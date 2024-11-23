Alanya Belediye Başkanı Özçelik, Turizmcilerle Buluştu: "İnsanların Kafasına Alanya'ya Gitmek Gibi Bir Fikri Oturtabilmeliyiz" - Son Dakika
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Alanya Belediye Başkanı Özçelik, Turizmcilerle Buluştu: "İnsanların Kafasına Alanya'ya Gitmek Gibi Bir Fikri Oturtabilmeliyiz"

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Turizmcilerle bir araya gelen Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, ilçenin kalitesini yukarıya çıkarmak istediklerini belirterek, turizmle ilgili ilerleyen yıllarda yapılacak çalışmaları aktardı. Özçelik, “İnsanların kafasına Alanya’ya gitmek gibi bir fikri oturtabilmeliyiz” dedi.

23.11.2024 12:31  Güncelleme: 12:42
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(ANTALYA) - Turizmcilerle bir araya gelen Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, ilçenin kalitesini yukarıya çıkarmak istediklerini belirterek, turizmle ilgili ilerleyen yıllarda yapılacak çalışmaları aktardı. Özçelik, "İnsanların kafasına Alanya'ya gitmek gibi bir fikri oturtabilmeliyiz" dedi.

Alanya Turizm ve Tanıtma Vakfı (ALTAV), Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD), Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) iş birliğinde düzenlenen Alanya Otelleriyle Arama Toplantısı, Kaila Beach Otel'de yapıldı.

Toplantıya, Kaymakam Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Yazıcı, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akın, Belediye Başkan Danışmanı ve ALTAV Başkan Yardımcısı Abdurrahman Açıkalın, Antalya İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Engin Burak Mindivanlı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk, İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, ALTSO Başkanı Eray Erdem, ALTİD Başkanı Burhan Sili, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, otelciler ve turistik işletme sahipleri, turizm dernekleri başkanları ile kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programın açılış konuşmasını, ALTİD Başkanı Burhan Sili gerçekleştirirken, ALTAV Yönetim Kurulu üyesi Gökçe Aydoğan Ergün de gelecek sezonla ilgili yapılan çalışmaları katılımcılara aktardı.

Alanya Belediye Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın ise spor turizmi ile ilgili açıklamalarda bulunarak, hazırlanan projeleri turizmcilerin beğenisine sundu. Açıkalın ayrıca Londra'da gerçekleştirilen Seyahat Fuarı'ndaki izlenimlerini ve yapılan anlaşmaları turizmcilerle paylaştı.

ALTSO Başkanı Eray Erdem ise turizmde yapılması gerekenleri ve kentin sorunlarıyla ilgili bir konuşma yaptı.

Başkan Özçelik, toplantıya katılan turizmcilere seslenerek, şunları kaydetti:

"Tramvay ile şehir merkezindeki ulaşım sorununu çözeceğiz"

"Bana göre bu toplantının en önemli amacı ve sonucu, Osman Tarık Özçelik'in 1 Nisan itibarıyla Belediye Başkanı olduktan sonra meclis üyeleri ve başkan yardımcıları ile birlikte turizme nasıl baktığını anlatmak, vizyonunu sizlere anlatmaya çalışmak. Vizyonumuzu ve bakış açımızı, gelecekte Alanya'mız için ne istediğimizi sizlere anlatmak bizim için çok önemli. Alanya'nın en önemli iki geliri tarım ve turizmdir. Turizm olursa tarım daha fazla var, turizm olursa tarımdan gelir elde eden arkadaşlarımızın da geliri daha yüksek olur. Alanya'da 170 bine yakın yatak var ve sizler gibi yanınızda çalışan arkadaşlarımız gibi, köyde domates yetiştiren amcamız da para kazanıyor. Biz geldikten sonra arkadaşlarımızla birlikte tespit ettiğimiz en önemli sorunlardan birisi ulaşım. Ulaşımla ilgili de önümüzde bir planımız var. İnşallah bizim dönemimiz içerisinde Atatürk Caddesi'ni bir ucundan bir ucuna tramvayla geçip, şehir merkezindeki bu kalabalığı aşacağız."

