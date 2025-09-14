Amasya\'da Filistin\'e Destek Açıklaması

Amasya'da, Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek için basın açıklaması yapıldı.

Sivil toplum kuruluşları öncülüğünde Sultan II. Bayezid Camii önünde bir araya gelen katılımcılar, sık sık tekbir getirdi, İsrail aleyhine slogan attı.

Gönüllü Kuruluşlar Birliği (GÖK-BİR) adına açıklama yapan Barış Tokmak, İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kırmak amacıyla 44'ten fazla ülkenin desteğiyle yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nu saygıyla selamladıklarını söyledi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepkisini dile getiren Tokmak, şunları kaydetti:

"Kuşkusuz bu filo askeri bir güç değil fakat İsrail'in tüm hesaplarını altüst edebilecek bir güce sahip. Tarihin en büyük deniz misyonu Sumud Filosu 3 bin kilometrelik bir yolu katedecek, henüz filo harekete geçmeden insanlık vicdanının nasıl sel olup aktığına şahitlik ediyoruz. Deniz ayağında onlar, karada biz. Evet, Akdeniz'de gemiler Gazze'ye yürürken biz karada gemileri yürüteceğiz. Tıpkı Fatih Sultan Mehmet'in karada gemileri yürüttüğü gibi. Gökte ise ebabiller bize eşlik edecek. Birleşmiş Milletler ve malum başkentler Sumud'dan taraf olmasalar da tarih, zaman, vicdan, deniz, rüzgar, arz ve sema bizden taraf. Dahası ve en güzeli Allah bizimle beraber, en büyük güvence."

Program, dua edilmesinin ardından sona erdi.