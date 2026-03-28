Akran Zorbalığı: Ceza Hukukunda Yeni Yaklaşımlar
Akran Zorbalığı: Ceza Hukukunda Yeni Yaklaşımlar

Akran Zorbalığı: Ceza Hukukunda Yeni Yaklaşımlar
28.03.2026 14:20
Özge Sırma Gezer, akran zorbalığını ceza hukuku çerçevesinde ele aldı ve çocukların korunması gerektiğini vurguladı.

İSTANBUL Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Anabilim Dalı Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Özge Sırma Gezer, İstanbul Güngören'de, 14 Ocak'ta yan bakma nedeniyle çıkan kavgada hayatını kaybeden 16 yaşındaki Atlas Çağlayan cinayetine ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının tamamladığı iddianameyi değerlendirdi.

İddianamenin ardından yeniden gündeme gelen akran şiddetine yönelik yaptırımlar ve suça sürüklenen çocuk kavramlarını ceza hukuku çerçevesinde ele alan Dr. Öğr. Üyesi Sırma Gezer, "Akran zorbalığı yalnızca pedagojik değil aynı zamanda ciddi bir ceza hukuku sorunudur. Zorbalık çocukları hem mağdur hem de 'suça sürüklenen çocuk' konumuna taşıyabilir" dedi.

Atlas Çağlayan davasında henüz verilmiş ya da kesinleşmiş bir ceza bulunmadığını belirten Dr.Öğr. Üyesi Özge Sırma Gezer, iddianamenin Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabulünün ardından duruşmalara başlanabileceğini dile getirdi. Dr. Öğr. Üyesi Sırma Gezer, haber içeriklerinde, mağdurların aksine suçu gerçekleştirenlerin isimlerinin kamuoyu ile paylaşılmamasına yönelik tepkilere ise şu sözlerle açıklık getirdi: "Çocuk mahkemelerinin bir özelliği vardır, çocuk yargılaması gizli ve kapalı yapılır. Bu nedenle metinlerde, belgelerde isimler kodlanmış şeklinde paylaşılır."

Dr.Öğr.Üyesi Sırma Gezer, "Türk Ceza Kanunu'na göre çocukların ceza sorumluluğunu farklı yaş gruplarına göre belirlenir. Bu noktada Atlas Çağlayan olayında iddianamede istenilen cezalar, Ceza Kanunumuza göre doğru. Ceza Kanunumuzda 0-12 yaş grubunda ceza sorumluluğu bulunmuyor, yalnızca güvenlik tedbirleri uygulanabiliyor. 12-15 yaş grubunda çocuğun fiilin anlam ve sonuçlarını kavrayıp kavrayamadığı değerlendirilerek indirimli ceza uygulanabiliyor. Bu suç özelinde, fiili gerçekleştiren 14 yaşında ve yüzde 50 indirim ile yarı cezayı çekecek. 15-18 yaş grubunda ise ceza sorumluluğu bulunuyor ancak yine indirimli ceza söz konusu oluyor. 15-18 yaş arasında ise cezada üçte bir oranında indirim uygulanıyor Bu yaklaşım, çocukların gelişimsel özelliklerinin hukuk sistemi içinde dikkate alınması gerektiğini gösteriyor" diye konuştu.

'ÇOCUK, CEZA HUKUKUNDA YAPTIRIMDAN MUAF DEĞİL'

Çocuk suçluluğu konusunun ceza hukuku açısından farklı ele alınması gerektiğini aktaran Gezer, modern hukuk sistemlerinde çocukluk döneminin yetişkinlerden ayrı değerlendirilmesi gereken özel bir dönem olarak kabul edildiğini ifade etti. Çocukların suç işlemesini önlemede yalnızca ceza yaptırımlarının yeterli olmadığını belirten Gezer, çocukların ceza sorumluluğunun değerlendirilmesinde Birleşmiş Milletler'in Pekin Kuralları'nın önemli bir referans olduğunu söyledi. Gezer, "Pekin Kuralları, çocukların ceza sorumluluğunun onların duygusal ve zihinsel olgunluk düzeyi dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor" dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Özge Sırma Gezer, akran zorbalığının özellikle ergenlik döneminde yaygınlaştığını ve toplumsal bir sorun olarak ele alınması gerektiğini ifade etti. Dünya Sağlık Örgütü verilerine dikkat çeken Gezer, zorbalığın gençler arasında oldukça yaygın olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Zorbalık ve kavga gençler arasında oldukça yaygın. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre gelişmekte olan 40 ülkede erkeklerin yüzde 42'si ve kızların yüzde 37'si zorbalığa maruz kalıyor. Öğrencilerin yaklaşık yüzde 15-25'i zorbalık mağduru, yüzde 15-20'si ise zorbalık faili olarak belirleniyor."

