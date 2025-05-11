Altınordu'da Glütensiz Menülü Sanat Kafe Hizmete Açıldı

(ORDU) - Altınordu Belediyesi, çölyaklılar ve glütensiz beslenmeyi tercih eden vatandaşlar için Taşbaşı Mahallesi'ndeki Sanat Kafe'yi hizmete açtı. Belediye Başkanı Ulaş Tepe, "Bundan sonraki en önemli görevimiz özellikle glütensiz beslenmek zorunda olan bütün ailelerimize sizlerin de desteğiyle burayı yaygınlaştırmak" diye konuştu.

Altınordu Belediyesi, Taşbaşı Mahallesi Menekşe Sokak'ta atıl vaziyetteki Sanat Kafe'nin kapılarını, çölyak hastaları ve glütensiz beslenmeyi tercih eden vatandaşlar için açtı. Açılış için düzenlenen etkinliğe CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Başkan Tepe, CHP İlçe Başkanı Bulut Gürsoy, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Fuat Ekiz, çölyak hastaları ve aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış öncesinde konuşan Tepe, belediyelerin en asli görevlerinin yanı sıra görünmeyen ve en önemli ihtiyaç alanları olan sağlıktan spora, sanattan eğitime kadar her alanda farklılıklarını göstermek için kıymetli çalışmalar yapması gerektiğini söyledi. 8 yaşındaki çölyak hastası Gülce ile sürecin başladığını anımsatan Tepe, şunları söyledi:

"Altınordu Belediyesi olarak Gülce kardeşimizin ve ailesinin sosyal medyadan bana ulaşmasıyla güzel bir çalışmayı hep birlikte başlattık. Bu gördüğümüz alanlar bizden önce de vardı ama yaklaşık 5 yıldır kapıları kapalıydı. Biz 5 yıldır kapalı olan tarihi Sanat Kafemizin kapılarını çok hızlı bir süreçte yepyeni konseptiyle çölyak hastası ve glütensiz beslenmek isteyen vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm halkımıza açtık. Burası bir yürüyüş alanıydı ama artık burada yürüyüş yaparken çaylarını, kahvelerini içebilecekleri hem de glütensiz ürünlerle sağlıklı beslenebilecekleri bir alanı hep birlikte kazandırmış olduk. Bugün burada bizlerle olduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki en önemli görevimiz özellikle glütensiz beslenmek zorunda olan bütün ailelerimize sizlerin de desteğiyle burayı yaygınlaştırmak. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza, katkı sunan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

"Biz burada glütensiz üretimi hep beraber desteklemiş olacağız"

Tepe, Sanat Kafe'de çeşitli organizasyonlarında rezervasyon şartı ile yapılabileceğini dile getirerek, "Burada Cookingo işletmemizin sahibi Lerzan Hanım'la yaptığımız iş birliğiyle beraber de burada rezervasyon şartıyla çeşitli organizasyonlar düzenlenebilecek. Aynı zamanda doğum günü pastalarını da üfleyebilecekler. Çünkü bütün yaş pastalar glütenli olarak üretiliyor ama biz burada glütensiz üretimi hep beraber desteklemiş olacağız" dedi.

Ordu Milletvekili Seyit Torun da "Sayın başkanımız burada bir farkındalık yaratarak ilimizde de glütensiz ürünlere ulaşmanın zorlaştığı bir dönemde böyle bir tesisi açtığı için kendisini kutluyorum. Bunun bir sanat sokağı olan Menekşe Sokak'ta olması ayrı bir özellik katmış oldu. Bu sokağı canlandıracak bir çalışma. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Fuat Ekiz ise Ordu için uzun süredir kurduğu hayalinin gerçekleşmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Altınordu Belediyesi'nin burada yapmış olduğu en önemli şey; glütensiz ürünlerin temin edilmesi ve bu kafenin çölyak hastalarına da hitap edecek şekilde hizmete sunmasıdır. Hastalarımın hep bana geri bildirimi şuydu; hocam ailemizle gidip bir şeyler yiyebilecek yerler bulamıyoruz. Ama bu kafede artık gönül rahatlığıyla yemek yiyebilecekler, içecek içebilecekler, vakit geçirebilecekler ve ürünlerini temin edebilecekler. Ben Ulaş başkana çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir gün benim için. Bir hayalimdi benim için ve bu gerçek oldu. Umarım bütün belediyelere örnek olur" ifadelerini kullandı.

Saray Mahallesi Muhtarı Sezgin Arslan, "Taşbaşı Mahallemizdeki bu güzel tarihi bina çölyak hastalarımızın hizmetine sunulmasından dolayı çok mutluyum. Bizler için burası artık bulunmaz bir nimet. Çok güzel bir mekan. Burada tüm ihtiyaç duyduğumuz besinleri gönül rahatlığıyla yiyebileceğiz. Tüm Karadeniz illerindeki çölyak hastalarına yönelik çok büyük bir eksikliği giderilmiştir. Şehrimize gezmek için il dışından gelen veya şehrimizdeki çölyak hastalarını buraya bekliyoruz. Ulaş Başkanıma bu hastalığa göstermiş olduğu hassasiyetten şahsım ve tüm hasta kardeşlerim adına teşekkür ediyorum" dedi.

"Burada güzel yemekler yiyebilirim"

8 yaşındaki Çölyak hastası Gülce Aka, "Burası açıldığı için mutluyum. Ulaş Başkana teşekkür ederim. Tatlılar güzeldi. Burada bundan sonra güzel yemekler yiyebilirim" diye konuştu.

Gülce Aka'nın annesi Emel Aydın Aka ise "Ordu'da glütensiz bir kafe olmadığı için sosyal medya üzerinden başkanıma glütensiz bir kafe açılması için gece mesaj attım. Kendisi hemen cevap yazdı. Yapılabileceğini söyledi ve kendi telefon numarasını bana gönderdi. Çok şaşırmıştım ve mutlu olmuştum. Başkanımla konuyu daha detaylı konuştuk. Daha sonra buranın yapıldığını gördük. Her gittiğimiz yerde yemeklerin içeriğini hep sormak zorundaydık. Çocuğumun arkadaşlarıyla gidebileceği hiçbir ortam yoktu. Sağ olsun buna vesile oldular. Artık çocuğumun rahatlıkla gelip eğlenebileceği bir yer var. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.