Anahtar Parti 29 Ekim mesajında Cumhuriyet için adalet ve liyakat vurgusu yaptı - Son Dakika
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Anahtar Parti 29 Ekim mesajında Cumhuriyet için adalet ve liyakat vurgusu yaptı

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Anahtar Parti 29 Ekim mesajında Cumhuriyet için adalet ve liyakat vurgusu yaptı
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Anahtar Parti 29 Ekim mesajında Cumhuriyet için adalet ve liyakat vurgusu yaptı
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Anahtar Parti, resmi sosyal medya hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin videolu mesaj paylaştı. Paylaşımda Cumhuriyet'in adalet, liyakat ve milletin gücüyle daha ileri taşınması için çalışıldığı belirtildi, Atatürk ve istiklal kahramanları anıldı.

(ANKARA) - Anahtar Parti, Cumhuriyet'in 103'üncü yılına ilişkin, "103 yıl önce bu iradeyle kurulan Cumhuriyetimizi; adaletle, liyakatle ve milletimizin gücüyle daha ileriye taşımak için çalışıyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun" mesajını paylaştı.

Anahtar Parti, resmi sosyal medya hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına ilişkin videolu mesaj paylaştı. Paylaşımda, "Cumhuriyet, bir milletin bütün imkansızlıklara rağmen kendi geleceğine sahip çıkma iradesidir. 103 yıl önce bu iradeyle kurulan Cumhuriyetimizi; adaletle, liyakatle ve milletimizin gücüyle daha ileriye taşımak için çalışıyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun!" denildi.

Kaynak: ANKA
Mustafa Kemal AtatürkCumhuriyet BayramıSosyal MedyaPolitika29 EkimGüncelMedyaSon Dakika

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