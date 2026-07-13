Aliyev: Türkiye ve Azerbaycan dünyanın en yakın iki ülkesi - Son Dakika
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Aliyev: Türkiye ve Azerbaycan dünyanın en yakın iki ülkesi

13.07.2026 14:10
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şuşa Küresel Medya Forumu'nda Türkiye ile ilişkilerin eşsiz olduğunu vurgulayarak, Zengezur Koridoru'nun açılması gerektiğini ve Avrupa kurumlarını çifte standartla suçladı.

(ŞUŞA) - Haber: Serdar ÜNSAL

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerine baktığımızda bu kadar birbirini destekleyen iki ülke bulmak zordur" dedi.

Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa, 4. Şuşa Küresel Medya Forumu'na ev sahipliği yaptı. "Barışın Teşvikinde Medyanın Misyonu: Gerçeğin Yeniden Tesisi ve Güvenin Yeniden İnşası" temasıyla gerçekleştirilen foruma 53 ülkeden yaklaşık 160 gazeteci katıldı.

Forumda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yaklaşık üç saat süren programda Aliyev, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinden Zengezur Koridoru'na, Avrupa Birliği ile ilişkilerden Ukrayna-Rusya savaşına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE VE AZERBAYCAN DÜNYANIN EN YAKIN İKİ ÜLKESİ"

Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin dünyada benzeri bulunmayan bir kardeşlik ve ittifak örneği olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ve Azerbaycan dünyadaki tüm ülkeler arasında birbirine en yakın iki ülkedir. Siyasi, ekonomik, enerji, ulaştırma ve halklar arasındaki ilişkilere baktığınızda bu kadar birbirini destekleyen başka iki ülke bulmak zordur. Bu halklarımız ve devletlerimiz için büyük bir kazanımdır. Birlikte daha güçlüyüz."

Aliyev, beş yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Şuşa Beyannamesi'ni imzaladıklarını hatırlatarak, bu belgeyle iki ülke ilişkilerinin kardeşlikten müttefiklik seviyesine yükseldiğini söyledi.

Aliyev, "Biz sadece kardeş ve dost değiliz, aynı zamanda müttefikiz. Taraflardan birinin başına kötü bir olay gelirse, diğeri askeri gücü dahil tüm imkanlarıyla kardeşinin yanında olacaktır" dedi.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dayanışmanın bölgesel barış ve istikrar açısından örnek teşkil ettiğini belirten Aliyev, "Komşular da Türkiye ile Azerbaycan'ın davrandığı gibi davranmalıdır" ifadelerini kullandı.

AVRUPA KONSEYİ VE AVRUPA PARLAMENTOSU'NA ELEŞTİRİ

Aliyev, bir soru üzerine, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi ve Avrupa Parlamentosu'na da eleştiriler yönelterek, Azerbaycan'a karşı çifte standart uygulandığını savundu. Avrupa Parlamentosu'nun Azerbaycan aleyhine çok sayıda karar aldığını belirten Aliyev, "Büyük hata yaptılar. Geri adım atmalı ve yanlışlarını kabul etmelidirler" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın Avrupa Konseyi'nden tamamen ayrılma seçeneğini ciddi şekilde değerlendirdiğini belirten Aliyev, ülkesine yönelik önyargılı yaklaşımın kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

ZENGEZUR KORİDORU MUTLAKA AÇILMALI

Aliyev, bölgesel ulaşım projelerinin önemine değinerek, Zengezur Koridoru'nun mutlaka hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Koridorun Azerbaycan ile Nahçıvan arasında kesintisiz bağlantı sağlayacağını anımsatan Aliyev, bunun yalnızca Azerbaycan için değil, tüm bölgenin ekonomik kalkınması açısından stratejik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Azerbaycan-Ermenistan barış sürecine de değinen Aliyev, ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakere sürecine önemli katkılar sunduğunu belirtti. Trump yönetiminin Azerbaycan'ın güvenlik kaygılarını doğru anladığını ifade eden Aliyev, oluşturulan diplomatik zeminin barış görüşmelerine önemli katkı sağladığını anlattı.

"UKRAYNA'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili soruları da yanıtlayan Aliyev, Azerbaycan'ın tutumunun değişmediğini vurgulayarak, "Biz her zaman Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekledik, destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"AZERBAYCAN'IN GELECEĞİ GENÇLERDİR"

Konuşmasının sonunda gençlere seslenen Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan'ın geleceğinin genç nesillerin omuzlarında yükseleceğini belirtti.

Aliyev, Azerbaycan halkının her zaman birlik ve beraberlik içerisinde olması gerektiğini vurgulayarak, şu mesajları verdi:

"Öncelikle kendimize güvenmeliyiz. Birlik içinde olmalıyız. Toprak bütünlüğümüzü korumalıyız. İkinci Karabağ Zaferi'nden sonra her türlü tehdide karşı gerekli tedbirleri aldık. Ancak dünya değişiyor, yeni tehditler ortaya çıkıyor. Bizi istemeyen çevreler hiçbir zaman boş durmayacaktır. Bu nedenle tedbirli olmalı, güçlü olmalı ve birlik içerisinde hareket etmeliyiz."

Program sonunda Cumhurbaşkanı Aliyev, forum alanından kendi kullandığı araçla ayrıldı.

Kaynak: ANKA

Diplomasi, Ekonomi, Ulaşım, Enerji, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aliyev: Türkiye ve Azerbaycan dünyanın en yakın iki ülkesi - Son Dakika

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