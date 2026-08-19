\'Dur\' ihtarına uymadı, ortalığı savaş alanına çevirdi: Alkollü sürücü 4 aracı biçti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, polisin dur ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan alkollü sürücü Gamze B. (31), otomobiliyle 3'ü park halindeki 4 otomobile çarptı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Aktepe Mahallesi Şekerci Durağı kavşağındaki uygulama noktasında, dün akşam, denetim yaptı.

'DUR' İHTARINA UYMAYARAK KAÇTI

Ekipler, saat 21.30 sıralarında Sevindik Mahallesi'nden Aktepe Mahallesi yönüne giden Gamze B.'nin kullandığı 20 AIN 451 plakalı otomobile 'Dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan Gamze B., kaçmaya başladı, polis, ekipleri de peşine düştü.

PARK HAKİNDEKİ ARAÇLARI BİÇTİ

Takip sırasında Gamze B., 3'ü park halindeki toplam 4 otomobile çarptı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Durdurulan Gamze B., polis tarafından gözaltına aldı.

DAHA ÖNCE DE ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAKTAN CEZA YEMİŞ

1.70 promil alkollü olduğu belirlenen Gamze B.'nin sürücü belgesine daha önce alkollü araç kullanmaktan el konulduğu tespit edildi. Gamze B.'ye çeşitli maddelerden toplam 450 bin lira ceza kesildi.