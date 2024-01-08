Ali Babacan: Emekliler, çiftçiler ve esnaf ne kadar sabredecek?

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Emeklilerimiz, çiftçimiz, esnafımız nereye kadar sabredecek? Eğer bu seçimlerde hükümeti uyarmak istiyorsanız, hükümete 'Aklını başına al' demek istiyorsanız en önemli fırsat. Bu seçimler, hükümete bir sarı kart gösterme fırsatı" dedi.

Ali Babacan, bugün Mersin'in Tarsus ilçesinde parti üyeleriyle bir araya geldi. Babacan, DEVA Partisi Tarsus Belediye Başkan adayının Ramazan Yıldırım olduğunu açıkladı.

Babacan, özetle şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı'nın cepten cebe konuştuğu insanlar var, biliyorsunuz. Hangi firmaların sahipleri olduğunu, hangi müteahhitler olduğunu biliyorsunuz. Onlarla cepten cebe konuşuyor. Dolayısıyla alınan bütün kararlar aslında büyük şirketlerin, sermayedarların lehine olan kararlar oluyor. Ben merak ediyorum. Acaba Sayın Erdoğan'ın böyle cepten cebe konuştuğu tek bir çiftçi var mı acaba Türkiye'de diye? Tarsus'ta bir limon bahçesi olan, Çukurova'da sebze, meyve üreten, Konya ovasında buğday üreten, çiftçilerden acaba kaç tanesiyle cepten cebe konuşabiliyor? İşte bu kadar uzun süre iş başında kalıp da etrafınız dar bir çıkar çevresi tarafından sarıldığında kafanızı kaldırıp memleketin gerçeklerini göremiyorsunuz. Eskiden Keçiören'de bir apartman dairesinde otururdu. Komşuları vardı. Bir apartman görevlisi falan vardı, girerken çıkarken selamlaşacağı. Şöyle az çok o eve girip çıkarken emeklilerle yolda karşılaşıyordu. Ne zaman ki kendini külliyeye hapsetti, bu ülkenin gerçeklerinden koptu.

"BU SEÇİMLER, HÜKÜMETE BİR SARI KART GÖSTERME FIRSATI"

Bu yerel seçimler, iktidara da uyarı için bir fırsat. Çok önemli fırsat. Bu yerel seçimlerde kullanacağız tercihler sadece belediye başkanını seçmek anlamına gelmeyecek. Merkezi hükümete, 'Arkadaş aklını başına al. Yanlış yoldasın.' demek. 7 ay geçti. Taş olsa çatlar. Emeklilerimiz, çiftçimiz, esnafımız nereye kadar sabredecek? Eğer bu seçimlerde hükümeti uyarmak istiyorsanız, hükümete 'Aklını başına al' demek istiyorsanız en önemli fırsat. Bu seçimler, hükümete bir sarı kart gösterme fırsatı."