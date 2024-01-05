Almanya Dışişleri Bakanı: Gazze\'de insanlar zorla yerlerinden edilmemeli

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Gazze'de insanların zorla yerlerinden edilmemesi gerektiğini söyledi.

Baerbock, Lüksemburg Dışişleri Bakanı Xavier Bettel ile Berlin'de düzenlediği ortak basın toplantısında, Gazze halkının kendi kaderini tayin edebileceği bir geleceğe ve daha fazla insani yardım ile korumaya ihtiyacı olduğunu belirterek, "Yardımlar için bir sınır kapısının daha açılmış olması iyi bir gelişme ancak bunun yeterli olmadığını da açıkça ifade etmek isterim. İsrail askeri eylemlerinde sivil halkı korumak için daha fazlasını yapmalıdır. Çünkü onurlu bir yaşam ihtimali ortadan kalkarsa barış kazanılamaz. Gazze Şeridi işgal edilmemelidir. İnsanlar zorla yerlerinden edilmemeli ve toprakları küçültülmemelidir." dedi.

İsrailliler ve Filistinlilerin güvende olmaları durumunda ancak barış içinde yan yana yaşayabileceklerini dile getiren Baerbock, "İsrailliler için güvenlik ancak diğer taraf için de güvenlik varsa söz konusu olabilir. İşte bu nedenle, müzakere edilmiş iki devletli bir çözüm, şu anda çok uzakta olsa bile, tüm gücümüzle uğruna kampanya yürüttüğümüz şeydir." diye konuştu.

Baerbock, İsrail'in, kendisini haritadan silmek isteyenlere karşı mücadelede Almanya'nın dayanışmasına güvenebileceğini aktararak, "Gazze Şeridi'nden artık İsrail'in varlığına yönelik bir tehdit oluşmaması gerekir" ifadesini kullandı.

Gelecek hafta Ortadoğu'ya bir ziyaret yapacağına dikkati çeken Baerbock, Lübnan halkının da ülkeleri için barış ve güvenlikten başka bir şey istemediğine işaret ederek, "Onlarca yıl süren iç savaşın ardından ve ekonomik durumun kötüleştiği bir ortamda, onlar da tek bir kıvılcımın tüm bölgeyi ateşleyebileceğinden korkuyorlar. Böyle bir bölgesel yangına izin verilmemelidir." değerlendirmesinde bulundu.

"İki devletli çözümün tek çözüm olduğunu düşünüyoruz"

Almanya Dışişleri Bakanı, Avrupa'nın değerlerinin sadece içeriden değil, dışarıdan da saldırı altında olduğunu savunarak, " (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, Ukraynalıların özgürlük arzusunun önünü kesmek istemekte ve böylece tüm Avrupa'nın güvenlik ve özgürlüğünü de tehdit etmektedir. Rusya yeni yılda acımasız savaşını sürdürüyor. " dedi.

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Xavier Bettel de herkesin bir ülkenin barış içinde yaşama hakkına sahip olduğunu söyleyebilmesi gerektiğini belirterek, "Önemli olan şu anda Gazze ve Filistin'deki insanların da aynı haklara sahip olmasını sağlamayı başarmamızdır. Biz de iki devletli çözümün tek çözüm olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Gazze'de ölen insanların yüzde 70'sinden fazlasının savaşla hiçbir ilgisi olmayan çocuk ve kadınlar olduğunu vurgulayan Bettel, 'ben Filistin yanlısıyım' ya da 'ben İsrail yanlısıyım' demek yerine 'ben barış yanlısıyım' demenin daha doğru olacağının altını çizdi.