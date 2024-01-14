AKMER ve Muştu Gençlik, Mısır Başkonsolosluğu\'na yürüdü

Aksa İlim ve Davet Merkezi (AKMER) ile Muştu Gençlik üyeleri, Gazze'ye yardım ulaştırılması için Refah Sınır Kapısı'nın açılması talebiyle Mısır'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na yürüdü.

"Refah Kapısı Açılsın İnsani Yardım Gazze'ye Ulaşsın" çağrısıyla Bebek'te toplanan katılımcılar, tekbir getirip slogan attı.

Ellerinde Filistin ve Türk bayrakları taşıyan, İngilizce, Arapça ve Türkçe "Mısır insani yardım için Refah Sınır Kapısı'nı aç" yazılı pankart açan gruptakiler, başkonsolosluk önünde basın açıklaması düzenledi.

Avukat Gülden Sönmez, burada Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'ye yönelik mektubu okudu.

Filistin halkının İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasıyla uzun süreli sistematik ihlaller ve insani dram yaşadığını belirten Sönmez, "Bu durum, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze'de bir insani felakete dönüşmüştür. Kadın ve çocukların çoğunlukta olduğu sivil Filistin halkı bombardımanla katledilmekte ve yok edilmektedir." dedi.

Gazze'de yaşanan abluka nedeniyle insani durumun korkunç bir hal aldığını ifade eden Sönmez, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de genişletilmiş insani yardımların kesintisiz ve güvenli erişimi için "acil adım atılması" kararı alındığını aktardı.

Sönmez, "Sadece BM Güvenlik Konseyi kararı değil dünyanın din, dil, ırk fark etmeksizin ortak vicdanı Mısır'ın Refah Sınır Kapısı'nı insani yardım için tamamen açması gerektiğini haykırmaktadır. Refah Sınır Kapısı'nı insani yardıma açmak, aynı zamanda Mısır'ın uluslararası hukuka göre yükümlülüğüdür." diye konuştu.

"Refah Sınır Kapısı açılsın çocuklar ölmesin"

Dünyanın her yerinde 100 gündür Refah Sınır Kapısı'nın açılması için çağrı yapıldığına dikkati çeken Sönmez, şunları kaydetti:

"Dünya İsrail'e kapısını kapatıyorken bugün Refah Sınır Kapısı'nı açan bir lider olursanız sadece Mısır halkının ve Müslüman halkların değil tüm dünyanın teveccühünü kazanacaksınız. İnsanlık namına, vicdani bir seslenişle, dünyanın dört bir yanından gelecek olan insani yardımın, yeterli miktarda ve kapasitede, güvenle ve hızlıca Gazze'ye ulaşmasını sağlamak adına acilen Refah Sınır Kapısı'nı insani yardıma tamamen açmanızı talep ediyoruz. Refah Sınır Kapısı açılsın çocuklar ölmesin."

Yürüyüşe, AKMER Başkanı Hamza Er, Mazlum-Der Genel Başkan Yardımcısı Ali Öner, gazeteci-yazar Adem Özköse de katıldı.