İlçeyi yeniden planladıklarının altını çizen Başkan Özçelik, şöyle devam etti:

"Yeni hizmet binamıza aralık ayında taşınmaya başlıyoruz"

"Bizim eski karakol dediğimiz kısımlarda inşallah bir iki yıl içerisinde çalışma başlatacağız. Oradaki çarpık yapıyı düzelteceğimizi şimdiden söyleyebilirim. Yeni Belediye Hizmet Binamıza da Aralık ayında taşınmaya başlayacağız ve büyük ihtimalle Ocak ayında meclis toplantımızı orada gerçekleştireceğiz. Mevcut binadaki sonradan yapılan ek kısmı yıkıp, o bölgeye farklı bir proje çerçevesinde ulusal bir yarışma açarak Alanya'mızı şekillendirmek istiyoruz. Alanya'ya gelen bir misafirimiz tekrar memleketine döndüğünde daha önce geldiyse 'Alanya çok değişmiş, güzel işler olmuş' ilk defa geldiyse de 'Alanya çok güzelmiş' dedirtmek istiyoruz. Alanya'mızın kalitesini yukarıya çıkaracağız. Benim hedefim bu ve sizlerden bu hedef için destek istiyoruz. Benim yönetim şeklimde, kendi konusunda uzman olan ve en iyi bildiğini düşündüğüm arkadaşlarla bu işi yürütmektir. Alanya'yı belki de ilk defa yedi kişi yönetiyoruz."

Başkan Özçelik, şöyle tamamladı:

"Projelerimizle bu kış turizmine hazırlanıyoruz"

"Artık lafla kalmasın diye projelerimizle bu kış turizmine hazırlanıyoruz. Alanya'nın kış dönemini hareketlendiriyoruz. Bu projelerle ilgili resmi prosedürüler pazartesi itibariyle başlıyor. Milli Egemenlik Stadı, Okurcalar spor alanı ve Galip Dere Plajı ile ilgili projelerimizin resmi görüşmelerine başlıyoruz. Büyükşehir ile istişarelerimiz de devam ediyor ve arıtma gibi sorunları çözmek için büyük adımlar atıyoruz. Alanya Belediyesi olarak 1 Ocak'tan itibaren planladığımız her şeyi yapacağız. Zabıtalarımız 1 Ocak itibariyle de yeniden yapılanmış bir şekilde sahada olacaklar. Her ay en az bir defa bir pastaneye zabıta girecek ve ceza yazmak için değil, oranın temiz, tertipli olduğunu görmek için girecek. Toplu taşıma ile ilgili görüşmelerimiz de devam ediyor. Batı tarafındaki otellerdeki turistlerin şehre taşınmasıyla ilgili yaptığımız görüşmeler de bu doğrultuda sürüyor. Hedeflerimiz elbette bir iki senede olacak bir şey değil ama insanların kafasına Alanya'ya gitmek gibi bir fikri oturtabilmeliyiz. Geçmiş sebepler beni ilgilendirmiyor ben önüme bakıyorum ve bu yıl ilk defa 'Biz Alanya'yız' dedik. Fuarlara katıldık ve emin olalım bu çok etkili oldu."

Program soru ve cevap kısmının ardından sona erdi.

Alanya Belediye Başkanı Özçelik, Turizmcilerle Buluştu: "İnsanların Kafasına Alanya\'ya Gitmek Gibi Bir Fikri Oturtabilmeliyiz"
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Alanya Belediye Başkanı Özçelik, Turizmcilerle Buluştu: 'İnsanların Kafasına Alanya'ya Gitmek Gibi Bir Fikri Oturtabilmeliyiz' - Son Dakika

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