Alperen Sakin Davasında Okul Müdürüne Hapis Cezası - Son Dakika
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Alperen Sakin Davasında Okul Müdürüne Hapis Cezası

Alperen Sakin Davasında Okul Müdürüne Hapis Cezası
11.07.2025 11:20
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İzmir'de servis aracında unutularak ölen Alperen Sakin'in davasında okul müdürü 4 yıl 26 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İZMİR'in Çiğli ilçesinde okul servisinde unutulan Alperen Sakin'in (3) ölümüne ilişkin davada tutuksuz yargılanan okul müdürü Bekir Gül'e 4 yıl 26 gün hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı. Kararda, Alperen'in yaklaşık 8 saat aşırı sıcakta ve havasız bir ortamda servis aracında unutularak feci şekilde ölmesi ve bu olayın kamu vicdanında derin bir üzüntüye yol açmasının da kararda dikkate alındığı belirtildi.

Köyiçi Mahallesi'nde 15 Ağustos 2017'de, Buket-Serkan Sakin çiftinin oğulları Alperen, Çiğli Özel Sevgi Yumağı Anaokulu'na götürülmek üzere servis minibüsü şoförü Taner İşgören (50) ile rehber personel Dilara Kamberler'e teslim edildi. Öğrenciler indirildiği sırada Kamberler, ağlayan bir öğrenciyi alarak okula girdi. Serviste uyuyan Alperen'i fark etmeyen şoför, aracı okulun yanındaki boş arsaya çekti. Sıcak havada serviste unutulan küçük çocuk, havasızlıktan yaşamını yitirdi. Olayın ardından anaokulunun sahibinin de aralarında bulunduğu 6 sanık hakkında 'Taksirle öldürme' ve 'delilleri yok etme' suçlarından dava açıldı.

DOSYA YARGITAY'A GİTTİ

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi'nce yapılan son yargılamada; Taner İşgören'e 6 yıl 8 ay, kreş sahibi Yurdagül İşgören'e 7,5 yıl, öğretmen Arzu Gülmez'e 2,5 yıl, Dilara Kamberler'e 5 yıl, okul müdürü Bekir Gül'e 3 yıl 20 gün ve okul görevlisi Ahmet Somun'a 2,5 yıl hapis cezası verildi. Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut U. ile şube müdürleri Hüseyin B. ve Şener Ş. hakkında da 'Görevi ihmal' suçunda açılan davada sanıklar, 1'er yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Açıklanan cezalar istinafta onandı ve dosya Yargıtay'a gitti. Öte yandan İzmir 5. İdare Mahkemesi, davada aileye 662 bin 491 lira maddi ve manevi tazminat ödenmesine hükmederken, Alperen'in 33 aylıkken okula kayıtsız kabul edilmesine göz yumdukları gerekçesiyle aileyi de yüzde 50 kusurlu buldu.

YENİDEN YARGILANDI

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, geçen yıl temmuz ayında Taner İşgören, Yurdagül İşgören, Arzu Gülmez ve Dilara Kamberler'e verilen cezaları onarken, okul müdürü Gül'e verilen hapis cezasını eksik olduğu gerekçesiyle bozdu. Kararda; Gül'ün anaokulunda denetim ve iş disiplini mekanizması oluşturmadığı, servis görevlisi olabilmesi için gerekli koşullara sahip olmayan kişinin çalışmasına göz yumarak ölüme sebep olduğuna vurgu yapıldı ve 'Bilinçli taksir ile ölüme neden olma' suçundan cezalandırılması gerektiği belirtildi. Daire, dosyayı yeniden İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderdi. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi'nde yargılanan Gül, 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıl 26 gün hapis cezasına çarptırıldı.

14 ÇOCUĞUN GİZLİCE KAYIT OLMASINA GÖZ YUMDU

Gül'e verilen cezanın gerekçesi açıklandı. Kararda Bekir Gül'ün 2010 yılından itibaren anaokulun müdürü olduğu, anaokulunun denetim ve iş disiplini mekanizmasını oluşturmayarak, yoklama listelerinin düzenli tutulmasını sağlamadığı belirtildi. Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliğine göre yasal olmamasına rağmen 36 aydan küçük olan 14 çocuğun kayıtsız olarak anaokuluna kabul edilmesine göz yumduğu, servis ablası olan Dilara'nın servis ablası olabilmesi için gerekli olan koşullara sahip olmadığını bildiği halde çalışmasına göz yumarak bir kişinin ölümüne neden olduğu olayda bu sonucu öngörebilecek durumda olduğu anlaşıldığından bilinçli taksirle hareket ettiği belirtildi. Suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği zaman ve yeri, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı, taksire dayalı kusurun ağırlığı, olayda Alperen Sakin' in yaklaşık 8 saat aşırı sıcakta ve havasız bir ortamda servis aracında unutularak feci şekilde ölmesi ve bu olayın kamu vicdanında derin bir üzüntüye yol açmasının da kararda dikkate alındığının altı çizildi.

Kaynak: DHA

Çiğli, İzmir, Çocuk, Kamu, Son Dakika

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