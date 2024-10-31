Alanya\'da Sezonun Son Kruvaziyeri Geldi

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ANTALYA'nın Alanya ilçesine sezonun 16'ncı ve son kruvaziyeri demir attı. Sezon boyunca limana yanaşan kruvaziyerlerle ilçeye 32 bine yakın turist geldi.

Limasol'dan gelerek sabah saatlerinde Alanya Limanı'na ulaşan 'Marella Discovery' çoğunluğu İngiliz 1741 yolcu ve 751 mürettebatla Alanya'ya gelen sezonun son gemisi oldu. Kruvaziyerden inen turistler, Alanya'nın tarihi ve turistik noktalarını gezdikten sonra akşam saatlerinde Rodos'a doğru hareket edecek. Antalya ve Alanya limanlarına bu yılın ocak- ekim döneminde toplamda 38 kruvaziyer geldi. Bu yıl içinde Alanya Limanı'na uğraması planlanan 57 gemi seferinin 41'i, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sebebiyle iptal edilince, beklenen turist yoğunluğuna ulaşılamadı. Bu iptaller nedeniyle 57 bin 800 yolcu kaybı yaşandığı ve yalnızca 16 kruvaziyerin Alanya'ya uğrayabildiği öğrenildi.

DHA muhabirine açıklama yapan İstanbul Denizcilik Gemi Acentesi Akdeniz Bölge Müdürü Adnan Enderoğlu, Kuşadası'nın kruvaziyer gemileri için Türkiye'de ilk sırada yer aldığını ancak Alanya ve Antalya'nın da peşinden geldiğini belirtti. Enderoğlu, Alanya'nın ABD'li, İngiliz ve Alman turistler arasında oldukça popüler olduğunu vurgulayarak, gelecek sezon için büyük beklentileri olduğunu ifade etti. 2025 sezonunda yüzde 30 oranında artış bekliyoruz ve bu hedef doğrultusunda yurt dışındaki tanıtım faaliyetlerine ağırlık veriyoruz diyen Enderoğlu, bölgenin tanıtımı için yurt dışındaki fuarlarda yer aldıklarını belirtti. Enderoğlu, Aydın'a bağlı Kuşadası ilçesinin 2024 yılında yaklaşık 400 kruvaziyer ağırladığını belirterek, Antalya ve Alanya'nın da benzer bir potansiyele ulaşabileceğini vurguladı. 16 geminin yanaştığı Alanya Limanı'na yaklaşık 32 bin, 26 geminin geldiği Antalya Limanı'na da 75 bini de olmak üzere toplam 110 bin turist geldiğini belirten Enderoğlu, Antalya'ya kasım ayında 6 kruvaziyerin daha yanaşacağını söyledi.