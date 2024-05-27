Anayasa Mahkemesi, DEM Partili Koçyiğit'e 100 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Anayasa Mahkemesi, DEM Partili Koçyiğit'e 100 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti

Anayasa Mahkemesi, DEM Partili Koçyiğit\'e 100 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti

Anayasa Mahkemesi, HDP binasından çıkışının engellenmesi nedeniyle bireysel başvuruda bulunan Gülüstan Kılıç Koçyiğit'e kötü muamele yasağının ihlal edildiğine kanaat getirerek 100 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

27.05.2024 18:28  Güncelleme: 18:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: MEHMET OFLAZ

(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi, 2019 yılında HDP binasından çıkışın engellenmesi nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunan DEM Partili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in kötü muamele yasağının ihlal edildiğine kanaat getirerek Koçyiğit'e 100 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

İçişleri Bakanlığı kararıyla 2019 yılında Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye başkanlarının görevden alınmasından bir gün sonra Diyarbakır'da 15 gün süreyle eylemler yasaklanmıştı. 20 Ağustos 2019'da dönemin HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ve aralarında Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in de bulunduğu HDP milletvekillerinin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi binası önünde basın açıklaması yapması engellenmiş ve parti binasından çıkmak isteyen milletvekillerine kolluk müdahalede bulunmuştu.

Söz konusu müdahale sonrasında Koçyiğit hakkında düzenlenen adli muayene raporunda oksipital (boyun arka kısmı, ensenin üzeri) bölgesinde şişlik, sırtında ise ekimoz ve şişlikler tarif edildi. Bunun üzerine Koçyiğit; "İlgili kamu görevlileri hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "işkence", "görevi kötüye kullanma" ve "yaralama" suçlarından soruşturma başlatılması için 6/12/2019 tarihinde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Başsavcılık da kovuşturmaya yer olmadığına karar vermişti. Koçyiğit bu karara itiraz etmiş, Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliği de reddetmişti.

Koçyiğit, HDP il binasından çıkışının engellenmesi nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, kolluk görevlilerince fiziksel şiddet uygulanması ve bu olay hakkında etkili bir ceza soruşturması yürütülmemesi nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) bireysel başvuruda bulunmuştu.

DEM Parti'li Koçyiğit'e manevi tazminat ödenecek

Anayasa Mahkemesi, kötü muamele yasağının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna, Anayasa'nın 17. maddesinde güvence altına alınan kötü muamele yasağının usul boyutunun ihlal edildiğine ve Koçyiğit'e 100 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Kaynak: ANKA

Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Anayasa Mahkemesi, DEM Parti, İnsan Hakları, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anayasa Mahkemesi, DEM Partili Koçyiğit'e 100 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:03 Mersin’de 10 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında otobüs şoförü tutuklandı Mersin'de 10 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında otobüs şoförü tutuklandı
17:31 Parçalanmış halde çöp konteynerlerine atılan cesedin kimliği belli oldu Parçalanmış halde çöp konteynerlerine atılan cesedin kimliği belli oldu
16:40 İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı
16:06 Ermenistan’da 4 köyün Azerbaycan’a iadesine karşı protesto: 226 gözaltı Ermenistan'da 4 köyün Azerbaycan'a iadesine karşı protesto: 226 gözaltı
16:02 Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılıyor 3 ay tedavi görecek Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılıyor! 3 ay tedavi görecek
18:44 Ali Koç’tan sürpriz transfer hamlesi Benzema ile bizzat görüştü Ali Koç'tan sürpriz transfer hamlesi! Benzema ile bizzat görüştü
18:24 Erzincan İliç’teki madende bir toprak kayması daha Erzincan İliç'teki madende bir toprak kayması daha
18:03 Manşetlerden biri Fenerbahçelileri çıldırtacak Galatasaray’ın şampiyonluğu Avrupa basınında şaşkınlık yarattı Manşetlerden biri Fenerbahçelileri çıldırtacak! Galatasaray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında şaşkınlık yarattı
17:44 Mauro Icardi rahat durmuyor Ali Koç’a bir gönderme daha Mauro Icardi rahat durmuyor! Ali Koç'a bir gönderme daha
17:17 Kolanın peşinden cipse de yüzde 25 zam 1 Haziran’dan itibaren geçerli olacak Kolanın peşinden cipse de yüzde 25 zam! 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak
17:09 “Taksimetre çalışıyor, istediğim yere götürürüm“ deyip taksiciye saldırdı "Taksimetre çalışıyor, istediğim yere götürürüm" deyip taksiciye saldırdı
16:57 Büyük sürpriz var İşte tarihi sezonun en iyi 11’i Büyük sürpriz var! İşte tarihi sezonun en iyi 11'i
16:27 Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı
15:46 Pendik’te bulunan erkek cesedi 16 parçaya bölünmüş Detaylar kan donduruyor Pendik'te bulunan erkek cesedi 16 parçaya bölünmüş! Detaylar kan donduruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 19:25:11. #1.12#
SON DAKİKA: Anayasa Mahkemesi, DEM Partili Koçyiğit'e 100 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement