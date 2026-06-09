Almalı mı satmalı mı? Altında senaryo değişti - Son Dakika
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Almalı mı satmalı mı? Altında senaryo değişti

Almalı mı satmalı mı? Altında senaryo değişti
09.06.2026 09:30
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Orta Doğu'da tansiyonun düşmesiyle ons altının 4.337 dolara toparlandığı, gram altının ise güne 6.432 TL’den başladığı piyasalarda gözler ABD enflasyon verilerine çevrildi. Çin'in 19 aydır kesintisiz altın alımına devam ettiği süreçte piyasayı değerlendiren Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, yeni alım yapacak yatırımcılar için kademeli strateji önerdi ve 4.280 - 4.311 dolar bandını ilk kritik alım kademesi olarak işaret etti.

Orta Doğu'da dalgalanan jeopolitik tansiyon ve ABD'den gelecek kritik enflasyon verileri öncesinde altın piyasası hareketli günler geçiriyor. İsrail-İran geriliminin yatışmasıyla ons altın 4.337 dolar seviyelerine toparlanırken, gram altın güne 6.432 TL’den başladı. Uzmanlar, Fed faiz kararı öncesinde yatırımcılara "Acele etmeyin" uyarısında bulunarak kritik seviyeleri açıkladı.

ORTA DOĞU SAKİNLEŞTİ, ONS ALTIN TOPARLANDI

Küresel piyasalarda kıymetli metallerin yönünü bir süredir Orta Doğu’dan gelen haber akışları belirliyor. Hafta başında İsrail ve İran arasında yaşanan ve 1 gün süren gerilim esnasında ons altın fiyatı 4.269 dolara kadar geri çekilmişti. Ancak tarafların yeniden ateşkes iklimine dönmesiyle kayıplarını telafi eden sarı metal, dünkü işlemleri 4.330 dolardan kapattı. Ons altın yeni günde ise TSİ 06.00 itibarıyla 4.337 dolar seviyelerinden işlem görüyor. İç piyasada ise spot gram altın güne 6.432 TL seviyesinden başlangıç yaptı.

GÖZLER ABD ENFLASYONUNDA VE FED'İN KARARINDA

Altının önündeki en büyük iki viraj, bu hafta ABD'de açıklanacak mayıs ayı enflasyon verileri olacak. Yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve perşembe günü gelecek Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Fed’in 17 Haziran’daki faiz kararı öncesindeki son göstergeler olacak. Analistler, beklentilerin üzerinde gelecek bir TÜFE verisinin altında satış baskısını artırabileceğini, düşük bir verinin ise faiz indirimi beklentilerini canlandırarak bir taban oluşumu sağlayabileceğini öngörüyor. CME FedWatch anketlerine göre Fed'in önümüzdeki haftaki toplantıda faizleri %96 ihtimalle pas geçeceği fiyatlanırken, yılın ilerleyen dönemleri için faiz artış ihtimalinin masada olması getiri sunmayan altın için risk oluşturuyor.

ÇİN ALIMLARA DEVAM EDİYOR

Yüksek petrol fiyatları ve faiz baskısına rağmen, jeopolitik riskler altına olan küresel talebi diri tutuyor. Fiyatlardaki dalgalanmaya aldırış etmeyen Çin Halk Bankası, mayıs ayında da altın rezervlerini yaklaşık 10 ton artırdı. Böylece Çin, üst üste 19. ayında da altın alım serisini sürdürmüş oldu.

UZMAN İSİMDEN UYARI: YENİ ALIMLAR İÇİN ACELE ETMEYİN

Piyasalardaki bu teknik görünümü değerlendiren Pusula Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, uzun vadeli yatırımcılar için şu an bir satış baskısı ya da panik durumu olmadığını belirtti. Ancak yeni alım yapacaklar için temkinli olunması gerektiğini vurgulayan Eryılmaz, şu seviyelere dikkat çekti: "Fiyatlar 200 günlük hareketli ortalamanın (4.435 dolar) altında seyrettiği için yeni alımlarda acele edilmemeli. Kademeli bir alım stratejisi izlenmeli. İlk kademe için 4.280 - 4.311 dolar bandı uygun bir bölge olabilir. Eğer ons altın 4.355 ve 4.440 dolar seviyelerinin üzerinde kalıcılık sağlarsa, buralar yeni kademeler olarak belirlenebilir. Ancak 4.280 doların altına sarkılırsa düşüş derinleşebilir, bu durumda piyasayı izleyip beklemek gerekir."

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almalı mı satmalı mı? Altında senaryo değişti - Son Dakika

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