Almanya'dan Gazze İçin Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
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Almanya'dan Gazze İçin Ateşkes Çağrısı

12.06.2025 17:30
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Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Gazze'deki insani durumu dikkate alarak ateşkes için çaba göstereceklerini belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Gazze'deki insani felaket durumunu görmezden gelmediklerini savunarak, "Bu yüzden ateşkesi sağlamak için her türlü çabayı göstermeye değer." dedi.???????

Wadephul, İtalya, Fransa, Almanya, Polonya, İngiltere ve İspanya dışişleri bakanları ile NATO ve Avrupa Birliği'nden (AB) temsilcilerinin Roma'da yapılan "Weimar+" formatındaki toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin Gazze'ye ilişkin sorusuna cevap veren Wadephul, Alman hükümetinin "çatışmaya" ilişkin çaba gösterdiğini savundu.

Wadephul, Almanya'nın bir yandan 7 Ekim 2023'te "benzeri görülmemiş bir şekilde saldırıya uğrayan İsrail devletinin yanında yer aldığını" diğer yandan da Gazze'deki insani felaket durumunu görmezden gelmediklerini vurguladı.

İki devletli çözümden yana olduklarını vurgulayan Wadephul, "Bu yüzden ateşkesi sağlamak için her türlü çabayı göstermeye değer." dedi.

Wadephul, Filistin devletinin geliştirilmesine aktif şekilde yardımcı olduklarını ancak Filistin devletinin resmi olarak tanınmasının bu sürecin başında değil sonunda olması gerektiğini savundu.

Roma'da düzenlenen toplantının Avrupa'nın ve transatlantik ittifakın birlik içinde olmasının sinyali olduğunu belirten Wadephul, Avrupa'nın kendi vatandaşlarının özgürlüğü ve barışı için mücadele ettiğini aktardı.

Wadephul, Almanya'nın NATO Zirvesi'nde NATO Genel Sekreteri'nin önerilerini desteklemeye hazır olduğunu ifade etti.

Son günlerde Ukrayna'daki saldırıların Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in şu anda müzakere masasına oturmaya hazır olmadığını gösterdiği değerlendirmesinde bulunan Wadephul, Rusya'nın Ukrayna'da askeri çözüm için çaba gösterdiğini ileri sürdü ve "Bunu özgür Batı kabul edemez." dedi.

Wadephul, Ukrayna'ya ekonomik, siyasi ve askeri olarak destek vermeye, Rusya'ya ise enerji ve mali alanlarda yaptırımlarla baskı uygulamaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya'dan Gazze İçin Ateşkes Çağrısı - Son Dakika

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