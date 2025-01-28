Almanya'dan Filistin Açıklaması

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BERLİN, 28 Ocak (Xinhua) -- Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Filistinlilerin Gazze'den çıkarılarak herhangi bir şekilde yerlerinden edilmesine karşı olduklarını söyledi.

Trump, cumartesi günü Gazze'nin "temizlenmesi için" bölgedeki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün'e gönderilmesini önermişti. Bu açıklama, uluslararası kamuoyunda endişeye ve tepkilere yol açmıştı.

Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına yanıt veren sözcü, bu konuda açık bir uluslararası uzlaşı bulunduğunu vurguladı. Sözcü, Filistinli nüfusun Gazze'den sürülmemesi gerektiğine işaret ederek, Gazze'nin İsrail tarafından kalıcı olarak işgal edilmemesi ya da yeniden yerleşime açılmaması gerektiğini belirtti.

Ateşkes anlaşmasının uygulanmasının önceliğe sahip olduğunu vurgulayan sözcü, "Bu konudaki tutumumuz son derece net" dedi.