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Ali Babacan, eski çalışma arkadaşı Mehmet Şimşek'i eleştirdi - Son Dakika
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Ali Babacan, eski çalışma arkadaşı Mehmet Şimşek'i eleştirdi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eski çalışma arkadaşı olan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i isim vermeden eleştirdi. Babacan, yeni ekonomi yönetimine seslenerek, Cumhurbaşkanının saçma sapan uygulamalarını meşru göstermeye çalışırken itibarlarını yok ettiklerini ve ülkenin ekonomisine fayda sağlamayacaklarını belirtti. Ayrıca, Merkez Bankası'nın şeffaf olmadığını ve önemli rakamları sakladığını ifade etti. Babacan ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'ye de eleştirilerde bulundu.

25.01.2024 - 11:56,  Güncelleme: 13:06
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eski çalışma arkadaşı olan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i isim vermeden eleştirdi. Babacan, "Yeni ekonomi yönetimine seslenmek istiyorum: kendinizden öncekilerin ayıbını örteceğim derken, Cumhurbaşkanının saçma sapan uygulamalarını meşru göstermeye çalışırken, kendinizi bitiriyorsunuz. İtibarınızı yok ediyorsunuz. Böyle giderse, ülkenin ekonomisine faydanız olmayacak" diye konuştu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan bugün Polatlı'da Belediye Başkan adayı tanıtım toplantısında konuştu. Babacan eski çalışma arkadaşı olan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ve ekonomi politikasını eleştirdi

Ali Babacan şunları söyledi:

"CUMHURBAŞKANININ SAÇMA SAPAN UYGULAMALARINI MEŞRU GÖSTERMEYE ÇALIŞIRKEN, KENDİNİZİ BİTİRİYORSUNUZ."

"Kur Korumalı Mevduata ne kadar para ödüyor, açıklanmalı diyoruz. Suudi Arabistan'dan, Katar'dan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Rusya'dan ne kadar borç para aldınız, karşılığında ne verdiniz, çıkın açıklayın diyoruz. Merkez Bankası'nın arka kapısından her Allah'ın günü ne kadar döviz satıyorsunuz, çıkın açıklayın diyoruz. Seçim bitti, ekonomi yönetimi değişti, açıklanan bir şey yok. Şeffaflık yok. Ana haberlerde, gazetelerde Merkez Bankası'yla ilgili her türlü haber var; bizim istediğimiz bilgiler yok. Yeni ekonomi yönetimine seslenmek istiyorum: kendinizden öncekilerin ayıbını örteceğim derken, Cumhurbaşkanının saçma sapan uygulamalarını meşru göstermeye çalışırken, kendinizi bitiriyorsunuz. İtibarınızı yok ediyorsunuz. Böyle giderse, ülkenin ekonomisine faydanız olmayacak. Hep beraber izliyoruz: koskoca Merkez Bankası, döndü dolaştı, magazin haberlerinin gündemi oldu. Türk lirasının değerini korumayla görevli olan Merkez Bankası, Başkanın apartman görevlisinden, aile yakınlarına kadar türlü türlü dedikodularla anılıyor. Bunların her ayrıntısı haberlerde. Ancak, asıl önemli rakamları bilmiyoruz. Israrla saklıyorlar. Arkadaş, 'doğru hesaptan kaçmaz.'

"SAYIN ERDOĞAN, ÇOK İSTEDİNİZ, TEK YETKİLİ OLDUNUZ. TEK SORUMLU DA SİZSİNİZ. BUNUN HESABINI VERMEKLE MÜKELLEFSİNİZ."

Yaptığınıza güveniyorsanız, yaptığınız doğruysa, çıkın açıklayın. Derhal yapılması gereken şu: Merkez Bankası başkanı bu soruların hepsine cevap vermeli. Hakkında çıkan envai çeşit dedikoduya da açıklık getirmeli. İnsanların yediğinden içtiğinden fedakarlık bekliyorsanız; Kahvesinden, çayından fedakarlık bekliyorsanız; şeffaf olmak zorundasınız. Bilgilendirmek zorundasınız. Milletin parasıyla ne yaptığınızı açıklamak zorundasınız. Sayın Erdoğan, çok istediniz, tek yetkili oldunuz. Tek sorumlu da sizsiniz. Bunun hesabını vermekle mükellefsiniz...

"SAYIN BAHÇELİ, BAĞIRMASANIZ DA NORMAL BİR TONDA KONUŞSANIZ DA İNSANLAR DUYUYOR."

Özellikle küçük ortaktan bahsetmek istiyorum, geçen gün kürsüden esmiş gürlemiş. Belli ki kriz görünce kaçırmak istememiş. Sağa sola sövüyor. DEVA diyor. Müfteri diyor DEVA, bayraksız diyor DEVA, artık her konuşmasının başında DEVA ile başlıyor. Çünkü o da görüyor, o da anlıyor, 'bunlar bizi epey rahatsız edecek' diyor.

Kürsüden hakaretler yükseliyor, bağırıyor çağırıyor. Önündeki mikrofonun ne işe yaradığını bir öğrenemedi. Sayın Bahçeli, bu mikrofon denen alet, bağırmadan sesinizi duyurmanıza yarıyor. Bağırmasanız da normal bir tonda konuşsanız da insanlar duyuyor."

Ali Babacan, eski çalışma arkadaşı Mehmet Şimşek\'i eleştirdi
Kaynak: ANKA
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