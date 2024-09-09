Alper Gezeravcı'dan Öğrencilere İlham Verici Nasihatler - Son Dakika
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Alper Gezeravcı'dan Öğrencilere İlham Verici Nasihatler

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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Adana'da gençlere nasihatlerde bulunarak, 'Dünyanın gelişmiş ülkelerinde çok istisnai işleri yapan o insanlardan hiçbir eksiğimiz olmadığını, hatta pratik zeka açısından fazlamız olduğunu lütfen idrak edin. İçinizdeki potansiyeli kimsenin küçümsemesine müsaade etmeyin' dedi.

09.09.2024 14:11
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Alper Gezeravcı'dan öğrencilere önemli nasihatler

"İçinizdeki potansiyeli kimsenin küçümsemesine müsaade etmeyin"

"Dünyanın gelişmiş ülkelerinde çok istisnai işleri yapan o insanlardan hiçbir eksiğimiz olmadığını, hatta pratik zeka açısından fazlamız olduğunu lütfen idrak edin"

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Adana'da öğrencilerle bir araya geldi

Alper Gezeravcı, roket takımının roketine ilk uçtuğu filonun adını verdi

ADANA - Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Adana'da gençlere nasihatlerde bulunarak, "Dünyanın gelişmiş ülkelerinde çok istisnai işleri yapan o insanlardan hiçbir eksiğimiz olmadığını, hatta pratik zeka açısından fazlamız olduğunu lütfen idrak edin. İçinizdeki potansiyeli kimsenin küçümsemesine müsaade etmeyin" dedi.

Alper Gezeravcı, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının açılışında Adana'nın merkez Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde bulunan Fuat Sezgin Ortaokulu, İncirlik Lisesi ve İstiklal İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerin sevgi seliyle karşılanan Gezeravcı, sınıflara girerek öğrencilerle sohbet etti ve soruları cevapladı.

"Potansiyelinizi küçümsemesine asla müsaade etmeyin"

Öğrencilere kendilerine güvenmeleri gerektiğini anlatan Gezeravcı, "Dünyada yaşamak 'yer çekimi' gibi her zaman bahsetmediğimiz bir nimet olduğunu aslında anlamamız lazım. Gelişmiş ülkelerin, kendisini uluslararası camiada lanse eden hiçbir ülkeden eksiğimiz yok. Bizim ülke olarak yapma potansiyelimizin olduğu en büyük hata içimizde bulunan o potansiyeli fark etmeyişimiz. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde çok istisnai işleri yapan o insanlardan hiçbir eksiğimiz olmadığını, hatta pratik zeka açısından fazlamız olduğunu lütfen idrak edin. İçinizdeki potansiyeli kimsenin küçümsemesine müsaade etmeyin. Dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir ülkenin genç neslinin yaptığı bir işi devletimizin iradesi arkamızda olduğu sürece bizler de yapabiliriz. Art niyetli insanların potansiyelinizi küçümsemesine asla müsaade etmeyin" diye konuştu.

Gezeravcı, bayrağımızın dalgalandığı, devletimizin olduğu her yerde dünyanın ileri devletlerinden hiçbir eksiğimizin olmadığına öğrencilerin inanması gerektiğini vurguladı.

Rokete 'Zıpkın' adını koydu

Gezeravcı, İstiklal İlkokulu'nda da Yüreğir Bilim ve Sanat Merkezi Roket Takımı öğrencilerinin hazırlamış olduğu rokete, Hava Kuvvetleri'nde ilk uçtuğu filonun ismi olan 'Zıpkın' adını koydu. Daha sonra Gezeravcı, roketin üstüne 'Zıpkın'a emniyetli uçuşlar' yazarak imza attı.

"TEKNOFEST hazırlıkları sürüyor"

Ardından gazetecilere konuşan Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, TEKNOFEST'in Adana'da düzenlenmesinin önemli olduğunu belirterek, "Yoğun bir şekilde TEKNOFEST hazırlıkları sürüyor. Katılan herkesi ziyadesiyle memnun edecek bir süreç yürütülüyor. Emek veren kardeşlerimizin çalışmalarını memnun edecek şekilde hazırlık süreci devam ediyor" dedi.

Uzay ve havacılığa duyulan ilginin her geçen gün arttığını anlatan Gezeravcı, "Devletimizin gücü ve iradesi sayesinde bu süreç gerçekleşti. Ben de devletimizin güçlü iradesinin yansıdığı uzay gibi bir alanda bu başarının mutluluğunu yaşayan Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarından bir tanesiyim. Aynı zamanda seçilmiş olmanın mutluluğunu bu devletin yetiştirdiği bir öğrenci olarak paylaşmanın onurunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gezeravcı'ya ziyaretleri sırasında Adana İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke eşlik etti.

Alper Gezeravcı\'dan Öğrencilere İlham Verici Nasihatler
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Alper Gezeravcı'dan Öğrencilere İlham Verici Nasihatler - Son Dakika

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