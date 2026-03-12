Almanya'dan Türkiye ile Stratejik İlişkilere Vurgu - Son Dakika
Almanya'dan Türkiye ile Stratejik İlişkilere Vurgu

12.03.2026 18:07
Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Türkiye ile stratejik ilişkileri güçlendirme niyetinde olduklarını belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ortak çıkarların bulunduğu yerde Alman hükümetinin Türkiye ile stratejik ilişkileri güçlendirmeye büyük ilgi duyduğunu söyledi.

Wadephul, Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından, İran'ın misilleme olarak dron ve füzelerle zarar verdiği Körfez ülkelerine dikkati çeken Wadephul, Tahran'ın bölgedeki komşularına, özellikle Körfez ülkelerine yönelik saldırılarla gerilimi artırmasının son derece tehlikeli olduğunu ifade etti.

Wadephul, doğrudan komşu ülke olarak Türkiye'nin İran ve çevresindeki güncel gelişmelerden endişe duyması için birçok nedeni olduğunu belirterek, "Almanya olarak biz de endişeliyiz. Bu nedenle, çatışmanın sona erdirilmesi için ortak bir perspektif bulunmalı ve bunun hayata geçirilmesine katkıda bulunulmalı." dedi.

"Türkiye ile yakın koordinasyon içinde olacağız"

Türkiye'nin burada önemli rol oynayabileceğini dile getiren Wadephul, "Önümüzdeki günlerde bu konuda çok yakın bir koordinasyon içinde olacağız." ifadesini kullandı.

Wadephul, İran'ın bölgesel rolünü olumlu tanımlaması, nükleer programının yanı sıra kapsamlı balistik füze programını da durdurması gerektiğini yineledi.

Hiç kimsenin İran'da kaos olmasını isteyemeyeceğini, şimdi durumun tırmanmamasının sağlanması gerektiğini aktaran Wadephul, ardından bu çatışmanın kalıcı olarak nasıl çözülebileceği ve bölgede nasıl güvenilir bir güvenlik mimarisinin oluşturulabileceğinin ele alınması gerektiğini, bu konuda ortak öneriler sunacaklarını aktardı.

Bu konuda Türkiye ile yakın temas halinde olacaklarını, çünkü Avrupa'nın Orta Doğu'daki mevcut durumda izleyici üçüncü taraf olmadığını belirten Wadephul, "Alman hükümeti, ortak çıkarlarımızın olduğu yerde Türkiye ile stratejik ilişkileri güçlendirmeye büyük ilgi duyuyor. Bu, son derece zorlu bu dönemde güvenilir NATO müttefikimiz Türkiye ile Avrupa'nın güvenliği ve savunmasıyla ilgilidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye ile ticari ilişkilerimizi güncel duruma getirmeliyiz"

Bunun ayrıca göç konusundaki işbirliğini ve Türkiye ile ekonomik ilişkileri de ilgilendirdiğini aktaran Wadephul, Gümrük Birliği'nin modernize edilmesinin her iki tarafın menfaatine olduğunu vurguladı.

"Yakın komşumuz Türkiye ile ticari ilişkilerimizi de güncel duruma getirmeliyiz." ifadesini kullanan Wadephul, bu bağlamda Alman hükümetinin son aylarda Türkiye'den gelen ürünlerin yeni AB sanayi paketi kapsamında "Made with EU" olarak tanınabilmesi için çaba sarf ettiğini anlattı."

Wadephul Avrupa'yı bir sanayi merkezi olarak güçlendirmek ve ortaklarla işbirliği yapmak istediklerini aktardı.

"İlişkilerimizi yeniden yakın ve dostane bir işbirliği düzeyine taşımak istiyoruz"

Türkiye ve Almanya'nın dışişleri bakanları arasındaki stratejik diyaloğu yeniden başlatabilmek için mayısta Berlin'de bir araya geleceklerinden dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirten Wadephul, "Siyasi alanlarda ilişkilerimizi yeniden yakın ve dostane bir işbirliği düzeyine taşımak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Wadephul, Almanya Dışişleri Bakanı olarak Türkiye'de bulunmanın her zaman özel bir anlam taşıdığını dile getirerek, iki ülke arasında müttefiklik, yakın ortaklık ve özellikle de halklar arasında çok güçlü bağların bulunduğuna işaret etti.

Hürmüz Boğazı konusu

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Hürmüz Boğazı'na ilişkin bir soruya, bu bölgenin dünyanın ekonomik can damarlarından biri olduğunu, bu boğazın bir an önce yeniden işler hale gelmesi için herkesin çalışması gerektiğini belirtti.

Güvenilir ve sürdürülebilir bir çözümün ancak diplomatik yollarla elde edilebileceğine inandığını aktaran Wadephul, "Görüştüğüm tüm muhataplarımın, bu Almanya için de geçerli, bu savaşın hızlı ama aynı zamanda kalıcı bir şekilde sona erdirilmesine büyük ilgi duyduklarını tespit ettim." dedi.

Wadephul, bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yakın koordinasyon içinde olacaklarına ilişkin anlaştıklarını ifade ederek, "Ben bu ziyareti bir Avrupa dışişleri bakanı ziyareti olarak da görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bu ziyaretle Almanya'nın kendi kıtasının ötesinde sorumluluk almaya hazır olduğunu göstermek istediğini aktaran Wadephul, ülkesinden bu konuda sorumluluk üstlenmesinin defalarca talep edildiğini kaydetti.

Gazze Şeridi'ne ilişkin 20 maddelik planın hızlı ve etkili bir şekilde uygulanmasını ümit ettiğini anlatan Wadephul, Gazze'deki insani durumdan endişe duyduklarını, bunun hızlı ve etkili bir şekilde sonlandırılması gerektiğini belirtti.

Ukrayna'daki savaşın unutulmamasını isteyen Wadephul, Ukrayna'nın yanında durulması ve desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Güvenlik, Türkiye, Almanya, Ekonomi, Güncel