'ZORBALIK BİRÇOK SUÇ TÜRÜNE DÖNÜŞEBİLİYOR'

Akran zorbalığının yalnızca bir disiplin sorunu olarak görülmemesi gerektiğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Özge Sırma Gezer, bazı zorbalık davranışlarının doğrudan ceza hukuku kapsamında suç oluşturabileceğine dikkat çekti. Zorbalığın süreklilik göstermesi halinde eziyet suçu (TCK m.96) kapsamında değerlendirilebileceğini belirten Gezer, zorbalık nedeniyle bir öğrencinin okula gitmekten alıkonulması veya eğitim hayatının engellenmesi durumlarının eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi (TCK m.112) suçunu gündeme getirebileceğini ifade etti.

Sürekli rahatsız edici davranışların kişilerin huzur ve sükünunu bozma (TCK m.123) kapsamında değerlendirilebileceğini belirten Gezer, öğrencinin eşyalarına zarar verilmesi halinde mala zarar verme suçu (TCK m.151) oluşabileceğini söyledi. Gezer ayrıca bazı zorbalık vakalarının kasten yaralama, hakaret, tehdit ve şantaj gibi suçlara dönüşebileceğini ifade ederken, özellikle dijital ortamlarda gerçekleşen zorbalık olaylarında özel hayatın gizliliğinin ihlali ile kişisel verilerin ele geçirilmesi veya yayılması gibi suçların da gündeme gelebileceğini dile getirdi.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK KAVRAMI

Çocuk Koruma Kanunu'nda suç işleyen çocuklar için 'suçlu çocuk' yerine 'suça sürüklenen çocuk' kavramının kullanıldığını hatırlatan Gezer, bu ifadede çocuğun yalnızca cezalandırılmasını değil aynı zamanda korunmasını ve rehabilite edilmesini esas aldığını söyledi. Gezer, "Aynı kanun zorbalığa maruz kalan çocukları da 'korunmaya ihtiyaç duyan çocuk' olarak tanımlıyor" dedi.

ÇOCUK KORUMA KANUNU'NDA DESTEKLEYİCİ TEDBİRLER

Çocuk Koruma Kanunu kapsamında uygulanabilecek koruyucu ve destekleyici tedbirlere de değinen Gezer, bu kapsamda çocuğa ve ailesine psikolojik ve sosyal destek verilmesini içeren danışmanlık tedbirinin yanı sıra eğitim, sağlık ve barınma tedbirlerinin de bulunduğunu belirtti. Gezer, gerekli durumlarda çocuğun koruyucu aile veya bakım kurumlarına yerleştirilmesini öngören bakım tedbirinin de uygulanabildiğini söyledi.

'SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN AİLESİ YAPTIRIMA TABİ DEĞİL'

'Suça sürüklenen çocuk' tartışmalarında ailelerin cezalandırılmasına yönelik görüşlere de değinen Gezer, hukuk sisteminde suçun şahsiliği ilkesinin esas olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Hukukta suçun şahsiliği prensibi vardır. Bu nedenle suça sürüklenen çocukların ailelerine yönelik doğrudan bir yaptırım hukukumuzda bulunmamaktadır."

