Angela Rayner İstifa Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Angela Rayner İstifa Etti

Angela Rayner İstifa Etti
05.09.2025 15:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Başbakan Yardımcısı Rayner, vergi hatası nedeniyle görevinden istifa etti.

İngiltere'de Başbakan Yardımcısı, Konut, Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanı ve İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Angela Rayner, satın aldığı ikinci evinde doğru miktarda damga vergisi ödemediğinin ortaya çıkması üzerine istifa etti.

İngiltere hükümetinin iki numarası Rayner, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştığı istifa mektubunda, vergi konusunda Konut Bakanı olarak daha özenli davranması gerektiğini kaydetti.

İngiltere hükümetinin iki numarası eksik vergi nedeniyle istifa etti

"NİYETİM DOĞRU MİKTARI ÖDEMEKTEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİ"

Karmaşık aile durumu ve Konut Bakanı olarak ek vergi tavsiyesi almamasının bir hata olduğunu kabul eden Rayner, "Niyetim, doğru miktarı ödemekten başka bir şey değildi. Bulgular ve yaşananların aileme etkisini göz önünde bulundurarak Başbakan Yardımcılığı, Konut, Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanlığı ile İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevimden istifa ediyorum." ifadesini kullandı.

İngiltere medyası, Rayner'ın istifasının ardından Başbakan Keir Starmer'ın kabinede bazı değişiklikler yapacağı iddiasını paylaştı.

İngiltere hükümetinin iki numarası eksik vergi nedeniyle istifa etti

NE OLMUŞTU?

Rayner'ın, Manchester'daki evinin tapusundan ismini sildirip Hove kentinde aldığı ikinci ev için tapu çıkardığı ve ödemesi gereken 40 bin sterlinlik damga vergisinden daha az vergi ödediği ortaya çıkmıştı.

Bunun bir hata olduğunu belirten Rayner, yanlış vergi tavsiyesini sorumlu tutarken Rayner'in avukatları ise böyle bir tavsiye verilmediğini kaydetmişti.

İngiltere hükümeti geçen sene ikinci ev almak isteyenlere ek damga vergisi getirileceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Başbakan Yardımcısı, İngiltere, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Angela Rayner İstifa Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temizlik işçisi, altın ve para dolu çantayı bulunca bakın ne yaptı Temizlik işçisi, altın ve para dolu çantayı bulunca bakın ne yaptı
Ne diyeceği merak konusuydu Kayyum kararından sonra Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ilk açıklama Ne diyeceği merak konusuydu! Kayyum kararından sonra Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
Emeklilerin yeni rotası belli oldu: Bavulunu kapan bu 3 ilçeye göç ediyor Emeklilerin yeni rotası belli oldu: Bavulunu kapan bu 3 ilçeye göç ediyor
AK Parti milletvekilleri Karabük’teki yangınlara anında müdahale etti AK Parti milletvekilleri Karabük'teki yangınlara anında müdahale etti
YSK, CHP gündemiyle toplanıyor Tarih belli oldu YSK, CHP gündemiyle toplanıyor! Tarih belli oldu
Genç kızların topladıkları bahşişe bakın Yaptıkları iş bomba Genç kızların topladıkları bahşişe bakın! Yaptıkları iş bomba
Ferrari’yi perte çıkartan ustadan yeni skandal Bu kez aracın boyasını kaldırdı Ferrari'yi perte çıkartan ustadan yeni skandal! Bu kez aracın boyasını kaldırdı
Gökyüzü kızıla bürünecek, “Kanlı Ay“ Türkiye semalarında da görülebilecek Gökyüzü kızıla bürünecek, "Kanlı Ay" Türkiye semalarında da görülebilecek
İki çocuğu arasındaki farkın nedeni bir hayli ilginç İki çocuğu arasındaki farkın nedeni bir hayli ilginç
Fenerbahçe’de kritik toplantı sona erdi İşte yaşananlar Fenerbahçe'de kritik toplantı sona erdi! İşte yaşananlar
Araçlar bile tanınamaz hale geldi 3 kişi yanarak hayatını kaybetti Araçlar bile tanınamaz hale geldi! 3 kişi yanarak hayatını kaybetti
Koku ortalığı karıştırdı Herkes en kötüsünü düşündü ama gerçek başka çıktı Koku ortalığı karıştırdı! Herkes en kötüsünü düşündü ama gerçek başka çıktı

15:54
Arkasına hayvan sürüsünü alan vekil, Bakan Yumaklı’ya seslendi: Bu zararı karşılayın
Arkasına hayvan sürüsünü alan vekil, Bakan Yumaklı'ya seslendi: Bu zararı karşılayın
15:36
15 yıl sonra Dünya Kupası’na katılan ülkede bayram ilan edildi
15 yıl sonra Dünya Kupası'na katılan ülkede bayram ilan edildi
15:09
Cami açılışında besmele tartışması: Vali özür dilemek zorunda kaldı
Cami açılışında besmele tartışması: Vali özür dilemek zorunda kaldı
14:53
Vergi memuru bilgisayar ekranını paylaştı, ekrandaki detay tartışma yarattı
Vergi memuru bilgisayar ekranını paylaştı, ekrandaki detay tartışma yarattı
14:38
Gürsel Tekin’e ikinci şok Kaftancıoğlu il binasına gitmeyeceğini açıkladı
Gürsel Tekin'e ikinci şok! Kaftancıoğlu il binasına gitmeyeceğini açıkladı
14:33
Galatasaray’ın yolladığı futbolcu sakat çıktı: 3 gün düşünüp vazgeçtiler
Galatasaray'ın yolladığı futbolcu sakat çıktı: 3 gün düşünüp vazgeçtiler
14:03
Hasan Babacan kayyum heyetinden çekildi
Hasan Babacan kayyum heyetinden çekildi
13:54
Dünyaca ünlü antrenörden Fenerbahçe’ye ret
Dünyaca ünlü antrenörden Fenerbahçe'ye ret
13:42
Arda Güler’in Gürcistan maçındaki hareketi olay oldu
Arda Güler'in Gürcistan maçındaki hareketi olay oldu
12:48
ATM önlerindeki bu tuzağa dikkat: Hayatınız kararabilir
ATM önlerindeki bu tuzağa dikkat: Hayatınız kararabilir
12:17
Vicdanları yaralayan görüntü: Babası yaşındaki kağıt toplayıcısını tekme tokat dövdü
Vicdanları yaralayan görüntü: Babası yaşındaki kağıt toplayıcısını tekme tokat dövdü
11:40
İki çocuğu da vahşice öldürülen anne mahkemede idam istedi
İki çocuğu da vahşice öldürülen anne mahkemede idam istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2025 16:24:35. #7.13#
SON DAKİKA: Angela Rayner İstifa Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.