İşçi Sezer Özdemir ve Arkadaşları Kayıp - Son Dakika
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İşçi Sezer Özdemir ve Arkadaşları Kayıp

İSTANBUL'dan 1 hafta önce alacağı için Lübnan'a oradan da İsrail sınırına geçmeye çalışan inşaat işçisi Sezer Özdemir (46), Çınar Alp Baydenk ve Hüseyin Kaya'dan 5 gündür haber alınamıyor.

16.01.2025 01:47
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İSTANBUL'dan 1 hafta önce alacağı için Lübnan'a oradan da İsrail sınırına geçmeye çalışan inşaat işçisi Sezer Özdemir (46), Çınar Alp Baydenk ve Hüseyin Kaya'dan 5 gündür haber alınamıyor. Sezer Özdemir'in Kırşehir'de yaşayan eşi Demet Özdemir, "Eşim 5 senedir İsrail'de çalışıyordu. Vakti dolunca sınır dışı edildi ve geldi. Orada taşeron olarak iş yaptırıyordu. Alacağı kaldı, parasını almak için Lübnan sınırı üzerinden İsrail'e geçmeye çalıştı. İsrail Dov Dağı'nda en son canlı konumunu paylaştı ve bizimle iletişimi kesildi. İsrail kanallarında aynı gün ve saatte 3 Türk'ün öldürüldüğüne dair haberler yer almış. Eşimin can güvenliğinden endişe duyuyorum. 3 tane çocuğum var devlet büyüklerimden, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'dan yardım istiyorum" dedi.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde yaşayan inşaat işçisi Sezer Özdemir, iş arkadaşları Çınar Alp Baydenk ve Hüseyin Kaya, bir süre önce çalıştıkları İsrail'de kalan alacağını almak için buraya gitmeye karar verdi. 3 iş arkadaşı 9 Ocak Perşembe günü İstanbul Havalimanı'nı kullanarak Lübnan'a gitti. 11 Ocak Cumartesi günü Lübnan sınırından İsrail sınırına geçmeye çalışan 3 arkadaşın aileleriyle paylaştığı canlı konum bağlantısı kesildi. Sezer Özdemir ailesine attığı en son whatsapp yazışmasında "Üstümüzde dronlar uçuşuyor, hakkımızda hayırlısı olsun" dedi. Eşinden 5 gündür haber alamadığını söyleyen Sezer Özdemir'in eşi Demet Özdemir, "Eşim 5 senedir İsrail'de çalışıyordu. Vakti dolunca sınır dışı edildi ve geldi. Orada taşeron olarak iş yaptırıyordu. Alacağı kaldı, parasını almak için Lübnan sınırı üzerinden İsrail'e geçmeye çalıştı. İsrail Dov Dağı'nda en son canlı konumunu paylaştı ve bizimle iletişimi kesildi. İsrail kanallarında aynı gün ve saatte 3 Türk'ün öldürüldüğüne dair haberler yer almış. Eşimin can güvenliğinden endişe duyuyorum. 3 tane çocuğum var, devlet büyüklerimden, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'dan yardım istiyorum. 11 Ocak Cumartesi gününden itibaren haber alamıyoruz. 2 tane de kendi gibi yanında arkadaşı da vardı. Onlardan da haber alınamıyor. Ne olur bize yardım edin. Sesimizi duyun, yalvarıyorum. En son görüştüğümüzde 'Üstümüzden dronlar uçuşuyor' dedi. Bulunduğu İsrail sınırı Dov Dağı'ndaki konumunu attı ve bir daha kendisinden ve yanındaki 2 kişiden de haber alamadık. Eşim ekmek parası için gitti, 3 tane çocuğum var. Çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak için ekmeğinin parası için gitti, ne olur bizlere yardım edin" diye konuştu.

'LÜBNAN'DAN İSRAİL SINIRINA GEÇMEYE ÇALIŞTI VE BAĞLANTISI KESİLDİ'

Sezer Özdemir'in kardeşi Ayhan Özdemir ise "Kardeşim 5 yıl İsrail'de çalıştı. Orada parası kaldı. Lübnan'dan İsrail sınırına geçmeye çalıştı. İsrail'in Dov bölgesinde 'Üstümde dronlar uçuşuyor' diye bir haber geldi. Canlı konumunu paylaşmıştı bize ve ondan sonra bağlantı kesildi ve bir daha kendisinden haber alamadık. Bugün 5'inci gecesi. Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımızdan, tüm yetkililerimizden yardım bekliyoruz. Ne olur kardeşimi ve beraberindekileri bulun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İşçi Sezer Özdemir ve Arkadaşları Kayıp - Son Dakika

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