Amasra, 1,5 Milyon Turisti Ağırladı

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BARTIN'ın Amasra ilçesi, 3 bin yıllık tarihi, doğal güzellikleri ve bakir koylarının yanı sıra deniz ürünleri ağırlıklı mutfak kültürü ile turistlerin ilgisini çekiyor. 6 bin 600 nüfuslu ilçe, bu yılın ilk 8 ayında 1,5 milyonun üzerinde turisti ağırladı. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, "Amasra'mız 2024 yılının ilk 8 ayını çok yoğun geçirdi. Ramazan ve Kurban bayramları ve hafta içi ziyaret edenlerle birlikte ilk 8 ayda 1,5 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlamış durumdayız" dedi.

Batı Karadeniz'in incisi Amasra, özellikle yaz mevsiminde ziyaretçilerin akınına uğruyor. Helenistik, Arkaik, Klasik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait tarihi eserlerin yanı sıra özellikle Amasra Kalesi ile 2015'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen ilçe, Amasra Müzesi'nde sergilenen binlerce yıllık tarihi eserleriyle dikkat çekiyor. Son yıllarda deniz ürünleri ağırlıklı mutfak kültürüyle ve özel salatasıyla ünlenen ilçede, tavşanların yaşadığı 'Tavşan Adası' da turistlerin ilgi odağı oluyor. İlçe, bu yılın ilk 8 ayında 1,5 milyonu aşkın yerli ve yabancı turisti ağırladı. 2 yıl önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Amasra Limanı yolcu iskelesinin tamamlanmasıyla ilçeye; 2022'de 9 sefer yapan 'Astoria Grande' isimli kruvaziyerle 9 bin 23 turist, 2023'te 24 seferde 27 bin 256 turist, 2024 yılının ilk 8 ayında 16 seferde 23 bin Rus turist geldi.

'İYİ Kİ GELMİŞİZ'

Amasra Çekiciler Çarşısı'nda esnaflık yapan Hasan Özışık, "Havaların iyi gitmesi nedeniyle sezon çok güzel başladı. Ramazan ve Kurban bayramlarında aşırı yoğunluk vardı. Önümüzdeki günlerde de havaların sıcak gitmesi bekleniyor, yine yoğunluk devam edecektir diye düşünüyoruz. Özellikle kruvaziyer gemilerin ilçemize güzel yansımaları oldu" dedi.

Samsun'dan ailesiyle ilçeyi gezmeye gelen Nurullah Yılmaz, "Samsun'da Amasra ismini çok duyduk. Biz de ailecek geldik ve çok beğendik. İlk kez gelmeme rağmen çok beğendik. Çok bakir bir yer diyebilirim. Amasra ismini hem haberlerden hem sosyal medyadan ve arkadaşlarımızdan duymuştuk, iyi ki de gelmişiz" diye konuştu.

İzmir'den eşiyle Amasra'ya geldiğini söyleyen Bilge Keyvanoğlu, "Buraya ilk kez geliyoruz, daha şimdi yeni geldik ama çok beğendik. Amasra'yı internetten, televizyonlardan gördük. Biz de Sinop'tan sonra buraya geldik ve çok memnun kaldık" dedi.

'2 MİLYON TURİSTİ GEÇECEĞİMİZİ TAHMİN EDİYORUZ'

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, "Amasra'mız 2024 yılının ilk 8 ayını çok yoğun geçirdi. Ramazan ve Kurban bayramları ve hafta içi ziyaret edenlerle birlikte ilk 8 ayda 1,5 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlamış durumdayız. Amasra'da yağışın az olması ve havaların da güzel gitmesi nedeniyle aynı zamanda güneşin yakıcı etkisine karşın doğal klimamız olan rüzgarımızın da bol olması tercih sebebi oldu. Tarihi, turistik ve gastronomi değerleri için Amasra'mız tercih edilmeye devam ediliyor. Bu yıl sonuna kadar 2 milyon turisti geçeceğimizi tahmin ediyoruz" diye konuştu.

'57 BİNİN ÜZERİNDE TURİSTİ İLÇEMİZDE AĞIRLADIK'

İlçenin denizden turist akınına uğradığını söyleyen Çakır, "2 yıl önce faaliyete geçen Amasra yolcu iskelesi limanına toplamda 2 yıldır kruvaziyer gemileri 49 sefer düzenlendi. Kruvaziyerle gelen mürettebatla birlikte 57 binin üzerinde turisti ilçemizde ağırladık. Bu yıl sonuna kadar da gemimiz gelmeye devam edecek. Kruvaziyer turizmi başladı. Geçen yıl ilk kez 'Astoria Grande' gemisi geldi. 2022 yılında toplamda 9 sefer yaptı, personel ile birlikte 9 bin 23 kişiyi ağırladık. Umarız yeni kruvaziyer gemilerle bu sayıyı artıracağız" dedi.