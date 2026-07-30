Alanya'da Orman Yangını: 45 Konut Tahliye Edildi - Son Dakika
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Alanya'da Orman Yangını: 45 Konut Tahliye Edildi

Alanya\'da Orman Yangını: 45 Konut Tahliye Edildi
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Alanya'da çıkan orman yangını nedeniyle 3 mahallede 45 konut tahliye edildi. Yangına havadan müdahale sürüyor.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınına, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden havadan müdahale başladı. Yangın nedeniyle 3 mahallede 45 konut tahliye edildi.

Sapadere Mahallesi'nde dün saat 17.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAD, jandarma, Alanya Belediyesi ve diğer kurumlara bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etti. Havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopterlerle müdahaleye ara verildi. Gece boyunca etkisini sürdüren yangın, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine Sapadere, Fakırcalı ve Beldibi mahallelerinde ilk belirlemelere göre toplam 45 konut tedbir amacıyla tahliye edildi. Ekipler, yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için gece boyunca karadan aralıksız çalışma yürüttü.

Sabahın ilk ışıklarıyla uçak ve helikopterlerle yeniden müdahale başladı. Karadan çalışan ekiplerin de desteğiyle yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yangının tehdit ettiği yerleşim yerlerinde yaşayanlar bir yandan söndürme çalışmalarını izlerken, diğer yandan alevlerin yaklaştığı noktalarda ekiplere destek verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Alanya'da Orman Yangını: 45 Konut Tahliye Edildi - Son Dakika

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