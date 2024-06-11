(ANKARA) - Gezi Parkı davasında Osman Kavala için yeniden yargılama ve kanun yararına bozma başvurusu gündemde

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(ANKARA) - Gezi Parkı davasında hükümlü iş insanı Osman Kavala için yeniden yargılama ve kanun yararına bozma başvurusu gündemdeyken, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türkiye raportörlerinden Stefan Schennach Türkiye'ye geldi. Dört gün sürecek temaslarda Gezi Parkı davasında hüküm giyen ve altı buçuk yıldır cezaevinde olan Osman Kavala ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) verdiği kararların uygulanmaması konusu öncelikli gündem maddesi olacak.

Gezi Parkı davasında müebbet hapse mahkum edilen Kavala'nın avukatlarından Hilal Zengin'in yeniden yargılama talebiyle yürüttüğü hukuki başvurularda süreç ilerlerken Ankara Avrupa'dan önemli bir konuğu ağırlıyor. AKPM Türkiye Raportörü Schennach, dört gün sürecek Türkiye ziyaretine başladı. Schennach bu kapsamda TBMM'deki siyasi parti grupları ve parlamento komisyonları ile AKPM'deki Türkiye delegasyonu, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ile görüşecek. Raportör ayrıca Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay ile sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle de bir araya gelecek. Schennach'ın gündeminde başta AİHM'in Kavala hakkındaki kararlarının uygulanması olmak üzere Türkiye'deki son siyasi ve hukuki gelişmeler olacak.

Ankara'da Kavala gündemi, "Dosya Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu"

Kavala'nın avukatı Hilal Zengin mahkeme kararı için "kanun yararına bozma" başvurusunda bulunmuş ve bunun üzerine Kavala dosyası Adalet Bakanlığı'na gönderilmişti. Bakanlıktaki incelemenin ardından çıkacak sonuca göre kanun yararına bozma talebinin Yargıtay'a gönderilmesi bekleniyor. Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'nin aktardığı bilgiye göre dosya kısa süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da sunuldu. Selvi yazısında, bu gelişmenin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında, Kavala dosyasının da gündeme geleceği belirtilen görüşme öncesinde yaşanmasına dikkat çekti. Aynı süreçte AKPM Türkiye Raportörü'nün de aynı gündemle temaslara başlaması bir diğer dikkat çekici gelişme olarak not edildi.

AİHM Türkiye'den 16 Temmuz'a kadar savunma istedi

AİHM'in 8 Nisan 2024 tarihli kararında Mahkeme, Kavala'nın ikinci başvurusunu öncelikli olarak incelemeye almaya karar vermişti. AİHM, başvurunun incelenmesi için Türk Hükümeti'ne cevaplaması için sorular ilettiğini açıkladı. AİHM'in konuya ilişkin açıklamasında; Mahkeme'nin 18 Ocak 2024 tarihinde yapılan başvuruyu 26 Mart 2024 tarihinde Türk Hükümeti'ne ilettiği ve 16 Temmuz 2024 tarihine kadar savunmasını iletmesini istediği belirtildi. Türkiye'nin suçlu bulunması durumunda Avrupa Komisyonu üyeliğinin askıya alınması talebiyle Bakanlar Komitesi'ne sevki söz konusu olabilecek.