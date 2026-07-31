Samsun’da ambulans ile TIR çarpıştı: 3’ü sağlıkçı, 6 kişi yaralandı

İlkadım ilçesinde, İzmir'den Samsuna sigara taşıyan TIR ile Hasta taşıyan ambulans çarpıştı. Kazada hayatını kaybeden olmazken, TIR ve ambulans şoförleriyle, 2 sağlık personeli ile ambulanstaki hasta ve hasta yakını hafif yaralandı.

HAYATINI KAYBEDEN YOK

Kaza, saat 01.00 sıralarında Ankara yolu üzeri Toybelen Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İzmir’den Samsun’a sigara taşıdığı öğrenilen 34 GRV 923 plakalı TIR ile 55 ATY 105 plakalı hasta taşıyan ambulans çarpıştı. Kazada; TIR ve ambulans sürücüleri, ambulansta görevli 2 sağlık personeli, taşınmakta olan hasta ve hasta yakını olmak üzere toplam 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

YAKIT AKTI, YOL TRAFİĞE KAPANDI

Kaza sonrası TIR’ın yakıt deposunun delinmesi nedeniyle Ankara yoluna yoğun miktarda mazot aktı. Olası başka bir kazanın ve kayma tehlikesinin önüne geçmek amacıyla karayolu kısa süreliğine araç trafiğine kapatıldı. Trafiğe kapanan kara yolu, temizlik çalışması ve araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.