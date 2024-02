Güncel

Altınbeşik Mağarası ziyaretçi rekoru kırdı

Antalya'nın saklı cennetini geçtiğimiz yıl 130 bin kişi ziyaret etti

ANTALYA - Antalya'nın İbradı ilçesi Ürünlü Mahallesi'nde yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğrayan Altınbeşik Mağarası ziyaretçi rekoru kırdı. Mağarayı 2023 yılında 130 bin kişi ziyaret etti.

Günde ortalama 350-400 kişinin gezi botları ile güzelliklerini keşfe çıktığı Altınbeşik Mağarası ziyaretçi akınına uğruyor. Mağaranın işletmesini yürüten İbradı Belediyesi personeli ve Altınbeşik Mağarası işletme sorumlusu Vacip Özkan, sodalı suyu dolayısıyla turkuaz renginde olan gölün mağaranın içine süzülen ışıklarla ve içerisinde bulunan 40 metre yükseklikten akan şelale ile ziyaretçilerine görsel şölen sunduğunu söyledi.

"Torosların gizli cenneti"

Bot turu yapılabilen dünyada üçüncü, Türkiye'de ise tek mağara olduğuna dikkat çeken Özkan, Antalya'nın İbradı ilçesi Ürünlü mahallesi yakınlarında bulunan Altınbeşik Mağarası adeta Torosların gizli cenneti. Mağaramız Dünyanın üçüncü, Türkiye'nin ise en büyük yer altı gölü mağarasıdır. Türkiye'de içerisinde botla girilebileceğiniz tek mağara burası" dedi.

"Mağara yılın 12 ayında açık"

Mağaranın işletmesinin İbradı Belediyesine geçtikten sonra son iki yıldır artık yılın 12 ayı açık kaldığını belirten Özkan, "Mağara önceki yıllarda yılın belli bir ayına kadar hizmet veriyordu. Mağaramız artık kış aylarında da açık ve hizmet veriyoruz. Tabii ki bu hizmetimiz hava şartlarına göre değişiklik gösterebiliyor. Mağaramızı sadece yağmurlu havalarda hava şartlarına göre can güvenliği açısından kapatıyoruz. Şiddetli yağmurlarda Meteorolojinin uyarıları dışında mağaramız sürekli olarak açık kalarak, ziyaretçi ağırlamaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Su seviyesi yükseldi"

Altınbeşik Mağarasının yaz aylarında su seviyesinin düştüğünü söyleyen Özkan, "Yaz aylarında mağaranın su seviyesinde düşüş yaşanmaktadır. Şu anda ise yağışlar ile birlikte su seviyesinde muazzam bir yükseliş meydana geldi. 200 metre bot ile mağaranın son noktasına vardığınızda 45 metre yükseklikten akan şelale ile karşılaşıyorsunuz" diye konuştu.

"Geçtiğimiz yıl rekor kırdık. Hedefimiz bu yıl 200 bin ziyaretçi"

Mağaraya gelen ziyaretçilerin her geçen yıl arttığını söyleyen Özkan, "Önceki yıllara göre her geçen yıl ziyaretçi sayısı artmaktadır. Son iki yıl içerisinde muazzam bir ziyaretçi artışı var. Antalya'dan bu tarafa gelen yeni yolun açılması ile birlikte yerli ve yabancı turist sayısı daha da artış gösterdi. Geçin yıl ortalama 130 bin ziyaretçi ağırladık. Hedefimiz bu yıl ise 200 bin bandını yakalamak. Gelen misafirlerimiz ağırlıklı olarak yerli turistler. Yurt dışından gelen ziyaretçilerimiz ise ağırlıkta Alman, Polonyalı ve Rus turistler geliyor. Şu an kış ayı olduğu için doğal olarak ziyaretçi sayısında düşüş var. Bu da hava şartlarından kaynaklanıyor. Yaz aylarında ortalama günlük ortalama 400 ziyaretçi geliyor. 2024 yılında Ocak ayında ise hava şartları el vermemesine rağmen 4 bin yerli ve yabancı ziyaretçi mağaramızı ziyaret etti. Bu yıl hedefimiz ise 200 bin ziyaretçi sayısına ulaşmayı tahmin ediyoruz" dedi.

Almanya'dan Türkiye'ye tatile gelen ve Side bölgesinde tatil yapan Alman turist Mıchelle, "Kendim Almanya'dan Türkiye'ye tatil için geldim. Side bölgesinde konaklıyorum. Altınbeşik Mağarasını ziyaret ettim. Burası muhteşem bir yer. Buradan çok memnun ayrılıyorum. Mağaradan çok etkilendim. Özellikle bot yolculuğu muhteşemdi. İçerisinde oluşan şelaleler ve oluşumlar harika. Almanya'ya dönünce burasını arkadaşlarıma anlatarak tavsiye edeceğim" diye konuştu.

Altınbeşik Mağarası, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile İbradı Belediyesi arasında yapıla protokolle 5+5 yıl olarak İbradı Belediyesi tarafından işletiliyor. Mağara, milyonlarca yıllık sürecin izlerini taşıyor. İbradı ilçesine 13,5, Ürünlü köyüne 4 kilometre uzaklıktaki 5 bin 500 metre uzunluğundaki Altınbeşik Mağarası, adını üst kısmında yer alan Altınbeşik Tepesi'nden alıyor. Denizden 450 metre yükseklikte olan mağara, 1966 yılında Türkiye Speleoloji Derneği kurucusu ve Onursal Başkanı Dr. Temuçin Aygen tarafından bulundu ve 1994 yılında milli park ilan edildi. İçindeki sarkıt ve dikitlerle görülmeye değer manzaralar sunan Altınbeşik Mağarası, beyaz renkli traverten ve içindeki gölet oluşumlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Su derinliğinin bazı yerlerde 40 metreyi bulduğu mağaraya gelen turistler, etkileyici doğa oluşumunu kiraladıkları botlarla görme imkanı yakalıyor.