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Ayşe Tokyaz’ın katilinin yargılandığı Ejegül davasında tanık: Düşmeden önce ’yeter yeter’ diye bağırıyordu Ayşe Tokyaz'ın katilinin yargılandığı Ejegül davasında tanık: Düşmeden önce 'yeter yeter' diye bağırıyordu
Tayland’da yakıt krizi nedeniyle insanlar ellerinde bidonlarla petrollere akın etti Tayland'da yakıt krizi nedeniyle insanlar ellerinde bidonlarla petrollere akın etti
EGM Trafik Başkanı Mutlu: APP plaka denetimlerimiz 1 Nisan’da başlayacak EGM Trafik Başkanı Mutlu: APP plaka denetimlerimiz 1 Nisan'da başlayacak
KKTC Ekonomi Bakanı Olgun Amcaoğlu: Türkiye’nin barış çabası dünya için önemli bir katkı KKTC Ekonomi Bakanı Olgun Amcaoğlu: Türkiye'nin barış çabası dünya için önemli bir katkı
TSK’dan ihraç edilen Teğmen İzzet Talip Akarsu hakkında karar çıktı TSK’dan ihraç edilen Teğmen İzzet Talip Akarsu hakkında karar çıktı
Ali Şahin Parlatino’ya hitap etti: Dünya güçlünün adeta bir kraliyet ormanı Ali Şahin Parlatino'ya hitap etti: Dünya güçlünün adeta bir kraliyet ormanı
İncirlik Üssü’nde siren sesleri MSB’den açıklama var İncirlik Üssü'nde siren sesleri! MSB'den açıklama var
Kimya deneyi faciaya döndü Öğrencilerin el ve yüzleri yandı Kimya deneyi faciaya döndü! Öğrencilerin el ve yüzleri yandı
Muslera’nın 4 yıllık hasreti bu akşam sona eriyor Muslera'nın 4 yıllık hasreti bu akşam sona eriyor
Hava 180 derece değişecek Uyarılar peş peşe geldi, günlerce sürecek Hava 180 derece değişecek! Uyarılar peş peşe geldi, günlerce sürecek
Vedat Muriqi’den A Milli Takımımız hakkında açıklama: Zayıf noktalarını biliyoruz Vedat Muriqi'den A Milli Takımımız hakkında açıklama: Zayıf noktalarını biliyoruz
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
A Milli Takım’da sürpriz gelişme: Kadroda değişiklik yapıldı A Milli Takım'da sürpriz gelişme: Kadroda değişiklik yapıldı
10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor Rusya’dan ABD’ye rest 10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor! Rusya’dan ABD’ye rest
Bakanlıktan biberi fahiş fiyattan satan markete 1,8 milyon lira ceza Bakanlıktan biberi fahiş fiyattan satan markete 1,8 milyon lira ceza
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçlarının programı belli oldu Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı belli oldu
Özgür Özel’den Uşak Belediye Başkanı’nın otel odasında gözaltına alınmasına ilk yorum Özgür Özel'den Uşak Belediye Başkanı'nın otel odasında gözaltına alınmasına ilk yorum

14:07
Sarunas Jasikevicius’u delirten soru Gazeteciyi rezil etti
Sarunas Jasikevicius'u delirten soru! Gazeteciyi rezil etti
13:55
Yol kenarında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Yol kenarında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
13:22
İzzet Ulvi Yönter’in istifası sonrası Bahçeli’den ilk açıklama
İzzet Ulvi Yönter'in istifası sonrası Bahçeli'den ilk açıklama
13:01
Otel odasındaki baskından şok detay: Yedek telefon sevgilinin iç çamaşırından çıktı
Otel odasındaki baskından şok detay: Yedek telefon sevgilinin iç çamaşırından çıktı
12:46
Millet kuyumculara hücum etmişti: Dev bankadan altın için çılgın tahmin
Millet kuyumculara hücum etmişti: Dev bankadan altın için çılgın tahmin
12:35
İlişki vadedip evlerine çağırdıkları erkeklere kabusu yaşattılar
İlişki vadedip evlerine çağırdıkları erkeklere kabusu yaşattılar
12:10
Galatasaray’da Icardi krizi çözüldü
Galatasaray'da Icardi krizi çözüldü
12:06
İran, ABD’yi kara savaşına davet etti: Yıllardır bu anı bekliyorduk, hazırız
İran, ABD'yi kara savaşına davet etti: Yıllardır bu anı bekliyorduk, hazırız
11:40
Resmen sıraya girdiler Yenildikleri maçtan sonra yaptıkları olay oldu
Resmen sıraya girdiler! Yenildikleri maçtan sonra yaptıkları olay oldu
11:37
Hande Erçel’in ifadesi ortaya çıktı Akıllara Hakan Sabancı’nın söyledikleri geldi
Hande Erçel'in ifadesi ortaya çıktı! Akıllara Hakan Sabancı'nın söyledikleri geldi
11:24
MHP’de neler oluyor Önce kazan kaldırdı sonra paylaşımı geri çekti
MHP'de neler oluyor? Önce kazan kaldırdı sonra paylaşımı geri çekti
11:12
Belediye başkan yardımcısından görme engelli vatandaşa şok cevap
Belediye başkan yardımcısından görme engelli vatandaşa şok cevap
10:57
Aleyna Kalaycıoğlu’nun 9 ay önceki sözleri gündem oldu Resmen olacakları anlatmış
Aleyna Kalaycıoğlu'nun 9 ay önceki sözleri gündem oldu! Resmen olacakları anlatmış
10:41
Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz
Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz
10:32
UEFA’ya belge gitti Galatasaray’dan tarihi ödeme
UEFA'ya belge gitti! Galatasaray'dan tarihi ödeme
09:04
Ali Yerlikaya imaj değiştirdi İşte son hali
Ali Yerlikaya imaj değiştirdi! İşte son hali
07:48
MHP’li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj
MHP'li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj
