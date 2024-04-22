Almanya Cumhurbaşkanı\'na Sirkeci Garı\'nda İsrail protestosu

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Türkiye ile Almanya arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 100. yılı dolayısıyla 3 günlük resmi ziyaretle Türkiye'ye gelen Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, ziyaretinin ilk gününde İstanbul Sirkeci Garı'nda protestoya uğradı.

ALMANYA'NIN İSRAİL DESTEĞİNE PROTESTO

İstanbul Valisi Davut Gül tarafından İstanbul Havalimanı'nda karşılanan Steinmeier, daha sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Sirkeci Garı'ndaki 'Gurbette Hasret' sergisini ziyaret etti. Steinmeier, ziyaret sırasında Almanya'nın Gazze'de soykırıma varan katliamlarını desteklemesini protesto eden bir grup, Hitler, Netanyahu ve Steinmeier'in fotoğraflarını "Yok bir farkınız" yazısıyla taşıdı.

POLİSİN MÜDAHALESİYLE GÖZALTINA ALINDILAR

"Soykırım suçlusu katil Almanya" ve "Katil İsrail iş birlikçi Almanya" sloganı atan gruptan bazı göstericiler polisin müdahalesiyle karşılaştı. Daha sonra grubun içinden gözaltına alınan kişiler polis merkezine götürüldü.

STEİNMEİER İSRAİL'E GİDEREK DESTEK VERMİŞTİ

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Kasım 2023'te İsrail'i ziyaret ederek İsrail'in Gazze'ye saldırılarının "bir var oluş savaşı olduğunu" öne sürmüş, "Hamas'ın bölgede bir savaş başlattığını ve kimsenin İsrail'i kendisini savunma hakkı ve terörle mücadelesinden dolayı kınayamayacağı" yönünde açıklamada bulunmuştu.