Anka Haber Ajansı 17 Aralık Salı Gündemi - Son Dakika
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Anka Haber Ajansı 17 Aralık Salı Gündemi

ANKA Haber Ajansı 17 Aralık Salı gündemi

17.12.2024 09:04  Güncelleme: 10:44
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09.00 - 13.30 - 17.30 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Genel Merkezi'nde Göç Politikaları Danışma Kurulu, Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 17 yaşındaki Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın ölümüne ilişkin davanın yedinci duruşmasında kararın açıklanması bekleniyor. (GÖRÜNTÜLÜ - KARABÜK)

10.30 - Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov,  düzenleyeceği basın toplantısıyla 2024'ü değerlendirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

11.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

11.00- TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığının 2025 yılı bütçesi ele alınacak, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 4 maddesi görüşülecek. (ANKARA)

12.00 - CHP heyetinin, Esenyurt'taki Demokrasi Nöbeti devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

13.00 - İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, CMK ücretleriyle ilgili açıklama yapacak. ( GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

13.00- TÜİK, 2023 yılına ilişkin satın alma gücü paritesi haber bültenini yayımlayacak. (ANKARA)

13.30 - 13.30 - CHP Genel Başkan Yardımcıları Yalçın Karatepe ve Volkan Demir öncülüğündeki ekonomi heyeti, CHP Zonguldak İl Binasında basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ZONGULDAK)

14.30 - Tolga Şardan'ın,T24'deki bir yazısı nedeniyle  "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçlamasıyla 1 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. (İSTANBUL)

17.00- Bornova Emek ve Demokrasi Güçleri, "insanca yaşayacak asgari ücret ve halk için bütçe istiyoruz" başlıklı basın açıklaması yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

19.00 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Bölgesel İstihdam Ofisi "İstanbul'un İstihdamına Katkı Ödül Töreni"ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

- Suriye'deki gelişmeler takip ediliyor. (ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Anka Haber Ajansı 17 Aralık Salı Gündemi - Son Dakika

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