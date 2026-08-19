'Dur' ihtarına uymadı, ortalığı savaş alanına çevirdi: Alkollü sürücü 4 aracı biçti - Son Dakika
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'Dur' ihtarına uymadı, ortalığı savaş alanına çevirdi: Alkollü sürücü 4 aracı biçti

\'Dur\' ihtarına uymadı, ortalığı savaş alanına çevirdi: Alkollü sürücü 4 aracı biçti
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, polisin dur ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan alkollü sürücü Gamze B. (31), otomobiliyle 3'ü park halindeki 4 otomobile çarptı. Sürücü belgesine daha önce alkollü araç kullanmaktan el konulduğu belirlenen Gamze B.'ye 450 bin lira ceza kesildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, polisin dur ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan alkollü sürücü Gamze B. (31), otomobiliyle 3'ü park halindeki 4 otomobile çarptı. 

'Dur' ihtarına uymadı, ortalığı savaş alanına çevirdi: Alkollü sürücü 4 aracı biçti

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Aktepe Mahallesi Şekerci Durağı kavşağındaki uygulama noktasında, dün akşam, denetim yaptı. 

'DUR' İHTARINA UYMAYARAK KAÇTI

Ekipler, saat 21.30 sıralarında Sevindik Mahallesi'nden Aktepe Mahallesi yönüne giden Gamze B.'nin kullandığı 20 AIN 451 plakalı otomobile 'Dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan Gamze B., kaçmaya başladı, polis, ekipleri de peşine düştü. 

'Dur' ihtarına uymadı, ortalığı savaş alanına çevirdi: Alkollü sürücü 4 aracı biçti

PARK HAKİNDEKİ ARAÇLARI BİÇTİ

Takip sırasında Gamze B., 3'ü park halindeki toplam 4 otomobile çarptı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Durdurulan Gamze B., polis tarafından gözaltına aldı. 

'Dur' ihtarına uymadı, ortalığı savaş alanına çevirdi: Alkollü sürücü 4 aracı biçti

DAHA ÖNCE DE ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAKTAN CEZA YEMİŞ

1.70 promil alkollü olduğu belirlenen Gamze B.'nin sürücü belgesine daha önce alkollü araç kullanmaktan el konulduğu tespit edildi. Gamze B.'ye çeşitli maddelerden toplam 450 bin lira ceza kesildi.

Kaynak: DHA

Pamukkale, Denizli, Güncel, Trafik, Polis, Ceza, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Dur' ihtarına uymadı, ortalığı savaş alanına çevirdi: Alkollü sürücü 4 aracı biçti - Son Dakika

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