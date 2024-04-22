Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Türkiye'ye Resmi Ziyarette - Son Dakika
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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Türkiye'ye Resmi Ziyarette

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Türkiye\'ye Resmi Ziyarette

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Gaziantep'te çocuklarla bir araya gelecek. Steinmeier, Ankara'da ise Anıtkabir'i ziyaret edecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.

22.04.2024 15:20
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(ANKARA) - Almanya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yarın Gaziantep'te çocuklarla bir araya gelecek. Steinmeier'ın 24 Nisan Çarşamba günü Ankara'daki ilk durağı Anıtkabir olacak. Steinmeier, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür ile de görüşecek.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Almanya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'de. Steinmeier'ın üç günlük resmi ziyaretinin ilk durağı İstanbul oldu. Bugün öğlen saatlerinde İstanbul'a inen Steinmeier, İstanbul'daki temaslarının ardından yarın öğlen saatlerinde uçakla Gaziantep'e gidecek.

Steinmeier, Almanya'nın katkısıyla inşa edilen Gaziantep'teki Gazikent İlkokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yapılacak etkinliğe katılarak, çocuklarla bir araya gelecek. Ardından Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremzedeler için yapılan barınma merkezini ziyaret edecek olan Steinmeier, Ankara'ya gelmek üzere akşam saatlerinde Gaziantep'ten ayrılacak.

Cumhurbaşkanı Steinmeier'ın 24 Nisan Çarşamba günü Ankara'da ilk durağı Anıtkabir olacak. Mozoleye çelenk bırakıp Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayacak olan Steinmeier, ardından Ankara Üniversitesi'ni ziyaret edecek. Ankara Üniversitesi Rektörü tarafından karşılanacak olan Steinmeier üniversitedeki temaslarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı'na hareket edecek. Resmi karşılama töreninin ardından ikili ve heyetler arası görüşmeler yapılacak. Ortak basın toplantısının ardından resmi yemeğe katılacak olan Steinmeier son olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Türkiye'ye Resmi Ziyarette - Son Dakika

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