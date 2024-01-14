 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
AKMER ve Muştu Gençlik, Mısır Başkonsolosluğu'na yürüdü - Son Dakika
Üye Girişi

AKMER ve Muştu Gençlik, Mısır Başkonsolosluğu'na yürüdü

Aksa İlim ve Davet Merkezi (AKMER) ile Muştu Gençlik üyeleri, Gazze'ye yardım ulaştırılması için Refah Sınır Kapısı'nın açılması talebiyle Mısır'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na yürüdü. Ellerinde Filistin ve Türk bayrakları taşıyan grup, başkonsolosluk önünde basın açıklaması düzenledi.

AKMER ve Muştu Gençlik, Mısır Başkonsolosluğu\'na yürüdü
14.01.2024 - 17:15,
Abone Ol

Aksa İlim ve Davet Merkezi (AKMER) ile Muştu Gençlik üyeleri, Gazze'ye yardım ulaştırılması için Refah Sınır Kapısı'nın açılması talebiyle Mısır'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na yürüdü.

"Refah Kapısı Açılsın İnsani Yardım Gazze'ye Ulaşsın" çağrısıyla Bebek'te toplanan katılımcılar, tekbir getirip slogan attı.

Ellerinde Filistin ve Türk bayrakları taşıyan, İngilizce, Arapça ve Türkçe "Mısır insani yardım için Refah Sınır Kapısı'nı aç" yazılı pankart açan gruptakiler, başkonsolosluk önünde basın açıklaması düzenledi.

Avukat Gülden Sönmez, burada Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'ye yönelik mektubu okudu.

Filistin halkının İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasıyla uzun süreli sistematik ihlaller ve insani dram yaşadığını belirten Sönmez, "Bu durum, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze'de bir insani felakete dönüşmüştür. Kadın ve çocukların çoğunlukta olduğu sivil Filistin halkı bombardımanla katledilmekte ve yok edilmektedir." dedi.

Gazze'de yaşanan abluka nedeniyle insani durumun korkunç bir hal aldığını ifade eden Sönmez, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de genişletilmiş insani yardımların kesintisiz ve güvenli erişimi için "acil adım atılması" kararı alındığını aktardı.

Sönmez, "Sadece BM Güvenlik Konseyi kararı değil dünyanın din, dil, ırk fark etmeksizin ortak vicdanı Mısır'ın Refah Sınır Kapısı'nı insani yardım için tamamen açması gerektiğini haykırmaktadır. Refah Sınır Kapısı'nı insani yardıma açmak, aynı zamanda Mısır'ın uluslararası hukuka göre yükümlülüğüdür." diye konuştu.

"Refah Sınır Kapısı açılsın çocuklar ölmesin"

Dünyanın her yerinde 100 gündür Refah Sınır Kapısı'nın açılması için çağrı yapıldığına dikkati çeken Sönmez, şunları kaydetti:

"Dünya İsrail'e kapısını kapatıyorken bugün Refah Sınır Kapısı'nı açan bir lider olursanız sadece Mısır halkının ve Müslüman halkların değil tüm dünyanın teveccühünü kazanacaksınız. İnsanlık namına, vicdani bir seslenişle, dünyanın dört bir yanından gelecek olan insani yardımın, yeterli miktarda ve kapasitede, güvenle ve hızlıca Gazze'ye ulaşmasını sağlamak adına acilen Refah Sınır Kapısı'nı insani yardıma tamamen açmanızı talep ediyoruz. Refah Sınır Kapısı açılsın çocuklar ölmesin."

Yürüyüşe, AKMER Başkanı Hamza Er, Mazlum-Der Genel Başkan Yardımcısı Ali Öner, gazeteci-yazar Adem Özköse de katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Filistin, Gençlik, Mısır, Gazze, Sivil Toplum, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AKMER ve Muştu Gençlik, Mısır Başkonsolosluğu'na yürüdü - Son Dakika


17:15
Panathinaikos'un yolunu tutan Samet Fatih Terim'i öve öve bitiremedi Panathinaikos'un yolunu tutan Samet Fatih Terim'i öve öve bitiremedi
17:03
Esenyurt'ta 3 Kahvehaneye Silahlı Saldırı: 1 Yaralı Esenyurt'ta 3 Kahvehaneye Silahlı Saldırı: 1 Yaralı
16:44
Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahtı en büyük oğlu Prens Frederik'e devretti Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahtı en büyük oğlu Prens Frederik'e devretti
16:37
Aslışah Alkoçlar, kendini anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetti, paylaşıma yorum yağdı Aslışah Alkoçlar, kendini anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetti, paylaşıma yorum yağdı
15:55
Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti
15:53
Trabzon'da kanlı biten baba-oğul tartışmasının altından borç meselesi çıktı Trabzon'da kanlı biten baba-oğul tartışmasının altından borç meselesi çıktı
15:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü
15:36
Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın

Son Dakika
17:15 Panathinaikos'un yolunu tutan Samet Fatih Terim'i öve öve bitiremedi
16:44 Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahtı en büyük oğlu Prens Frederik'e devretti
16:37 Aslışah Alkoçlar, kendini anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetti, paylaşıma yorum yağdı
15:55 Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti
15:53 Trabzon'da baba oğul arasında çıkan tartışma sonucu intihar olayı yaşandı
15:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü
15:36 Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın
15:32 Afra Saraçoğlu derin göğüs dekolteli pembe elbisesiyle büyüledi
14:55 İsrail, Hamas'ın tepe yöneticilerinin yer aldığı ölüm listesini yayınladı
14:42 Türkü evinde kan donduran cinayet! İşletme sahibi kadın kablo ile boğularak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 17:56:48. #1.12#
SON DAKİKA: AKMER ve Muştu Gençlik, Mısır Başkonsolosluğu'na yürüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement