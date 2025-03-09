Alevilere Yönelik Saldırılara Sert Tepki

(İZMİR) – Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Aslan, Suriye'de Alevilere yönelik saldırılar konusunda AK Parti iktidarının tavrını eleştirerek "AKP iktidarına ve onun iş birlikçilerine sesleniyoruz. Sizin Suriye toprakları üzerindeki oyunlarınız, bizi ilgilendirmiyor. Suriye'den kirli ellerinizi çekin. Suriye'de mazlum Alevi halkını katledemezsiniz. Eğer bu zulme dur demezseniz başta Aleviler ve dostları gerekeni yapacaktır" dedi.

Alevi Bektaşi Federasyonu, Suriye'de Lazkiye, Dera, Humus ve Tartus'ta Alevilere yönelik saldırıları protesto etmek amacıyla İzmir'de basın açıklaması yaptı.

Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Aslan, yaptığı konuşmada "Suriye'de bir katliam, bir vahşet var ama başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir yanında kör ve sağır oynanıyor. Söz konusu kendilerinden olmayanlar katledilince, sessizliğe bürünen zihniyet yine aynı sessizliği oynamaya devam ediyor. 2011'de Suriye'de başlatılan savaşta o gün de Aleviler olarak haykırdık. 'Suriye'de yaşayan halkların ve inançların birlikte özgürce yaşamasından yanayız' dedik. Ama o gün savaş çıkaranlar, Suriye topraklarını paylaşmaya soyunanlar bugün orada başta Aleviler olmak üzere kendisi gibi düşünmeyen halklara ve inançlara zulüm yapıyorlar" dedi.

"Kırmızı halılarla dünün teröristini siz karşıladınız, onu siz beslediniz"

İktidarın yaşananlara sessiz kaldığını belirten Aslan, şunları söyledi:

"Bu ülkenin sözde aydınları, gazetecileri, yazarları orada Alevilere yapılan katliamı BAAS rejimine mal ediyorlar. Sözde BAAS rejiminin yandaşlarıyla HTŞ iktidarı savaşıyor diyorlar. Utanın. Bugün Aleviler HTŞ çeteleri tarafından katlediyor. Türkiye başta olmak üzere dünya seyrediyor. Halen utanmadan BAAS rejiminin taraftarlarıyla HTŞ iktidarı çatışıyor diyorlar. İnsanlığınızdan utanın. Aleviler, Alevi oldukları için katlediliyorlar. HTŞ gibi düşünmedikleri, şeriata karşı oldukları için katlediliyorlar. Söz konusu Aleviler ve diğer halklar olunca nedense hep ötekiler, ufak tefek çeteler yapıyor bu katliamları. Dün kırmızı halıyla teröristi karşılayanlar, bugün utanmadan 'Esat taraftarları Suriye'yi karıştırmak istiyorlar. İran ve İsrail karıştırıyor Suriye'yi diyorlar. Utanın. Kırmızı halılarla dünün teröristini siz karşıladınız, onu siz beslediniz bu topraklarda. Bugün sizin gibi düşünmeyenlere karşı katliamı yapan sizsiniz. AKP iktidarına ve onun iş birlikçilerine sesleniyoruz. Sizin Suriye toprakları üzerindeki oyunlarınız, bizi ilgilendirmiyor. Suriye'den kirli ellerinizi çekin. Suriye'de mazlum Alevi halkını katledemezsiniz. Eğer bu zulme dur demezseniz başta Aleviler ve dostları gerekeni yapacaktır. Sessiz kalamazsınız. Orada katledilen her canın kanı sizin de elinize bulaşıyor."

Kaplan: "Bu zulmün failleri bellidir"

Dernek adına Alevi Bektaşi Federasyonu Ege Bölge Sorumlusu Bahar Kaplan'ın okduğu açıklamada da yaşananlar soykırım olarak nitelendi. Açıklamada, "Suriye'de, 8 Aralık 2024'de gerçekleşen yönetim değişikliğinden sonra, Alevilere yönelik sistematik ve bilinçli bir katliam sürüyor. 8 Aralık'tan bu yana, İdlib, Humus, Hama ve Lazkiye kırsalında Alevi köyleri kuşatma altında, halk ölüm tehdidiyle yüz yüze. Camilerden yapılan anonslarla özellikle Alevi halkı hedef gösterilirken, saldırılar doruk noktasına ulaşmış durumdadır. Kaçırılan kadınlar tecavüz tehdidiyle sindirilmekte, gençler işkence edilerek kaybedilmekte, köyler yakılıp yıkılmakta. Faili meçhul cinayetler sıradanlık kazanmıştır. Bu bir soykırımdır. Bu zulmün failleri bellidir" denildi.

"Colani ve yönetimi ve onları destekleyenler, bu katliamların doğrudan sorumlusudur"

Alevilere yönelik saldırıların yıllardır devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geçici hükümet, onun lideri Colani ve HTŞ başta olmak üzere El Kaide bağlantılı cihatçı çeteler, yıllardır Alevilere, Hristiyanlara ve farklı inanç gruplarına yönelik katliamlar düzenlemektedir. Bugün Suriye'de, Alevi köylerinde, sadece bu çetelerin eli kanlı militanları değil, onları besleyen, onlara lojistik sağlayan, siyasi zemin açan tüm devletler de sorumludur. Soruyoruz buradan; Türkiye, bu katliamların neresinde? Basının Colani'yi 'istikrar figürü' olarak sunması gerçeği çarpıtmaktan başka bir şey değildir. Başından beri Türkiye ve emperyalist güçlerin bölgedeki iş birlikçilerinin desteklediği HTŞ iktidarı, katil HTŞ ve iş birlikçi AKP desteğiyle bu katliamların faillerine göz yummaktadır. HTŞ ve benzeri örgütler, yıllarca Türkiye sınırlarından serbestçe geçiş yapmıştır. Suriye'deki 'güvenli bölge' politikaları, 'Esad artıkları söylemleri' aslında Alevileri ve diğer azınlıkları hedef alan bir etnik temizlik planıdır. Medya ve uluslararası kurumlar, bu katliamları görmezden geliyor. Alevi halkının yaşadığı zulümden bahsedenler ya susturuluyor ya da kara propagandayla itibarsızlaştırılıyor. Körfez ülkeleri ve Batılı devletler, petrol ve doğal gaz hesapları uğruna radikal çetelere finansman sağladılar, onları 'özgürlük savaşçısı' olarak sundular. Colani ve yönetimi ve onları destekleyenler, bu katliamların doğrudan sorumlusudur."

"Alevilere yönelik açık bir soykırım girişimi"

Buradan herkese çağrımız, yaşanan bu zulmü herhangi bir nedenle onaylamayın. Şiddeti ve masum insanların ölümlerini görmezden gelmeyin! Katledilen insanların sesi olun. Colani'yi meşrulaştırmayın. Bugün Suriye'de yaşananlar, bir 'iç savaş' değil, Alevilere yönelik açık bir soykırım girişimidir. Kimse bu gerçeği çarpıtamaz. Bu katliamın faillerini saklamayın, isimlerini açıkça dile getirin. Saldırıları gerçekleştiren çeteleri aklamayın, meşrulaştırmayın. Bu kanlı planları yürüten hükümetler, istihbarat servisleri ve medya organları hesap vermelidir. Susarsak, bu vahşetin suç ortağı oluruz. Bu zulme karşı susmayacağız, boyun eğmeyeceğiz."