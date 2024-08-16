AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler, AYM kararını eleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler, AYM kararını eleştirdi

Geniş Video İzle

TBMM Genel Kurulu'nda AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararını eleştirerek, AYM'nin temyiz mercii olduğunu belirtti.

16.08.2024 22:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TBMM) - Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay kararını görüşmek için toplanan TBMM Genel Kurulu'nda genel görüşme önergesinin ön görüşmelerinde partilerin grup konuşmaları sırasında AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler, "AYM ne demiş, 'Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesinin 'yok hükmünde' olduğunun tespitine ve Anayasa'nın 85'nci maddesi uyarınca iptaline karar verilmesi talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına', nerede tespit? 'Senin talebini değerlendirmiyorum, geçmişte verdiğim kararları tekrar ediyorum' diyor. Ne tespitinden bahsediyorsun?" diye konuştu.

TBMM Genel Kurulu'nda genel görüşme önergesinin ön görüşmeleri sırasında AKP Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler şöyle konuştu:

"Arkadaşlar cahiller hakaret eder, bağırır çağırır. Ben kimseye hakaret etmiyorum, ben değerlendirme yapıyorum. Az önce dediler ya, 'Anayasa Mahkemesi 'yok hükmünde' tespit diye bir karar vermiş' dediler. Allah allah dedik, bir bakalım gerçekten öyle mi olmuş? Şerafettin Can Atalay ve diğer avukatlarının dilekçe talep konusunu okuyorum, lütfen dikkatlice dinleyin. 'TBMM Genel Kurulu'nun 30 Ocak 2024 tarihli, 54'ncü birleşiminde Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi kararının okunması suretiyle Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin 'yok hükmünde' olduğunun tespitine, Anayasa Mahkemesi'nin başlangıç kısmıyla ilgili iptaline ve yürürlüğünün durdurulması talep edilmiştir.' Tamam, talebi değerlendirdi AYM. Ne demiş, 'Talebi değerlendirdim, milletvekilinin Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesinin 'yok hükmünde' olduğunun tespitine ve Anayasa'nın 85'nci maddesi uyarınca iptaline karar verilmesi talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına', nerede tespit? 'Senin talebini değerlendirmiyorum, geçmişte verdiğim kararları tekrar ediyorum' diyor. Ne tespitinden bahsediyorsun? Bağırın arkadaşlar, bağırın. Peki, Anayasa Mahkemesi şu anki gündemle ilgili olarak da kendi kararında ne diyor, 'TBMM Genel Kurulu'nun 2024 tarihli 54'ncü birleşiminde Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi karar yazısının Başkanlıkça okunmasının Genel Kurula bildirmesi işlemi ile ilgili oluşan fiile durum hakkında Anayasa Mahkemesi'nin karar vermesi mümkün değildir' diyor.

Ya şunu açıkça söyleyin, gevelemeyin, AYM Türkiye'de yüksek yargı organı değildir, temyiz merciidir deyin. AYM süper temyiz merciidir."

AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler, AYM kararını eleştirdi
Kaynak: ANKA

Anayasa Mahkemesi, Tbmm Genel Kurulu, Anayasa Mahkemesi, Abdullah Güler, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler, AYM kararını eleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:13 TBMM’de muhalefetin Can Atalay’la ilgili verdiği genel görüşme talebi oy çokluğuyla reddedildi TBMM'de muhalefetin Can Atalay'la ilgili verdiği genel görüşme talebi oy çokluğuyla reddedildi
20:55 İzmir alev alev Yangın yerleşim yerlerine kadar ulaştı İzmir alev alev! Yangın yerleşim yerlerine kadar ulaştı
19:52 Özel telefonla aramış TBMM’deki yumruklu kavganın ardından Genel Kurul’u Numan Kurtulmuş açtı Özel telefonla aramış! TBMM'deki yumruklu kavganın ardından Genel Kurul'u Numan Kurtulmuş açtı
18:19 TBMM’de kavgaya karışan Alpay Özalan ve Ahmet Şık’a kınama cezası TBMM'de kavgaya karışan Alpay Özalan ve Ahmet Şık'a kınama cezası
17:03 Turizm bölgelerinde “maymun çiçeği“ uyarısı Prof. Vedat Turhan: Çok dikkatli olunmalı Turizm bölgelerinde "maymun çiçeği" uyarısı! Prof. Vedat Turhan: Çok dikkatli olunmalı
10:49 DolarTL Yükselişle Başladı, Altın Güne Yükselişle Başladı Dolar/TL Yükselişle Başladı, Altın Güne Yükselişle Başladı
10:30 13 yıl önce neler yaşandı Kılıçdaroğlu-Altaylı kavgasında adı geçen Serap Çil, sessizliğini bozdu 13 yıl önce neler yaşandı? Kılıçdaroğlu-Altaylı kavgasında adı geçen Serap Çil, sessizliğini bozdu
10:12 Abbas’ın tarihi konuşmasından yeni detaylar Erdoğan, o ifadeyi duyar duymaz ayağa kalktı Abbas'ın tarihi konuşmasından yeni detaylar! Erdoğan, o ifadeyi duyar duymaz ayağa kalktı
09:55 Doğum gününde uçaktan atlayan 49 yaşındaki kadın, paraşütü açılmayınca feci şekilde can verdi Doğum gününde uçaktan atlayan 49 yaşındaki kadın, paraşütü açılmayınca feci şekilde can verdi
09:51 Acun Ilıcalı’ya tribünde büyük şok Öfkeli taraftar, tam da fotoğraf çekildiği sırada bağırdı Acun Ilıcalı'ya tribünde büyük şok! Öfkeli taraftar, tam da fotoğraf çekildiği sırada bağırdı
09:41 “Sıfır Bir“ dizi oyuncusunun sırtından vurulduğu anlar ortaya çıktı "Sıfır Bir" dizi oyuncusunun sırtından vurulduğu anlar ortaya çıktı
09:38 Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde! İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu
09:25 Friends yıldızı Matthew Perry’nin ölümünde uyuşturucu skandalı: Ketamin kraliçesi dahil 5 kişi tutuklandı Friends yıldızı Matthew Perry'nin ölümünde uyuşturucu skandalı: Ketamin kraliçesi dahil 5 kişi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 22:34:57. #1.13#
SON DAKİKA: AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler, AYM kararını eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement