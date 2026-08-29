Alo Adalet 135 Hizmeti 1 Eylül'de Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alo Adalet 135 Hizmeti 1 Eylül'de Başlıyor

Alo Adalet 135 Hizmeti 1 Eylül\'de Başlıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Eylül'den itibaren Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde Alo Adalet 135 hizmetinin başlayacağını açıkladı. Vatandaşlar, uzun süren dava ve soruşturma dosyaları hakkında yapay zeka destekli sesli asistan veya uzman temsilciler aracılığıyla başvuru yapabilecek; işlemler SMS ile bilgilendirilecek.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, 1 Eylül itibarıyla Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde Alo Adalet 135 hizmetinin hayata geçirileceğini açıkladı.

Bakan Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 'Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı kılma hedefimiz doğrultusunda adalet hizmetlerimizi vatandaşlarımız için daha hızlı, etkin ve erişilebilir hale getirmeye devam ediyoruz. Bu anlayışla, 1 Eylül itibarıyla pilot illerimizde Alo Adalet 135 hizmetini hayata geçiriyoruz. İlk etapta Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlayacak Alo Adalet 135 ile uzun süren dava ve soruşturma dosyalarınıza ilişkin başvurularınızı hızlı ve güvenli bir şekilde iletebileceksiniz. İlk derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri ve bölge idare mahkemelerindeki beş yılı aşan dava dosyaları ile üç yılı aşan soruşturma dosyalarınız hakkında, yapay zeka destekli sesli asistanımız veya uzman temsilcilerimiz aracılığıyla başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Başvurularınız Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürolarına ulaştırılacak; gerekli hallerde ilgili mahkeme veya Cumhuriyet başsavcılığınca değerlendirilerek sürece ilişkin bilgilendirmeler SMS yoluyla tarafınıza iletilecektir. Adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştıran ve yargı süreçlerinin etkinliğini artıran uygulamalarımızı kararlılıkla hayata geçirmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Akın Gürlek, Yapay Zeka, Kayseri, Ankara, Güncel, İzmir, Pilot, SMS, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alo Adalet 135 Hizmeti 1 Eylül'de Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkswagen Demir Kubbe üretimi için Rafael ile anlaşmaya yakın Volkswagen Demir Kubbe üretimi için Rafael ile anlaşmaya yakın
Yalın ayak yola çıktı, seyir halindeki araçlara taş fırlattı Yalın ayak yola çıktı, seyir halindeki araçlara taş fırlattı
3 kardeşin sır ölümünde yeni bulgular 3 kardeşin sır ölümünde yeni bulgular
Kylie Jenner başlattı, Türkiye’de bambaşka bir hal aldı Kylie Jenner başlattı, Türkiye’de bambaşka bir hal aldı!
Sel felaketinin ardından Nepal-Çin sınır kapısı tamamen haritadan silindi Sel felaketinin ardından Nepal-Çin sınır kapısı tamamen haritadan silindi
Suriye’de cumhurbaşkanı danışmanı olarak atanan Mazlum Abdi’den hastane ziyareti Suriye'de cumhurbaşkanı danışmanı olarak atanan Mazlum Abdi'den hastane ziyareti

16:43
Fenerbahçe’nin rakibi Liverpool’a bir darbe daha Galibiyeti unuttular
Fenerbahçe'nin rakibi Liverpool'a bir darbe daha! Galibiyeti unuttular
16:36
Fenerbahçe’de Talisca şoku Samsunspor maçında yok
Fenerbahçe'de Talisca şoku! Samsunspor maçında yok
16:28
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
15:54
Özgür Özel, seçim vaadini ağzından kaçırdı: Söylemeyecektim
Özgür Özel, seçim vaadini ağzından kaçırdı: Söylemeyecektim
15:48
2 kişinin öldüğü İETT otobüsü kazası araç içi kamerasında
2 kişinin öldüğü İETT otobüsü kazası araç içi kamerasında
15:02
Ceyda Düvenci evlendi İşte sürpriz nikahtan ilk kareler
Ceyda Düvenci evlendi! İşte sürpriz nikahtan ilk kareler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2026 17:06:34. #7.12#
SON DAKİKA: Alo Adalet 135 Hizmeti 1 Eylül'de Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement