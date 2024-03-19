Ali Sirmen Son Yolculuğuna Uğurlandı

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HABER-KAMERA: HAKAN KAYA

84 yaşında yaşamını yitiren usta gazeteci Ali Sirmen için Cumhuriyet Gazetesi önünde tören düzenlendi. Burada konuşma yapan Cumhuriyet Gazetesi imtiyaz sahibi ve Cumhuriyet Vakfı'nın başkanı Alev Coşkun, "Ali Sirmen, sevgili dostum, değerli kardeşim, senin açtığın yolda devam edeceğiz, bırakmayacağız. Mücadeleye devam edeceğiz. Gerçek Atatürkçülük için, laiklik için, Cumhuriyet ilkeleri için, gerçek demokrasi için, Cumhuriyet Gazetesi o yolda devam edecektir" dedi. Gazete önündeki törenin ardından Sirmen, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cumhuriyet gazetesi yazarı ve Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Sirmen 17 Mart'ta İstanbul'da tedavi gördüğü bir hastanede 84 yaşında hayatını kaybetti. Sirmen için bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin önünde tören düzenlendi.

Törene, Ali Sirmen'in oğlu Devrim Sirmen, Özgür Mumcu, Güldal Mumcu, Özge Mumcu, CHP eski Genel Başkanı ve Gazeteci Altan Öymen, Emekli Büyükelçi Onur Öymen, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keksin, Şişli Belediye Başkan adayı Resul Emrah Şahan, gazeteciler ve sevenleri katıldı.

ALEV ÇOŞKUN: MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ, BIRAKMAYACAĞIZ

Sirmen'in cenaze töreninde Cumhuriyet Gazetesi imtiyaz sahibi ve Cumhuriyet Vakfı'nın başkanı Alev Coşkun bir konuşma yaptı.

Çoşkun şu ifadeleri kullandı:

"Ali Sirmen, tartışmasız Cumhuriyetçi, Atatürkçü, aydınlanma devrimcisiydi. Laik cumhuriyetin, Atatürk'ün aydınlanma devrimlerinin samimi, içtenlikli, gerçek savunucusuydu. Gazetemizin çınarıydı. Kalemini halktan, emekçiden, namustan, adaletten ve gerçek demokrasiden, kuvvetler ayrılığının gerçekleşmiş olduğu gerçek demokrasiden yana kullanıyordu. Ali Sirmen'in ilkeli yazarlığı, dürüstlüğü, onurlu dik duruşu, onun yaşamının en önemli nitelikleridir. Yeri doldurulamayacak, laiklik ilkelere bağlı, Cumhuriyetçi, Atatürkçü, Ali Sirmen'i, onun manevi huzurunda, saygıyla, eğilerek anıyoruz. Ruhu şad olsun, ışıklar içinde yatsın. Bütün ailesinin, bütün dostlarının acısını yürekten paylaşırız. Cumhuriyet Gazetesi için gerçi çok büyük bir boşluk olacaktır ama Ali Sirmen, sevgili dostum, değerli kardeşim, senin açtığın yolda devam edeceğiz, bırakmayacağız. Mücadeleye devam edeceğiz. Gerçek Atatürkçülük için, laiklik için, Cumhuriyet ilkeleri için, gerçek demokrasi için, Cumhuriyet Gazetesi o yolda devam edecektir"

ZİNCİRLİKUYU CAMİİ'NDE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Cumhuriyet Gazetesi önündeki törenin ardından Sirmen'in naaşı cenaze aracıyla Zincirlikuyu Cami'ine getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine Sirmen ailesinin yanı sıra sanat, spor ve siyaset camiasının ünlü isimleri de katıldı.

İLKER BAŞBUĞ: CUMHURİYETİN BÜTÜN ÖZELLİKLERİNİ, İLKELERİNİ ÖZÜMSEMİŞ BİRİYDİ

Genelkurmay eski Başkanı emekli orgeneral İlker Başbuğ, ANKA'ya konuştu, Sirmen'in kaybı için çok üzgün olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Çok acı bir gün. Ali Sirmen'in kaybı Türkiye açısından büyük bir kayıp. Ali Sirmen, Cumhuriyetin yetiştirdiği birinci nesildi. Cumhuriyetin bütün özelliklerini, ilkelerini özümsemiş, Atatürk ilkelerine bağlı ve yelpazesi çok genişti. Hukuk okumuş, medyada yıllarca çalışmış ama sanatta da yer alan hatta sporla da ilgili olduğunu biliyoruz. Dış politikada da yazdığı yazılarla da aslında medyada ilkte yer alıyor. Çok birikimliydi, bilgiliydi, çok güzel bir insandı. Onunla ilgili belki söylenecek en güzel noktalardan bir tanesi, her zaman doğruların yanında durdu. Haksızlıklara karşı bedel ödemek gerekirse, ödemekten hiçbir zaman çekinmedi. Her yönüyle çok büyük bir insandı. Türkiye için gerçekten çok büyük bir kayıp. Çok üzgünüm."

DURSUN ÖZBEK: BAŞKANLIK DÖNEMİNDE HEP BENİM YANIMDA OLDU

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise Ali Sirmen'in koyu bir Galatasaraylı olduğunu belirterek, "Ali ağabeyin kaybından dolayı Galatasaray camiası olarak son derece üzüntülüyüz. Kendisi çok iyi bir Galatasaraylıdır ve duayen bir kimliği vardı hem basında hem de Galatasaray'da. Onun kaybından büyük bir üzüntü duyuyoruz. Ben buradan ailesine sabırlar diliyorum. Kendisine de Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Ali ağabeyle bayağı önemli anılarım var. Başkanlık döneminde hep benim yanımda oldu. Kendisini özleyeceğiz. Kendisine tekrar rahmet diliyorum. Değerli ailesine de sabırlar diliyorum" diye konuştu.

Kılınan cenaze namazının ardından Ali Sirmen'in naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

ALİ SİRMEN KİMDİR?

Ali Sirmen, 10 Kasım 1939 tarihinde İstanbul'da doğdu. Sirmen, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Köşe yazarlığına 1966 yılında Akşam Gazetesinde başladı. Yeni Ortam ve Milliyet gazetelerinde köşe yazıları yazdı. 1972 yılında Barış Derneği'nin kuruluşunda yer aldı. 12 Eylül Askeri Darbesi'nden sonra kurucuları arasında yer aldığı Barış Derneği davasında tutuklandı ve dört yıl hapis yattı. Hapisteyken yazılarını Samim Lütfi imzası ile kaleme aldı. İkinci Bahar televizyon dizisinde Antepli bir komiseri, Cumhuriyet adlı filmde ise, Cumhuriyet Gazetesi kurucusu olan Yunus Nadi Abalıoğlu'nu canlandırdı. SkyTürk kanalında Siyah-Beyaz isimli programını, Cem TV'de Süheyl Batum ile Ayıptır Söylemesi isimli tartışma programını sundu. 2015 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü'ne layık görüldü. Son olarak Cumhuriyet Gazetesinde yazıyordu.

Türk sanat müziği bestekarı ve keman sanatçısı Sadi Işılay'ın torunu olan Ali Sirmen, 5 yıl önce de eşi Cumhuriyet Vakfı Başkan Vekili Mine Sirmen'i 77 yaşında kaybetmişti.