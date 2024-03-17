Ali Babacan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek\'i eleştirdi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Batmanlı olan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i kendi memleketinde eleştirdi. Babacan, "Mehmet bey sevdiğimiz bir kardeşimiz ama havanda su dövmek zorunda kalıyor. Çünkü hukuk ve adalet meseleleri kendi kontrolünde değil. Memlekette hukuk bu kadar haksızlık oluyor. Bu kadar yanlış yapılıyor. Kontrol edebileceği bir alan değil. Adalet ve eşitlik ilkesi olmayınca da ekonomi olmuyor. On ay geçti on ay. Yapılanlar nedir? Vergi artışı, faiz artışı. Sonuçlar nedir? Enflasyonda artış ve yoksulluk. Atılan adımlara bakın. Faiz artışı, vergi artışı. Sonuçta hayat pahalılığı ve yoksulluk" dedi.
DEVA Partisi lideri Ali Babacan, seçim çalışmaları kapsamında Batman'ı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Burada değerlendirmelerde bulunan Babacan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i eleştirdi. Babacan şunları söyledi:
"Ne yaptılar? Benim yakın bir çalışma arkadaşım, baktığımızda sekiz yıl beraber çalıştığımız, benim çalışma ekibimde olan ve hemşehrimiz olan bir arkadaşımı ekonominin başına getirdiler, değil mi? Dediler ki 'Ya Ali Babacan artık muhalefet partisinin lideri, zaten bizi biliyor. Buraya tekrar gelmesi falan da mümkün değil. Çünkü içini biliyor içini. İçeriden içeriye sistemin nasıl çürüdüğünü biliyor Ali Babacan. 'Bundan sonra gelmez ama Ali Babacan'ın yakın bir arkadaşını ekonominin başına koyarsak acaba o düzeltebilir mi' dediler.
Mehmet Bey sevdiğimiz bir kardeşimiz ama havanda su dövmek zorunda kalıyor. Çünkü hukuk ve adalet meseleleri kendi kontrolünde değil. Memlekette hukuk bu kadar haksızlık oluyor. Bu kadar yanlış yapılıyor. Kontrol edebileceği bir alan değil. Adalet ve eşitlik ilkesi olmayınca da ekonomi olmuyor. On ay geçti on ay. Yapılanlar nedir? Vergi artışı, faiz artışı. Sonuçlar nedir? Enflasyonda artış ve yoksulluk. Atılan adımlara bakın. Faiz artışı, vergi artışı. Sonuçta hayat pahalılığı ve yoksulluk.
Oluyor mu? Olmayacak da üzülerek söylüyorum. Olmayacak. Bizim yakın arkadaşımızın 10 tane Nobel ödüllü iktisatçıyı getirsinler, bu ülkenin ekonomisi başına koysunlar, yapamazlar. Çünkü ülkenin başında Erdoğan zihniyeti olduğu sürece, keyfilik olduğu sürece, 'Ben hukuk tanımam, aklıma geleni yaparım kimse de ona hesap soramaz' zihniyeti bu ülkenin başında olduğu sürece bu ülkenin sorunlarını çözmek asla mümkün olmayacak. Siyasette kolay kolay asla ifadesini kullanmamak lazım. Biz bu işi çok yaptığımız için, yıllarca yaptığımız için içini de bildiğimiz için bunu rahatça ifade edebiliyoruz."
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