Alkollü Sürücüye Göztepe Taraftarına Çarpma Ceza

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İZMİR'in Karaburun ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Göztepe taraftarı Barış Polat Dörtköşe'ye (35) aracıyla çarpan alkollü sürücü Ege Özkaçar (25), 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan indirimli olarak 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaza, 28 Mayıs 2022 tarihinde saat 20.00 sıralarında Mordoğan Mahallesi Ayıbalığı Caddesi'nde meydana geldi. Ege Özkaçar yönetimindeki 35 JF 557 plakalı otomobil, komşusunun evindeki arızayı gidermek için yolun karşısına geçmek isteyen elektrikçi Barış Polat Dörtköşe'ye çarptı. Göztepe taraftarı Dörtköşe, ağır yaralandı. Dörtköşe, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınıp, yapılan kontrolde 1.56 promil alkollü çıkan Özkaçar'ın, kaza tutanağına göre; 'aracın hızını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol ve hava durumunun gerektirdiği şartlara uydurmama' ihlallerini de işlediği belirlendi.

ÖZKAÇAR'IN TEHLİKELİ MANEVRALARI KAMERADA

İfadesi alınan Özkaçar, serbest bırakıldı. Dörtköşe de kazadan 20 gün sonra yaşamını yitirdi. Barış Polat Dörtköşe'nin ölümünün ardından gözaltına alınan Özkaçar, bu kez tutuklandı. 8 Ağustos'ta tahliye edilen Özkaçar, itiraz sonrası yeniden tutuklandı ancak daha sonra adli kontrol şartıyla bir kez daha salıverildi. Öte yandan kazaya karışan sürücüyü, peşinden gelen araçtaki arkadaşının görüntülediği ortaya çıktı. Sosyal medya için çekildiği öğrenilen görüntülerde; sürücü Özkaçar'ın tehlikeli manevraları ve kaza anında arkadaki araçtakilerin bağırışı yer alıyor.

İDDİANAMEDE 'ALKOL' VURGUSU

Soruşturmanın ardından kazaya ilişkin hazırlanan iddianamede; kaza anı ile alkol ölçümünün yapıldığı saat arasında 66 dakika fark bulunduğu, hesaplamalarla sanığın olay sırasında 1.72 promil alkollü olduğunun, emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyeceğinin kabulü gerektiği şeklinde rapor tanzim edildiğine dikkat çekildi. Özkaçar'ın da alınan ifadesinde; olay akışını doğrular nitelikte üzerine atılı suçlamayı kabul ettiği, 'Taksirle öldürme' suçunu bilinçli taksir halinde işlediğinin sabit olduğu belirtildi. Savcı, iddianamesinde Özkaçar için 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istedi.

DOSYA GİTTİ, GELDİ

Karaburun Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlayan sanık Özkaçar, "Olay günü 2 bira içmiştim. Normal hızda ilerlerken yaya birden önüme çıktı" şeklinde savunma yaptı. Dörtköşe ailesinin avukatları ise mahkemeden görevsizlik talep etti. Kazanın 'Olası kast' olduğuna hükmeden Karaburun Asliye Ceza Mahkemesi görevsizlik kararı verip, dosyayı ağır ceza mahkemesinde gönderdi. Ancak ağır ceza mahkemesi, dosyanın Karaburun Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmesi gerektiğini hükmedip, dosyayı geri gönderdi. Sanık 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla Karaburun Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanmaya başlandı.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Davanın karar duruşması Karaburun Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık Özkaçar ile Dörtköşe'nin ailesi ve taraf avukatları katıldı. Sanık ilk mahkemedeki sözlerini tekrarlarken; Dörtköşe'nin ailesi ve avukatları, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Savunmaların ardından karar açıklandı. Özkaçar, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırılırken; sanığın geçmişi, olaydan sonraki ve yargılama geçmişindeki davranışları nedeniyle indirim uygulandı ve 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın ehliyetine de 2 yıl süreyle el konuldu.

Haber: Toılga TAHÇI/ İZMİR, DHA)