AKP\'lilerin Bayram Tatilinde Monaco\'da Yediği Istakoz ve Maldivler Tatili Gündem Oldu, AKP İçinden "İstifa Et" Sesleri Geldi

Güncel

Bayram tatilinde AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco Yat Kulübü'nde yediği ıstakoz, AKP'li Çankırı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Filiz'in Maldivler fotoğrafları gündem oldu. AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci, Bursalı'ya istifa çağrısında bulunarak "'Partimizden defolup gidin kardeşim' konu bu kadar basit" dedi. Bir başka AKP MKYK Üyesi Orhan Miroğlu da "Milletvekilliği çeşitli karmaşık ilişkilerden 'aklanmak' ve 'netameli bir geçmişi silmek ve itibar satın almanın mümkün hale geldiği bir alana dönüştü" eleştirisinde bulundu. Gelen tepkilerin ardından özür paylaşımında bulunan Şebnem Bursalı ise "Bunu fırsat bilip Antalya'daki teleferik faciasını unutturmak üzere gündem değiştirmeye çalışanları da çok iyi anlıyorum" ifadelerini kullandı.

AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın, Monaco Yat Kulübü'nde yediği ıstakozun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşması ve 31 Mart yerel seçimlerinde AKP'den Çankırı Belediye Başkan Adayı gösterilen Hüseyin Filiz'in Maldivler'den paylaştığı aile tatili fotoğrafları, siyasette tartışma yarattı. Bursalı ve Filiz'e muhalefetin yanı sıra AKP içinden de tepkiler geldi.

2 BİN LİRALIK ISTAKOZ

Bursalı'nın paylaştığı "Langouste grillée" isimli ıstakoz yemeğinin 250 gramının fiyatı, yat kulübünde yer alan "Carte Restaurant 1909" isimli restoranın menüsünde yer alan fiyat listesine göre 60 euro. 60 euro ise bugünkü kura göre 2 bin 72 Türk lirasına karşılık geliyor.

AKP MKYK ÜYESİ BİRİNCİ: "PARTİMİZDEN DEFOLUP GİDİN"

AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci, Bursalı'nın paylaşımına sert tepki göstererek istifa çağrısında bulundu. Birinci'nin paylamışı şöyle:

"Milletimiz geçim sıkıntısındayken, millet çareler ararken, devletimiz dişini tırnağına takmış ekonomiyi düzeltmeye çalışırken, siz gidip Monaco'da ıstakoz yiyemezsiniz, hadi yediniz bunu paylaşamazsınız! O ki paylaştınız, o zaman bu partiden istifa edeceksiniz. Sizin bu tavrınıza, bu ruh halinize hangi parti uygunsa, oraya gideceksiniz! Yer sofralarında kurulmuş, emekle, darbeler, bin bir badireler atlatmış bu partide siz ve sizin gibilere yer yok. Siz burayı babanızın çiftliği zannediyorsunuz, lakin burası halkın bağrından kopmuş, bu milletin öz evladı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisidir kardeşim!"

"Burada artık bu tavırda olanlara yer yok! Biz, size rağmen, sizin gibileri tek tek ayıklayana kadar, ölene kadar Reisimize sahip çıkacağız. Siz, bizim tane tane topladıklarımızı, kamyonu devirerek dökmeye çalışsanız da biz, yılmadan, sizlerden ve sizin gibilerden partimizin izzetini koruyacağız. Uzun uzun yazardım, sabaha kadar yazardım, ama o fotoğraf, inanın bana, bu kadar yazmayı bile hak etmiyor. Aslında tek cümle yeter: "Partimizden defolup gidin kardeşim." Konu bu kadar basit."

AKP HATAY MİLLETVEKİLİ ÖZEL: "HALKTAN KOPUK"

AKP Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel de Bursalı'ya tepki göstererek, "Hem halktan sokaktan kopuk hem de yediğini gezdiğini paylaşacak kadar görgüsüz" dedi.

