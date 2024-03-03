Ali Babacan, MHP\'li bir seçmenle sohbet etti

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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim gezisi için gittiği Lüleburgaz'da MHP'li bir seçmen ile sohbet etti. Yurttaş, Babacan ile konuşurken; "Ben MHP'liyim ama gene bir bakalım... Sizin gibi değerli insanlara Türkiye'nin ihtiyacı var . Sizin kıymetinizi bilen yok ama zamanı gelince bilecekler" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yerel seçimler için şehir gezilerine devam ediyor. Babacan, bu kapsamda bugün Kırıklareli ve Tekirdağ'da vatandaşlarla sohbet etti. Babacan'ın Lüleburgaz ziyareti sırasında MHP'li olduğunu söyleyen bir yurttaş ile sohbeti dikkat çekti.

Babacan kendisi ile selfie çeken seçmene partisinin adayını tanıttı. Yurttaş da Babacan'a, "Ben MHP'liyim ama gene bir bakalım... Sizin gibi değerli insanlara Türkiye'nin ihtiyacı var . Sizin kıymetinizi bilen yok ama zamanı gelince bilecekler" dedi. Babacan'ın bu sözlere cevabı, "Biz çalışıyoruz" oldu.

Babacan ile yıllarca AK Parti'ye oy veren yurttaş arasında da şu diyalog geçti:

Yurttaş: Ne olacak durumumuz? Siz daha iyi biliyorsunuz...

Babacan: Sıkıntı büyük. Maalesef bu iktidar iş başında olduğu sürece düzelmeyecek bunu biliyoruz. Onun için çalışıyoruz.

Yurttaş: Evet evet. Ne olursunuz alın artık şu ülkeyi. Biz sizi destekliyoruz, inanın destekliyoruz. Ben yıllardır AKP'ye veriyorum inanın artık bıktık, usandık. Ne adaleti adalet, ne emeklinin hakkını veriyor, ne işçinin hakkını veriyor. Yani artık yetti. Gerçekten yetti canımıza. Biz ev kiralarımızı ödeyemiyoruz. Ben yıllardır Türkiye'deyim bir dikili ağacım yok. Adamlar Suriye'den çıktı geldi; onların evi var, arsası var, arabası var. Benim niye yok? Bu insanların niye yok? İnsanlar yeri ve zamanı geliyor dileniyorlar. Neden? Neden benim ülkemde böyle bir şey oluyor? Biz bu ülkenin vatandaşı değil miyiz, niye ayrım yapılıyor? Ben engelliyim, yardım almaya gidiyorum. Adamlar bana zar zor veriyorlar, her ay onlara yardım ediyorlar. Ben en sonunda 'Artık yapamıyorum' dedim. Emekli biriyle evlendim de artık yardım almayı bıraktım. Ama gelgelelim kiramı ödeyemiyorum. 2 bin liraya kiraya oturuyordum, benim ev sahibim bana diyor ki, '10 bin lira kira istiyorum.' Böyle bir şey olabilir mi?

Ali Babacan: Emekli maaşlarına bak bir de kiralara bak. Yaşamak mümkün değil. Biliyoruz.

Yurttaş: Benim eşim emekli, ben emekli maaşıyla... Kredisi var, elime para geçmiyor. Niye bu insanlar? Neden susuyoruz?