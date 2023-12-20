Albayrak Grubu\'nun 10. yılında Hat Sergisi

Albayrak Grubu'nun geleneksel hale getirdiği Hat Sergisi Eserleri 10'uncu yılında. Bu yıl 'Besmele-i Şerif' temasında hazırlanan geleneksel hat sergisinin açılışı Tophane-i Amire'de yapıldı. Sanatseverlerin beğenisine sunulan 13 eser, yıl boyunca yurt içi ve yurt dışında sergilenmeye devam edecek.

Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen açılışa İstanbul Valisi Davut Gül, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Albayrak Grubu yöneticileri katıldı.

Albayrak Grubu'nun 10 yıldır sürdürdüğü ve her sene farklı bir konunun ele alındığı Hat Eserleri Sergisi'nde bu yılın teması 'Besmele-i Şerif' oldu. 19 Aralık'ta açılışı Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılan 'Besmele-i Şerif' Hat Eserleri Sergisi'ne ilgi yoğundu. Açılışın ardından Tophane-i Amire'de sanatseverlerle buluşan sergide 13 usta hattatın çalışmalarından oluşan hat eserleri, 'Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla' anlamına gelen 'Besmele-i Şerif' temasını konu ediniyor.

130 ESER YAZDIRILDI

Geçen yıllarda Albayrak Hat Eserleri Takvimlerinde 35 farklı hattata kapak eserleri de dahil olmak üzere 130 eser yazdırıldı; tüm temaları barındıran bu 130 eser de açılışta sanatseverler için tekrar görücüye çıktı. Sergi, 21 Aralık 2023 ? 6 Ocak 2024 tarihleri arasında Tophane-i Amire'de sanatseverleri bekliyor olacak.

DAVUT GÜL: İSTANBUL SANATÇILARIYLA GÜZEL

İstanbul Valisi Davut Gül, 'Bizim bir kimliğimiz var ve bu kimliği inşa ederken yüzyılların geçmişi var. Bunlara bakıldığında bizi biz yapan değerlerin içerisinde, gerçekten İslami sanatlar içerisinde hattatların çok önemli bir yerinin olduğunu biliyoruz, görüyoruz. O açıdan ben ismi sayılan sanatçılarımız başta olmak üzere geçmişte bu sanata emek veren bütün sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. İnanıyorum ki İstanbulumuz, Türkiyemiz onlarla daha güzel. Bu şehrin diğer değerlerine baktığımızda sanatçıları çıkarttığımızda, kültür adamlarını çıkarttığımızda ortalama bir şehirden farkının kalmadığını görüyoruz. İstanbul güzelse sanatçılarıyla güzeldir' dedi.

ERBAŞ: HAT SANATI ADETA KUR'AN'IN DOĞURDU BİR SANATTIR

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ise 'Hat sanatı adeta Kur'an'ın doğurduğu bir sanattır. Kur'an'la özdeşleşmiştir. Besmele, Kuran'ın bir ayetidir. Hat sanatında gördüğümüz eserlerin pek çoğu Kuran'dan ayetleri ihtiva ediyor. O açıdan Kuranı Kerim'in nüzulü nasıl mucize ise okunması tilaveti nasıl mucize ise hıfzı ezberlenmesi nasıl mucizeyse işte yazılması da onun mucizevi özelliklerinden birisidir. Buna binlerce hattatımız, hocamız emek vermiştir. Allah hepsinden razı olsun. ve bu hat sanatının gelişimine katkı sağlayan sergiyi on yıldır devam ettiren Albayraklar Grubu'nun. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı olur' açıklamasını yaptı.

BİLAL ERDOĞAN: GELENEKSEL SANATLARIMIZIN BÜYÜK GRUPLARIMIZ TARAFINDAN DESTEKLENMESİ ÇOK KIYMETLİDİR

Bilal Erdoğan konuyla ilgili görüşlerini şu şekilde paylaştı:

'Albayrak Grubuna yıllardır hat sanatına bulundukları katkıdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu serginin 10'uncusu, besmele teması ile oluyor. Geleneksel sanatlarımızın böyle büyük gruplarımız tarafından desteklenmesi çok kıymetlidir. Bütün gelişmiş ülkelerde olduğu gibi sermaye sahiplerinin; kendi ülkelerinin kimliğini, kültürünü, sanatını desteklemesi çok takdire şayandır. Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ve neslinin Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Albayrak ve neslinin hep birlikte bizim hat zatımızı sahiplenmesinden kendilerini tebrik ediyorum ve devamını diliyorum. Bütün sanatçılarımıza da başarılar diliyorum.'

'SERGİLERİMİZİ ULUSLARARASI ALANLARA TAŞIDIK'

Albayrak Grubu Takvim Yazıları Proje Koordinatörü ve Hattat İbrahim Şengül ise 'Bu yıl 10'uncusunu düzenliyoruz. Geçmişe baktığımızda ise çok büyük yol katettik. Bu sergileri uluslararsı alanlara taşıdık. Oralardaki müze ve sanatkar alanlara taşıdık' şeklinde konuştu.

Besmele-i Şerif temalı Hat Eserleri Sergisi, 2024 yılı içerisinde farklı şehir ve ülkeleri gezerek sanatseverlerin beğenisine sunulacak