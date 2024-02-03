Almanya Dışişleri Bakanı: İsrail\'in Gazze\'ye müdahalesi için haklı bir gerekçe yok

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail'in Gazze'nin Refah kentine yönelik askeri müdahale ihtimaline ilişkin açıklamalarına tepki göstererek, bu konuda haklı bir gerekçenin olmadığını söyledi.

Annalena Baerbock, Redaktinonsnetwerk Deutschland adlı haber portalına, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Refah'a yönelik askeri müdahale ihtimaline ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.

Baerbock, Gallant'ın açıklamalarını duyduğunda şok olduğunu belirterek, "İsrail Savunma Bakanı'nın açıkladığı gibi en son ve en kalabalık yer olan Refah'ta harekete geçmek için haklı bir gerekçe olamaz." ifadesini kullandı.

Refah'takilerin büyük bir kısmını kadın ve çocukların oluşturduğuna dikkati çeken Baerbock, "Onların bizim çocuklarımız olduğunu hayal edelim." dedi.

Baerbock, Gazze'de insani ara konusunun en önemli gündemleri olduğunu vurgulayarak, "Aynı zamanda kalıcı bir barış perspektifi için çalışmaktan da vazgeçmiyoruz. Çünkü İsrail ancak Filistinliler kendi devletlerinde güven içinde yaşarlarsa güven içinde yaşayacaktır. ve bu devlet ancak İsrailliler güvenlik içinde yaşayabilirse var olabilir." diye konuştu.

Eski Almanya Dışişleri Bakanı Joschka Fischer'in Avrupa Birliği için nükleer silahlanma çağrısına değinen Baerbock, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "gaddarlığı"nın sadece Avrupa'ya savaşı geri getirmekle kalmadığını, aynı zamanda tüm silahsızlanma politikası girişimlerini de yok ettiğinin altını çizdi.

Baerbock, "NATO'da nükleer paylaşım güvenliğimizin vazgeçilmez bir parçasıdır. Şu anda transatlantik savunma ittifakının özellikle Doğu Avrupa için ne kadar önemli olduğunu görüyoruz ve bu nedenle NATO'nun doğu kanadını da Alman ordusuyla güçlendiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'nın daha savunulabilir hale gelmesi gerektiğini dile getiren Baerbock, şunları kaydetti:

"Birkaç yıl önce bunu söylemek zorunda kalacağımı hayal bile edemezdim. Ancak Rusya'nın şoven emperyalizmiyle birlikte savaş Avrupa'ya geri döndü ve kendimizi savunabilmeliyiz. Buna Ukrayna'yı desteklemek de dahil. Ukrayna'yı terk etmek savaşı sona erdirmeyecek, aksine Avrupa'da barışı daha da yok edecektir. Bu, Rusya karşısında bir boyun eğiş olur ve Rusya kendini daha da cesaretlenmiş hissedebilir."