AKP MKYK ÜYESİ MİROĞLU: "LİYAKAT, SİYASİ TEMSİL GİBİ RAFA KALDIRILDI"

AKP MKYK Üyesi Orhan Miroğlu da "Liyakat, siyasi temsil gibi vasıflar rafa kaldırıldı" eleştirisinde bulunarak, şu paylaşımı yaptı:

"Bir milletvekilinin halka karşı sorumluluğu bir yasama yılıyla sınırlı değildir. Milletvekilinin ülkesine karşı ahlaki ve vicdani sorumluluğu bana kalırsa ölünceye kadar devam eder. Yasama yılı bittiğinde bugün artık özgürlüğüme kavuştum diye düşünen milletvekili, o makama hiç inanmamış demektir. ve ülkemizin içine sürüklendiği vasatlık - vekil olduğunun bilinciyle hareket eden vekillerimizi tenzih ederim -son yıllarda geldi TBMM seçimlerini de vurdu. Liyakat, siyasi temsil gibi vasıflar rafa kaldırıldı. Milletvekilliği çeşitli karmaşık ilişkilerden 'aklanmak' ve 'netameli bir geçmişi silmek ve itibar satın almanın mümkün hale geldiği bir alana dönüştü. Manzarayı umumiyeye bakan herkesin, rahatlıkla 'bu iş demek bu kadar ucuz' diyebileceği bir alan! Oysa ilk meclisin kuruluşundan başlayarak meclisimize giren vekillerimizin, her biri roman olabilecek kadar güçlü hayat hikayelerine bakarsanız gerilemenin ve düşüşün ne boyutlarda olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz.

"TÜRKİYE'DE BUNCA YOKSULLUK VARKEN..."

Devir kabul edelim ki, o makama inanmadan oturmayı o makamı her kapıyı açacak bir maymuncuk olarak kullanmayı amaçlayanların ve başkaları tarafından o makama oturtulmayı her nasılsa rahatlıkla başaranların devridir artık. Milletvekilliği hiç bir meslek grubuyla eşdeğer değildir. Adı üstünde milletin vekili! Venezüelalı bir turistin İstanbul'da Nusret'te et yemesini sorun etmez kimse, haber değeri bile olmaz, ama halkı yoksulluktan ülkesini terkederken Venezüela devlet başkanı Maduro ( üstelik sosyalist!) İstanbul'da Nusret'te görülürse bunu mesele eder insanlar. ( Nitekim öyle de oldu hatırlayın) Türkiye'de de bunca yoksulluk varken ve her iki vekilin partisi son seçimde yerelde iktidarı kaybetmekle kalmamış bir de 'kan ve ruh kaybettiği' liderinin dilinden ifade edilmişken, partiye oy veren ve üye olan milyonlarca insan nefesini tutmuş ne olacak diye beklerken, böyle bir süreçte gerçekleşen Monaco ve Maldivler tatiline de yurt içindekilere de, bakarlar insanlar ve sorgularlar her bakımdan!

"MİLLETVEKİLİ BİR SOSYAL MEDYA FENOMENİ GİBİ DAVRANAMAZ"

Sizin çıktığınız tatilde faturayı ödeyecek zenginlikte olmanız değildir mesele, milletin vekili olmanıza durumun yakıştırılamamasıdır. Milletvekili seçilmişseniz özel hayatınız, ve başka vasıflarınızla kamuoyunun önünde yaşamayı kabullenmişsiniz demektir. Milletvekili bir sosyal medya fenomeni gibi davranamaz. Malumunuz, kişinin kendini 'ifşa etmesi" sosyal medyanın insanı adeta mecbur kıldığı bir 'merak ve hoşlanma' alanına dönüştü. Son iki hadisede de bu ifşa tutkusunun yol açtığı zarar- ziyanı hep beraber yaşamış olduk ve en büyük zararı da bu vekillerimiz ve partileri görmüş oldu ki unutulacak gibi de değil hadise. Milletvekili sevincini, acısını, insanlığın ortak değerlerini hatırlatmaya hizmet edecekse özel hayatına ilişkin anları ve zamanları da paylaşır elbette, gerisi ona kalır, ama ifşa etmez."

DEMOKRAT PARTİ MİLLETVEKİLİ CEMAL ENGİNYURT: "ŞEBNEM BURSALI HARAMZADEDİR"

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, "Millet çöpten ekmek, pazardan sebze artığı toplarken zenginlerin yat kulübünden ıstakoz fotoğrafı paylaşan Şebnem Bursalı haramzadedir. Adaletiniz batsın, yazıklar olsun" ifadeleri kullandı.

