Aksaray'da düğünden dönen aile kavşakta kaza yaptı: 5 yaralı - Son Dakika
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Aksaray'da düğünden dönen aile kavşakta kaza yaptı: 5 yaralı

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Bingöl'deki düğünden dönen bir ailenin kavşakta başka bir otomobille çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

08.08.2024 22:39
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AKSARAY'da, Bingöl'deki yakınlarının düğününden dönen ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin, ışık ihlali yapması sonucu kavşakta başka bir otomobille çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

?Kaza, saat 18.00 sıralarında Aksaray- Konya karayolunun Eşmekaya beldesi kavşağında meydana geldi. Bingöl'de katıldıkları yakınlarının düğünü sonrası İzmir'e dönmekte olan ailenin içerisinde bulunduğu Kezban Bektaş (39) yönetimindeki 35 BKY 508 plakalı otomobil, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçmesi sonucu Resul Talay (35) yönetimindeki 06 E0E 341 otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücü Kezban, eşi Cihan (43), kızları Defne (11) ve İnci Bektaş (11) ile annesi Cemile Karasungur (65) yaralandı. Resul Talay ise kazada yaralanmadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada yaralanan Cemile Karasungur, "Bingöl'den İzmir'e gidiyorduk. Akrabalarımızın düğününe gitmiştik. Kavşakta karşıdan gelen araçla bir anda çarpıştık. Kazada ben çocukların üstene kendimi attım. Çok kötü bir kaza yaptık. Allahım bizi ve çocuklarımı korudu. Benim bacağım gitsin ama çocuklarıma bir şey olmasın" dedi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Aksaray\'da düğünden dönen aile kavşakta kaza yaptı: 5 yaralı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Aksaray'da düğünden dönen aile kavşakta kaza yaptı: 5 yaralı - Son Dakika

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