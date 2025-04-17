Anka Haber Ajansı 17 Nisan Perşembe Gündemi

09.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00 - TÜİK, şubat ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - CHP Genel Merkezi'nde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest kalması ve erken seçim talebiyle başlatılan imza kampanyasına destek verilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.30 - CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali ve yetkili kurullarının görevden uzaklaştırılması talebiyle açılan davanın ilk duruşması Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.30 - Can Atalay'ın meslektaşları, arkadaşları, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.30 - İzmir Sağlık Platformu, İl Sağlık Müdürlüğü önünde "Şiddetsiz Bir Ülke Şiddetsiz Bir Sağlık Ortamı İstiyoruz" konulu basın açıklaması yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

13.00 - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Silvan Sulama Tüneli Kazı Başlangıç Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ DİYARBAKIR)

14.00 - 14.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet ve Bröve Takma Töreni ile Silvan Tüneli'ndeki Kazı Başlangıç Töreni'ne Cumhurbaşkanlığı'ndan canlı bağlantı ile katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu'nun nisan ayı toplantısında alınan faiz kararını açıklayacak. (İSTANBUL)

17.00 - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kültür Merkezi Lale Salonu'nda "Köy Enstitüleri Aydınlanma Onur Ödülü Töreni" düzenleyecek. Programa CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan konuşmacı olarak katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - MANİSA)

Çağlayan'da Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavisi devam eden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili gelişmeler izleniyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın toplantısı 40'ıncı Komando Eğitim Tugay Komutanlığı'nda düzenlenecek, "Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet ve Bröve Takma Töreni" yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ISPARTA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…