölen mühendisin kardeşi konuştu Şikayetçi olmasın diye tehdit etmişler Fabrika patlamasında ölen mühendisin kardeşi konuştu! Şikayetçi olmasın diye tehdit etmişler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atatürk’le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu
Tecavüz suçundan hüküm giyen Russell Brand’in 15 yaşındaki kızla ilgili skandal sözleri ortaya çıktı Tecavüz suçundan hüküm giyen Russell Brand'in 15 yaşındaki kızla ilgili skandal sözleri ortaya çıktı
Doğa yürüyüşünde ölümle burun buruna geldiler Doğa yürüyüşünde ölümle burun buruna geldiler
Fenerbahçe’den kimsenin beklemediği transfer hamlesi Fenerbahçe'den kimsenin beklemediği transfer hamlesi
Yüksek gerilim hattında akıma kapıldı Çevredekilerin tepkisi şaşırttı Yüksek gerilim hattında akıma kapıldı! Çevredekilerin tepkisi şaşırttı
Polis babanın evde bıraktığı silah 12 yaşındaki oğlunun sonu oldu Polis babanın evde bıraktığı silah 12 yaşındaki oğlunun sonu oldu
İzmir’deki patlamaya ilişkin gözaltı sayısı 11’e yükseldi İzmir’deki patlamaya ilişkin gözaltı sayısı 11'e yükseldi
10 Kasım törenine damga vuran an CHP’nin çelengi düştü, Yeni Partililer alkışladı 10 Kasım törenine damga vuran an! CHP'nin çelengi düştü, Yeni Partililer alkışladı
Ahmet Şık’ın eşi Yonca Şık “casusluk“ suçlamasıyla gözaltına alındı Ahmet Şık'ın eşi Yonca Şık "casusluk" suçlamasıyla gözaltına alındı
Önce namaz sonra salep Arda Turan ve Emre Belözoğlu Eyüpsultan’da Önce namaz sonra salep! Arda Turan ve Emre Belözoğlu Eyüpsultan'da
Elleri nasırlı üretici, Bakanlığı da etiketleyip isyan etti: Bir kesim bu kadar aşağılanmaz Elleri nasırlı üretici, Bakanlığı da etiketleyip isyan etti: Bir kesim bu kadar aşağılanmaz
Çerkeş’te kar yağışı ulaşımı vurdu: Kış lastiği olmayan araçlar yolda kaldı, kazalar yaşandı Çerkeş'te kar yağışı ulaşımı vurdu: Kış lastiği olmayan araçlar yolda kaldı, kazalar yaşandı
Aldatıldığını öğrenen kadın bilgisayarı parçaladı Sonrası korkunç Aldatıldığını öğrenen kadın bilgisayarı parçaladı! Sonrası korkunç
Servet değerindeki otomobili yol kenarına bıraktılar Üzerindeki not bomba Servet değerindeki otomobili yol kenarına bıraktılar! Üzerindeki not bomba
Annesi Yeşilçam yıldızı, babası imparator İşte kızları Annesi Yeşilçam yıldızı, babası imparator! İşte kızları
15:03
Fenerbahçe’den ayrılan İsmail Kartal’ın son halini görenler tanıyamadı
Fenerbahçe'den ayrılan İsmail Kartal'ın son halini görenler tanıyamadı
14:08
Önce namaz sonra salep Arda Turan ve Emre Belözoğlu Eyüpsultan’da
Önce namaz sonra salep! Arda Turan ve Emre Belözoğlu Eyüpsultan'da
14:03
10 Kasım törenine damga vuran an CHP’nin çelengi düştü, Yeni Partililer alkışladı
10 Kasım törenine damga vuran an! CHP'nin çelengi düştü, Yeni Partililer alkışladı
13:57
İzmir’deki patlamaya ilişkin gözaltı sayısı 11’e yükseldi
İzmir’deki patlamaya ilişkin gözaltı sayısı 11'e yükseldi
13:49
Arda Güler’in geldiği noktaya bakın Gurur veren görüntü
Arda Güler'in geldiği noktaya bakın! Gurur veren görüntü
13:32
Fenerbahçe’den kimsenin beklemediği transfer hamlesi
Fenerbahçe'den kimsenin beklemediği transfer hamlesi
13:25
Güllü davasında müebbet kararı istinafa taşındı: Savunma kaza ihtimalinin araştırılmadığını öne sürdü
Güllü davasında müebbet kararı istinafa taşındı: Savunma kaza ihtimalinin araştırılmadığını öne sürdü
13:18
Galatasaray’ın yıldızından Fenerbahçe’ye olay gönderme
Galatasaray'ın yıldızından Fenerbahçe'ye olay gönderme
12:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atatürk’le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu
11:58
Ata’ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
Ata'ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
11:56
Riva’da duygu dolu anlar Milliler Atatürk’ü andı
Riva'da duygu dolu anlar! Milliler Atatürk'ü andı
11:20
Atatürk Anıtı’na çelenk bırakan Cemil Tugay’ı yuhaladılar
Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Cemil Tugay'ı yuhaladılar
11:09
Fenerbahçe’de yaprak dökümü Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
10:59
Mustafa Sarıgül’ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
10:34
SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
10:33
Şengül Teyze’den “Oğlum“ dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler
Şengül Teyze'den "Oğlum" dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler
10:19
Araç sahiplerine müjde Akaryakıtta çifte indirim kapıda
Araç sahiplerine müjde! Akaryakıtta çifte indirim kapıda
10:07
Kura çekiminde ilginç anlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor
Kura çekiminde ilginç anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 15:14:53. #7.12#
SON DAKİKA: Akın, COP31'de yerel yönetimlere iklim mücadelesinde daha fazla söz hakkı istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android