YENİ ŞAFAK YAZARI VE ERDOĞAN'IN ESKİ METİN YAZARI ÜNAL: "ERDOĞAN MAHALLE YANARKEN SAÇ TARAYANLARI KAPININ ÖÜNE KOYARSA DİNDARLARI YENİDEN KAZANABİLİR"

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı, Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal da konuya dair "Erdoğan, Külliye'den kibirle sallanan parmakları kırarsa, mesela Monako'dan ıstakoz fotosu paylaşan sızıntılarla hesaplaşırsa, mahalle yanarken saçını tarayanları kapının önüne koyarsa, dindarları yeniden kazanabilecektir" diye yazdı.

GAZETECİ FATİH ALTAYLI: "BENİM HALA MERAK ETTİĞİM İSE BUNUN YANINDA HANGİ ŞARABI İÇTİKLERİ"

Gazeteci Fatih Altaylı da dünkü köşe yazısında konuya değindi ve "Millet ekonomik krizle boğuşur, milyonlar açlık sınırında yaşarken bunu Avrupa'nın en havalı yat kulübünün terasında yemesi ve yetmezmiş gibi milletin gözüne sokarmışçasına bir de sosyal medyadan sergilemesi ayıptır. Tam bir 'Ekmek alamıyorlarsa brioche alsınlar' vakasıdır... Millet açken bunu yerseniz sandığa gömülürsünüz. Benim hala merak ettiğim ise bunun yanında hangi şarabı içtikleridir. Öyle ya, bu ıstakoz öyle kuru kuru yenmez" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ OĞUZ KAAN SALICI: "AFİYET OLSUN ŞEBNEM HANIM"

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı da yaptığı paylaşımda, "Gençler Eminönü'nde balık-ekmek yiyemezken, AKP Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco Yat Kulübü'ndeki ıstakoz ziyafeti sınıfsaldır, story atması görgüsüzlüktür, AKP kibrinin özetidir" dedi. Ayrıca Salıcı, "Afiyet olsun Şebnem Hanım. Hesap ne geldi? Enflasyon malum. Türkiye'den ucuz muydu bari" diyerek Bursalı'ya tepki gösterdi.

BURSALI "GÜNDEM DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞANLARI ANLIYORUM!" DİYEREK ÖZÜR DİLEDİ

Tepkilerin ardından X hesabından bir açıklama yayınlayarak "Bu hata için tüm kamuoyundan özür dilerim" diyen Bursalı'nın Antalya'daki teleferik kazası ve İstanbul'daki yangını gündeme getirmesi dikkat çekti. Bursalı'nın paylaşımı şöyle:

"Yoğun geçen seçim çalışmalarımız ardından yurtdışında yaşayan ailem ve yeğenlerimle bayram tatilini geçirmek üzere gittiğimiz bir restoranda hiç adetim olmayan bir yemek paylaşımı yapmam kamuoyunda haklı tepkiye sebep olmuştur. 30 yıllık gazeteci ve şimdi de milletvekili olarak sosyal medya paylaşımlarımda bugüne kadar yapmadığım bu hata için tüm kamuoyundan özür dilerim. Mensubu bulunmaktan onur duyduğum partim ve yolunda yürümekten her nefesimde şeref duyduğum sn Cumhurbaşkanımızın da bu sebeple hedef alınmasından dolayı üzüntüm sonsuzdur.

Asla kötü niyet taşımayan ve yazılan hiçbir ücretle yakından uzaktan ilgisi olmayan yiyecek ve konuyla ilgili samimi üzüntümü ifade ederken, bunu fırsat bilip Antalya'daki teleferik faciasını unutturmak üzere gündem değiştirmeye çalışanları da çok iyi anlıyorum!

İstanbul'un göbeğinde 29 insanımızın hayatını kaybettiği, Antalya'da göz göre göre ihmal sonucu günahsız insanlarımızın hayatını kaybettiği, yaralandığı ve saatlerce mahsur kaldığı elim olayla ilgili tek bir söz etmeyenlerin, ne amaçla bu olayı çarpıttığını da biliyoruz!"