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Anadolu Opera ve Bale Festivali Hatay'da

Anadolu Opera ve Bale Festivali Hatay\'da

Hatay'da düzenlenen festivalde genç yetenekler sahne aldı, Devlet Opera ve Balesi yetenek taraması yaptı.

18.12.2024 10:49
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Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğünün bu yıl ilkini düzenlediği "Anadolu Opera ve Bale Festivali" kapsamında Hatay'da "Genç Yetenek Taraması" yapıldı.

"Yetenek Her Yerde" sloganıyla düzenlenen programda, Hatay Bedii Sabuncu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinin temsilleri dinleyicilerle buluştu.

Programa katılan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kurum olarak en heyecanlı dönemlerini geçirdiklerini belirtti.

Sağtürk, "Devlet Opera ve Balesi çok kaliteli, kas kuvveti büyük bir kurum. Ulusal, uluslararası 23 festivalimiz var. Geçen sene de büyük bir teveccühle altın yılı tarihe geçirmiş olduk. Bu sene daha da üstüne katlayarak koymamız gerekiyordu. Bu, uluslararası festivallerimizin bize verdiği o enerjiyi Anadolu sathına yayma projesi oldu. Haritamızı açtık ve kolay bulunamayanı tespit etmeye çalıştık." dedi.

Hatay'ın her zaman kalbinde olduğunu vurgulayan Sağtürk, şunları kaydetti:

" Şırnak'tan başladık festivalimize. Erzincan ayağıyla devam edip Kırklareli, Ardahan, şimdi de Hatay. Toplam 23 il olmak üzere, illere gidiyoruz ve çeşitli eserler ortaya koyuyoruz. Gittiğimiz yerlerde konvoylar oluşuyor. Bu Şırnak'ta da Erzincan'da da öyle oldu. Bir de bunu tabii yetenek taramalarıyla da şahlandırmak istedik. Çünkü ülkemizde öyle yetenekler var ki. Bu yetenek taramalarını bu sene bir kalıp içinde yapıyoruz. Önümüzdeki yıl tam planlamayla belki UNESCO gibi büyük markaları da yanımıza alarak, yetenek taramalarını ülke sathına yaymaya çalışıyoruz."

"Tarih yazıyoruz"

Sağtürk, konservatuvarların yatılı birimlerini aktif hale getirmeleri gerektiğini söyleyerek, "Biz İzmir'de, Çorum'da, Yozgat'ta yatılı okul okuduk. Bu okullarımız sadece o ilin değil bütün Türkiye'nin okulu. Buradan inanılmaz yetenekler çıkıyor. Yapmamız gereken, bu yeteneklerle konservatuvarlarımızın yatılı biriminin tekrar aktif olmasını sağlamak." diye konuştu.

Bu programların iyilik projesi olduğunu vurgulayan Sağtürk, şunları kaydetti:

"Opera ve Bale Her Yerde mottosuyla kendi imkanlarımız ve kendi sanatçılarımızla yola çıktık. İşin güzel tarafı da yerleşik temsillerimizde kırılan rekorlar bize mutluluk verirken, aynı zamanda sanatçılarımızla iç içe geçerek, birbirimizle bir ruh bütünlüğüne dönüşmemizi sağladı. Diğer genel müdürlüklerin de mutlaka çok katkısı olacaktır. Biz her 4 yılda bir buralara tekrar geleceğiz. Halkımızın bu teveccühü, ilgisi, güveniyle tarih yazıyoruz."

"Hayallerin gerçekleştirilmesi anlamında çok faydalı"

Okulun öğrencilerinden Feleknaz Tataş, gösterinin gurur verici olduğunu dile getirerek, "Heyecanlıydım tabii ki. Bireysel olarak 'Şu Karşıki Dağda Kar Var Duman Yok' ve 'Hatay Türküsü'nü seslendirdim. Çok sesli koroda 'Bahar Türküsü', 'Kerimoğlu Zeybeği' ve 'Uzun İnce Bir Yoldayım' eserlerini seslendirdik. Böyle bir temsil yapmak güzeldi. İnsana iyi geliyor. Psikolojik olarak iyi bir süreçten geçmiyoruz. Bu anlamda iyi oldu." ifadelerini kullandı.

Aziz Hadi Dikbaş da müzik öğrencisi olduğunu belirterek, "Bu programın geleceğime gerçekten çok şey katacağına inanıyorum. Arkadaşlarımın geleceğinin de daha parlak olduğunu düşünüyorum bu programla. Bugün burada sanatçılarımızı görmekten mutluyum açıkçası. Konservatuvar okuyup, müzik öğretmeni olmak istiyorum. Yetenek taramalarının, hayallerin gerçekleştirilmesi için çok faydalı olabileceğine inanıyorum." dedi.

Mersin Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının da sahne aldığı programda ayrıca resim bölümündeki öğrencilerin imza attığı eserler sergilendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Anadolu Opera ve Bale Festivali Hatay'da - Son Dakika

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