Almanya Başbakanı Scholz, İsrail'in Refah kentinde büyük çaplı saldırı yapmasından yana değil - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Almanya Başbakanı Scholz, İsrail'in Refah kentinde büyük çaplı saldırı yapmasından yana değil

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail'in Refah kentinde büyük çaplı saldırı yapmasından yana olmadıklarını belirtti. Scholz, Orta Doğu'nun gelişimiyle ilgili endişelerini dile getirirken, uzun süreli bir ateşkesin mümkün olmasını umut ettiğini ifade etti. Ayrıca, Gazze'ye daha fazla insani yardımın ulaşması gerektiğini vurguladı ve Ukrayna'ya desteklerinin devam edeceğini söyledi.

21.03.2024 17:35  Güncelleme: 17:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail'in Refah kentinde büyük çaplı saldırı yapmasından yana olmadıklarını söyledi.

Scholz, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, zirvede Orta Doğu'nun da konu olacağını belirterek, buradaki konunun orada iyi bir gelişmenin nasıl sağlanabileceğiyle ilgili olacağını ifade etti.

İsrail'in Hamas'a karşı kendisini savunma hakkı bulunduğunu yineleyen Scholz, aynı zamanda oradaki çatışmalarla ilgili gelişmelere endişeyle baktıklarını kaydetti.

"Biz Refah'ta büyük bir saldırıdan yana değiliz. Bunu kendim İsrail'de de vurguladım." diyen Scholz, tüm esirlerin serbest bırakılmasıyla da bağlantılı olabilecek uzun süreli bir ateşkesin mümkün olmasını umut ettiğinin altını çizdi.

Scholz, Gazze'ye daha fazla insani yardımın girmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, "İsrail hükümetine hedefimizin (günlük) 500 tır ya da eşdeğer teslimata ulaşması gerektiğini söyledim." ifadesini kullandı.

Bunun gemiyle veya havadan indirilerek de sağlanabileceğini, ancak tırlarla yapılmasının en önemli yol olduğunu dile getiren Scholz, "Şu anda ne yapılması gerektiği bizim için çok net; uzun süreli ateşkese ihtiyacımız var. Biz her zaman, İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'ndeki askeri faaliyetlerinde hem kendi ülkesi için hem de hepimiz için uluslararası hukukta yer alan kurallara bağlı kalacağını varsayıyoruz." diye konuştu.

Başbakan Scholz, zirvede Ukrayna'ya desteğin de önemli bir konu olacağını, Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e zirveden güçlü bir mesaj gönderileceğinden emin olduğuna dikkati çeken Scholz, "Putin, Ukrayna'yı gerektiği sürece destekleyemeyeceğimize inanıyorsa yanlış hesap yapmış demektir." dedi.

Scholz, AB'deki diğer ülkelere Ukrayna'ya daha fazla askeri yardımda bulunmaları çağrısında bulunarak, "Biz (Almanya) silah konusunda şimdiye kadar 28 milyar avroluk yardım sağladık ve taahhüt ettik. Bu oldukça fazla. Ancak tüm Avrupa ülkeleri iyi bir katkıda bulunmalı. Gözle görülür bir ilerleme görüyorum. Birlikte destek sağlamak için neler yapabileceğimize bakmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Olaf Scholz, Orta Doğu, Almanya, Ukrayna, İsrail, Gazze, Avrupa Birliği, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya Başbakanı Scholz, İsrail'in Refah kentinde büyük çaplı saldırı yapmasından yana değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Diyarbakır'da otomobil takla attı: 2 kişi yaralandı
    18:10 Diyarbakır'da otomobil takla attı: 2 kişi yaralandı

    Diyarbakır'ın Çevreyolu'nda meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kazada, otomobilde bulunan sürücü ve bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Kırşehir Valiliği tarafından başlatılan Bozkır Yeşeriyor Bir Doğa Hareketi Projesi kapsamında ilk fidanlar dikildi
    18:10 Kırşehir Valiliği tarafından başlatılan Bozkır Yeşeriyor Bir Doğa Hareketi Projesi kapsamında ilk fidanlar dikildi

    Kırşehir Valiliği tarafından hayata geçirilen Bozkır Yeşeriyor Bir Doğa Hareketi Projesi'nin ilk etkinliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü TOBB Öğrenci Yurdu bahçesinde gerçekleştirildi. Proje kapsamında Aşıkpaşa Tabiat Parkı ve Seyfe Gölü Havzası gibi bölgelere çeşitli ağaç türleri dikilecek.

  • Ankara'da yön levhasına çarpan otomobil ikiye ayrıldı, sürücü ağır yaralandı
    18:08 Ankara'da yön levhasına çarpan otomobil ikiye ayrıldı, sürücü ağır yaralandı

    Ankara Kıbrısköy mevkiinde meydana gelen kazada, henüz kimliği belirlenemeyen sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere ardından yön levhasına çarptı. Levhaya çarparak ikiye ayrılan otomobilden fırlayan sürücü ağır yaralandı ve olay yerine gelen ambulansla Mamak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Sakaryaspor, Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarına başladı
    18:07 Sakaryaspor, Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarına başladı

    Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına antrenmanla başladı. Teknik Direktör Tuncay Şanlı yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma, istasyon çalışması, taktik ve şut çalışmalarıyla gerçekleştirildi.

  • Ersen Martin'in Cenazesi İzmir'de Defnedildi
    18:05 Ersen Martin'in Cenazesi İzmir'de Defnedildi

    A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Ersen Martin'in cenazesi İzmir'de toprağa verildi. Cenaze törenine spor dünyasından birçok isim katıldı. Martin, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Cenazeye ailesi ve yakınlarının yanı sıra birçok futbolcu ve teknik direktör de katıldı. Rıza Çalımbay ve Servet Çetin, Martin'i anlatırken duygusal ifadeler kullandılar.

  • Berlin'de ırkçılığa karşı insan zinciri oluşturuldu
    18:04 Berlin'de ırkçılığa karşı insan zinciri oluşturuldu

    Almanya'nın başkenti Berlin'de, Uluslararası Irkçılıkla Mücadele Günü kapsamında düzenlenen gösteride yüzlerce kişi, 'Herkes için insan hakları' sloganıyla bir araya geldi. Kreuzberg semtinde toplanan göstericiler, Adalbert Caddesi'nde ele ele tutuşarak 'ırkçılığa karşı insan zinciri' oluşturdu. Göstericiler, dövizlerle ırkçılığa karşı mesajlarını iletti.

  • Diyarbakır'da Nevruz etkinliğinde terör propagandası yapan 166 kişi gözaltına alındı
    18:04 Diyarbakır'da Nevruz etkinliğinde terör propagandası yapan 166 kişi gözaltına alındı

    Diyarbakır'da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) tarafından düzenlenen Nevruz etkinliğinde terör propagandası yapan ve polise taş atan gruba emniyet ekipleri müdahale ederken, 166 kişi gözaltına alındı. Etkinliğe katılanlar aramaları yapıldıktan sonra alana alındı. Bazı kişilerin bölücü terör örgütü lehine slogan atması ve polise taş atması üzerine polis biber gazıyla müdahale etti ve terör örgütü lehine slogan attığı belirlenen 166 kişi gözaltına alındı.

  • Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin dış ticareti yüzde 51,4 arttı
    18:02 Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin dış ticareti yüzde 51,4 arttı

    Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin dış ticareti, yılın ilk iki ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51,4 artış sergiledi. Bölgenin toplam ithalat ve ihracatı 63,69 milyar yuana ulaştı. Özellikle elektrikli araçlar, lityum bataryalar ve fotovoltaik ürünler gibi malların ihracat değeri büyük bir artış gösterdi.


17:34 Bakan Işıkhan: 28 Mart itibarıyla emeklilerin promosyonları hesaplara yatacak Bakan Işıkhan: 28 Mart itibarıyla emeklilerin promosyonları hesaplara yatacak
17:27 Silahlı saldırganlar, Nusret Gökçe’nin restoranını taradı Silahlı saldırganlar, Nusret Gökçe'nin restoranını taradı
17:25 Erdal Beşikçioğlu kazanıyor mu Etimesgut anketinin sonuçları yayınlandı Erdal Beşikçioğlu kazanıyor mu? Etimesgut anketinin sonuçları yayınlandı
14:36 Bağcılar’daki sucu dükkanında yıllarca istismara uğrayan çocuğun annesi konuştu Bağcılar'daki sucu dükkanında yıllarca istismara uğrayan çocuğun annesi konuştu
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’ye yükseltti Merkez Bankası faizi yüzde 50'ye yükseltti
17:19 Seçim broşürü nedeniyle çıkan tartışmada 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti Seçim broşürü nedeniyle çıkan tartışmada 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
17:13 Görüşmeleri yapmış bile Acun Ilıcalı, bir takım daha alıyor Görüşmeleri yapmış bile! Acun Ilıcalı, bir takım daha alıyor
16:47 3 çocuğunun annesini öldüren sanığın yargılanması başladı: Normal kafada da olsam eşimi öldürürdüm 3 çocuğunun annesini öldüren sanığın yargılanması başladı: Normal kafada da olsam eşimi öldürürdüm
16:33 Cem Yılmaz, yeni sevgilisi Necla Karahalil ile el ele görüntülendi Cem Yılmaz, yeni sevgilisi Necla Karahalil ile el ele görüntülendi
16:19 Mehmet Büyükekşi’den Süper Kupa sözleri: Fenerbahçe’den talep geldi, değerlendiriyoruz Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa sözleri: Fenerbahçe'den talep geldi, değerlendiriyoruz
15:37 Haiti’de çetelere karşı intikam grupları acımasız saldırılara başladı Haiti'de çetelere karşı intikam grupları acımasız saldırılara başladı
15:34 Aziz Yıldırım’dan, Fenerbahçe’ye “Şikeci“ diyen AK Parti’nin Trabzon adayına sert yanıt Aziz Yıldırım'dan, Fenerbahçe'ye "Şikeci" diyen AK Parti'nin Trabzon adayına sert yanıt
15:28 Nevruz kutlamalarına katılan Leyla Zana’dan çözüm süreci mesajı Nevruz kutlamalarına katılan Leyla Zana'dan çözüm süreci mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2024 18:11:36. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya Başbakanı Scholz, İsrail'in Refah kentinde büyük çaplı saldırı yapmasından yana değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement